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Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида

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Как мечта превратилась в ее жизнь

Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанские СМИ считают её самой красивой среди жен игроков "Реала" (Мадрид). Кто же она такая – эта горячая брюнетка, которая поддерживает "стену" нашей сборной Украины Андрея Лунина? Поговаривают, что именно из-за неё Андрей ещё в "Реале".

Содержание

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Как все началось

Как сообщает украинское издание YeSport, Анастасия родом из Днепра, где родилась 7-го июня 1995-го года. В этом городе прошло все её детство и юность. Для получения высшего архитектурного образования девушка закончила Днепровский Национальный Университет имени Олеся Гончара.

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С Андреем она познакомилась в социальной сети "Вконтакте", где и началась их история любви. Андрей тогда представлял футбольный клуб "Днепр", поэтому их свела сама судьба.

Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида - изображение 2

Хотя мечтала Анастасия совсем о другом; она хотела, чтобы её избранник был из донецкого "Шахтера".

Пока зарождалась их любовь, Лунин успел перейти в "Зарю", поэтому они переехали в арендованную квартиру в Запорожье, которая располагалась рядом со "Славутич-Ареной". На четыре года старшая Анастасия становится для любимого невероятной поддержкой, и они вместе направляются к собственной мечте. И вот в 2018-м году пара перебралась из Запорожья в солнечную Испанию, а именно в Мадрид.

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Бракосочетание и их первенец

Поженились они после четырёх лет отношений, 25-го декабря 2019-го года. Предложение Лунин сделал очень романтичное – на стадионе. Позже, 18-го марта 2021-го, они расписались без пышного банкета.

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В такой светлый день пара решила не заморачиваться с костюмами и надели обычные белые спортивные костюмы. Молодожены освоились в Мадриде и даже решили приобрести там шикарный пентхаус.

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А уже через год после бракосочетания мир увидел их первенца, которого назвали также Андреем.

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Всесторонняя карьера жены футболиста

Анастасия пробовала себя в разных профессиях. Она была и моделью, и дизайнером, а сейчас активно продвигает свои социальные сети. Анастасия всегда поддерживает своего мужа, не давая никому его обидеть.

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Когда-то, Настя задумывалась над тем, чтобы стать агентом своего мужа, однако понимает, что из-за эмоций она может принять плохое для него решение.

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Сейчас Анастасия приобрела себе камеру, ведь задумывается над тем, чтобы вести YouTube-канал, о котором так просят подписчики.

Опора и поддержка

На каждые домашние матчи жена голкипера старается приходить с Андреем-младшим, выставляя милые сториз в Instagram и подписывая: "Поддерживаем папу!".

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Ведь еще с первого месяца рождения сына Анастасия приучала его смотреть матчи Андрея. Интересно, возможно, они готовят сына к футбольной карьере!?

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Анастасия – это пример современной женщины. Ведь она удивительная жена и мама, которая умеет поддержать и всегда будет рада любым начинаниям. Желаем их семье благополучия и исполнения всех желаний!

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Все фото - из открытых источников

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