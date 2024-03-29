Дани Алвес устроил вечеринку в своем особняке через несколько часов после освобождения из тюрьмы

Дани Алвес таки оказался на свободе.

Футболиста, которого обвиняют в изнасиловании, отпустили под залог одного миллиона евро.

Кто внес эту суму - остается загадкой (Неймар и Депай уже открестились).

Тем не менее, игрок снова на свободе, хоть и относительной.

Алвес сдал свои испанский и бразильский паспорта, а также обязан каждую пятницу бывать в суде.

Но это не помешало экс-футболисту устроить вечеринку как в старые-добрые.

Испанская телепрограмма This is Life сообщает, что на роскошной вилле Алвеса всю ночь проходили празднования.

Дани был в компании своей семьи и друзей, гуляя до пяти утра.

Была ли на вечеринке бывшая жена спортсмена Жоанна Санс - не сообщается.

Красотка-модель продолжает хранить гордое молчание по поводу всей ситуации.