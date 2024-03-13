Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Как мечта превратилась в ее жизнь
фото з відкритих джерел
Испанские СМИ считают её самой красивой среди жен игроков "Реала" (Мадрид). Кто же она такая – эта горячая брюнетка, которая поддерживает "стену" нашей сборной Украины Андрея Лунина? Поговаривают, что именно из-за неё Андрей ещё в "Реале".
Как все началось
Как сообщает украинское издание YeSport, Анастасия родом из Днепра, где родилась 7-го июня 1995-го года. В этом городе прошло все её детство и юность. Для получения высшего архитектурного образования девушка закончила Днепровский Национальный Университет имени Олеся Гончара.
С Андреем она познакомилась в социальной сети "Вконтакте", где и началась их история любви. Андрей тогда представлял футбольный клуб "Днепр", поэтому их свела сама судьба.
Хотя мечтала Анастасия совсем о другом; она хотела, чтобы её избранник был из донецкого "Шахтера".
Пока зарождалась их любовь, Лунин успел перейти в "Зарю", поэтому они переехали в арендованную квартиру в Запорожье, которая располагалась рядом со "Славутич-Ареной". На четыре года старшая Анастасия становится для любимого невероятной поддержкой, и они вместе направляются к собственной мечте. И вот в 2018-м году пара перебралась из Запорожья в солнечную Испанию, а именно в Мадрид.
Бракосочетание и их первенец
Поженились они после четырёх лет отношений, 25-го декабря 2019-го года. Предложение Лунин сделал очень романтичное – на стадионе. Позже, 18-го марта 2021-го, они расписались без пышного банкета.
В такой светлый день пара решила не заморачиваться с костюмами и надели обычные белые спортивные костюмы. Молодожены освоились в Мадриде и даже решили приобрести там шикарный пентхаус.
А уже через год после бракосочетания мир увидел их первенца, которого назвали также Андреем.
Всесторонняя карьера жены футболиста
Анастасия пробовала себя в разных профессиях. Она была и моделью, и дизайнером, а сейчас активно продвигает свои социальные сети. Анастасия всегда поддерживает своего мужа, не давая никому его обидеть.
Когда-то, Настя задумывалась над тем, чтобы стать агентом своего мужа, однако понимает, что из-за эмоций она может принять плохое для него решение.
Сейчас Анастасия приобрела себе камеру, ведь задумывается над тем, чтобы вести YouTube-канал, о котором так просят подписчики.
Опора и поддержка
На каждые домашние матчи жена голкипера старается приходить с Андреем-младшим, выставляя милые сториз в Instagram и подписывая: "Поддерживаем папу!".
Ведь еще с первого месяца рождения сына Анастасия приучала его смотреть матчи Андрея. Интересно, возможно, они готовят сына к футбольной карьере!?
Анастасия – это пример современной женщины. Ведь она удивительная жена и мама, которая умеет поддержать и всегда будет рада любым начинаниям. Желаем их семье благополучия и исполнения всех желаний!
Все фото - из открытых источников
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