"Путь - это как бабочка". Предпочтения Михаила Мудрика как смысл его жизни

А знали ли Вы, что самый дорогой футболист за всю историю Украины, а сейчас игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик любит смотреть аниме? И считали ли Вы когда-нибудь сколько у него тату? Об этом и даже больше - далее в нашем исследовании.

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Как известно, Михаил является большим поклонником культового аниме - сериала "Наруто". У него даже есть татуировка на левой руке с главным героем - Наруто Узумаки.

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Вингер часто делится своими предпочтениями с подписчиками в Instagram. Поэтому болельщики лондонского "Челси", когда увидели, что футболист любит все, что связано с аниме, на одном из матчей подарили ему игральные карты "Bicycle". Мудрик опубликовал сториз в Instagram с этими игральными картами, где поблагодарил фанатов за подарок.

"Спасибо за подарок, лучшие поклонники", - написал он.

"Теперь у тебя есть шаринган"

Мудрик также любит шутить со своими друзьями в стиле "Наруто". Так, в частности, он сделал под одним из постов украинского голкипера Анатолия Трубина, где тот показал, как выглядит после столкновения с Антони Рюдигером в матче с "Реалом". В своей заметке Трубин поблагодарил за переживания и уточнил, что чувствует себя хорошо. Однако заметно, что голкипер имеет отек глаза.

На это фото отреагировал Михаил Мудрик, который тонко пошутил о виде своего друга. Он поздравил голкипера и написал, что теперь он имеет "шаринган".

Этот термин - из аниме "Наруто", и означает особую силу (скорость, предвидение движений, гипноз и т.д.), проявляющуюся в виде особых силуэтов на роговице глаза.

Искусство в татуировках

Ни для кого не секрет, что Мудрик - большой фанат татуировок. На теле украинца их более десяти. В своих интервью футболист неоднократно повторял, что в каждую вложен важный для него смысл. Мы собрали несколько ярких татуировок, чтобы рассказать Вам о них.

Свою первую татуировку Мудрик набил в 16 лет. Именно она привлекает едва ли не наибольшее внимание - фраза "Only Jesus" на шее. В одном из своих интервью Дмитрию Поворознюку он рассказал, что именно эта татуировка - самая важная для него.

"Во всех моих тату есть смысл, но в "Only Jesus" он самый большой. Это тату самое главное", - сказал тогда Мудрик.

Одной из самых больших является татуировка "Молитва" - она набита на груди футболиста. В переводе на русский она звучит как "Дорогой Господь, если я сегодня потеряю свою надежду, пожалуйста, напомни мне, что твои планы лучше, чем мои мечты". Рядом с Молитвой расположено яркое сердце, которое будто вбирает в себя футбольный мяч. В интервью клубному каналу "Шахтера" Мудрик объяснил, что это тату обозначает его преданность футболу.

Также футболист имеет тату как у Неймара. Дело в том, что Неймар после перехода в "Барселону" столкнулся с волной хейта, поэтому и сделал татуировку на пальце с фразой "Shhh...". Мол, буду использовать для того, чтобы люди заткнулись. Для Мудрика же такая татуировка - один из способов праздновать забитые голы.

После просмотра фильма "Бабочка", Михаил решил набить себе бабочек, ведь для него это имеет достаточно глубокий смысл.

"Кроме того, что я прочитал книгу и посмотрел фильм, я еще просто узнал, что значит символ бабочки. Если в двух словах, то бабочка означает такие черты характера, как целеустремленность и настойчивость", - сказал тогда Михаил в интервью Владе Зинченко.

Кстати, именно этот символ можно чаще всего встретить на Instagram-странице футболиста.

Михаил Мудрик - это удивительный футболист, который преодолел уже много трудностей, потому что с ним всегда есть Бог, который его охраняет. Он никуда не спешит, ведь говорит, что всему есть свое время. Желаем Мудрику достичь больших высот в будущем!

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