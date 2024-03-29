Дани Алвес устроил вечеринку в своем особняке через несколько часов после освобождения из тюрьмы
Игрок вышел под залог
Sport
Дани Алвес таки оказался на свободе.
Футболиста, которого обвиняют в изнасиловании, отпустили под залог одного миллиона евро.
Кто внес эту суму - остается загадкой (Неймар и Депай уже открестились).
Тем не менее, игрок снова на свободе, хоть и относительной.
Алвес сдал свои испанский и бразильский паспорта, а также обязан каждую пятницу бывать в суде.
Но это не помешало экс-футболисту устроить вечеринку как в старые-добрые.
Испанская телепрограмма This is Life сообщает, что на роскошной вилле Алвеса всю ночь проходили празднования.
Дани был в компании своей семьи и друзей, гуляя до пяти утра.
Была ли на вечеринке бывшая жена спортсмена Жоанна Санс - не сообщается.
Красотка-модель продолжает хранить гордое молчание по поводу всей ситуации.
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