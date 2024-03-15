Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Фанаты в восторге
Фото - instagram.com/savinadasha
Даша Бондарь продолжает строить карьеру успешной телеведущей и журналистки.
А еще не забывает про своих поклонников в соцсетях.
Жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря опубликовала серию снимков в эффектном красном платье.
Конечно же, в комментариях одни восторги.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн