  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Трогательный момент. Встреча Роберта Левандовски с детьми в аэропорту после выхода на Евро. ВИДЕО

Новости

Очень мило

Трогательный момент. Встреча Роберта Левандовски с детьми в аэропорту после выхода на Евро. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Польши не без проблем, но одолела команду Уэльса и пробилась на чемпионат Европы.

Конечно же, больше всех футболистов поддерживали их семьи.

Капитан поляков Роберт Левандовски поделился трогательным видео того, как дети встречали папу в аэропорту.

Теперь можна и билеты в Германию покупать.

По теме
yellow-arrow
Она ответила да. Хавбек Вереса перед матчем с Рот-Вайсом сделал предложение своей девушке. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
yellow-arrow
Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Роберт Левандовский вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости