Трогательный момент. Встреча Роберта Левандовски с детьми в аэропорту после выхода на Евро. ВИДЕО

Сборная Польши не без проблем, но одолела команду Уэльса и пробилась на чемпионат Европы.

Конечно же, больше всех футболистов поддерживали их семьи.

Капитан поляков Роберт Левандовски поделился трогательным видео того, как дети встречали папу в аэропорту.

Теперь можна и билеты в Германию покупать.