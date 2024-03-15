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Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО

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Фанаты в восторге

Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО

Фото - instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Даша Бондарь продолжает строить карьеру успешной телеведущей и журналистки.

А еще не забывает про своих поклонников в соцсетях.

Жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря опубликовала серию снимков в эффектном красном платье.

Конечно же, в комментариях одни восторги.

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