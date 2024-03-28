Трогательный момент. Встреча Роберта Левандовски с детьми в аэропорту после выхода на Евро. ВИДЕО
Очень мило
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Польши не без проблем, но одолела команду Уэльса и пробилась на чемпионат Европы.
Конечно же, больше всех футболистов поддерживали их семьи.
Капитан поляков Роберт Левандовски поделился трогательным видео того, как дети встречали папу в аэропорту.
Теперь можна и билеты в Германию покупать.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
- Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта
- Она ответила да. Хавбек Вереса перед матчем с Рот-Вайсом сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн