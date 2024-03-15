Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО

Даша Бондарь продолжает строить карьеру успешной телеведущей и журналистки.

А еще не забывает про своих поклонников в соцсетях.

Жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря опубликовала серию снимков в эффектном красном платье.

Конечно же, в комментариях одни восторги.