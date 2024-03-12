“Это была любовь с первого взгляда”. Какова же она – вторая половинка Криштиану Роналду

30-летняя инфлюэнсерша с аудиторией 57,9 млню, танцовщица, модель и телеведущая, сорвавшая настоящий джек-пот. Джорджина Родригес – красавица, красивая мама и непревзойденная девушка для самого титулованного футболиста в этом мире – 39-летнего Криштиану Роналду. Чем занимается Джорджина в свободное время? И планируют ли они жениться?

Начало их истории любви

Джорджина Родригес родилась 27-го января 1994-го года в маленьком городке Хака на северо-востоке Испании.

Ее мама испанка, а папа – аргентинец. Как пишет The Sun, отец Джорджины провел 10 лет в тюрьме за торговлю наркотиками. По некоторым данным, он тоже был футболистом. Муж покинул семью, когда девочка была еще младенцем. А когда ей исполнилось 10 лет, ее мама переехала в Рим, и девушка вынуждена была сама справляться.

Джорджина с четырех лет занималась танцами, поэтому после окончания школы она переехала в Мадрид, чтобы стать танцовщицей. Привлекательный облик позволил ей устроиться на работу в магазин Gucci. Там они впервые и встретились с Криштиану в 2016-м году.

"Наша первая встреча была в Gucci, где я работала продавщицей, – рассказала девушка журналистам. – Через несколько дней мы снова увиделись на западе другого бренда. Именно тогда мы могли разговаривать в непринужденной атмосфере, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих".

А уже в январе 2017-го Криштиану представил новую девушку официально, придя с ней на церемонию вручения "Золотого мяча". Журналисты отметили, что мама бомбардира Мария Долореш, также присутствовавшая на мероприятии, довольна выбором сына и всячески поддерживала девушку.

В СМИ бурно отреагировали на появление спортсмена с новой пассией, ведь до этого ходили слухи о нетрадиционной ориентации Роналду.

Рекордный контракт с модельным брендом

Родригес заключила контракт с модельным брендом – Elisabetta Franchi. Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что согласилась стать лицом роскошного бренда.

“Рада быть первым глобальным лицом Элизабетты Франки”, - написала Родригес.

По данным Mundo Deportivo, Джорджина заработает за свою работу 355 000 фунтов стерлингов. Доход может увеличиться при выполнении других пунктов соглашения.

Бачата для хорошей формы

Джорджина решила глубже проникнуть в традиции исторической родины Аргентины. Поэтому она начала заниматься бачата. Этим она поделилась в своих социальных сетях. Мнения в комментариях разделились: одни поддерживают инфлюэнсершу, другие – нет.

Актерские способности

Soy Georgina или "Я Джорджина" — это испанский реалити-сериал, посвященный личной жизни Джорджины Родригес, матери, влиятельной личности, бизнес-леди и партнерши Криштиану Роналду.

Премьера сериала состоялась 27-го января 2022-го года на стриминговом сервисе Netflix. Сериал следит за повседневной жизнью молодой женщины, рассказывая о ее семье, отношениях с детьми, светских вечеринках, брендовых нарядах и украшениях, дорогих автомобилях, заграничных путешествиях и других вещах, которые являются неизменными атрибутами жены миллиардера.

Празднование 30-летия без Криштиану

Джорджина улетела на Мальдивы, чтобы отпраздновать свое 30-летие в кругу друзей и близких. Футболиста на мероприятии не было, но девушка показала, как они общались с ним по видеосвязи.

Её День рождения получился очень пышным, потому что даже она сама этого не предполагала. Джорджина осталась в восторге от своего празднования, ведь на празднике были только близкие для нее люди.

Глянцевые обложки девушки

В последнее время Джорджину стали часто приглашать быть лицом модных журналов. Последним был самый известный в мире португальский журнал Vogue. Там она появилась на двух обложках. На обоих кадрах девушка одета в итальянский бренд GUESS, лицом которого она является.

История Джорджины Родригес похожа на настоящую “Золушку”. Хотя они с Криштиану Роналду еще не женаты, но мы очень ждем их свадьбы. Желаем Джорджине вдохновения в дальнейших ее действиях.

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