  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Дани Алвес устроил вечеринку в своем особняке через несколько часов после освобождения из тюрьмы

Новости
Обновлено

Игрок вышел под залог

Дани Алвес устроил вечеринку в своем особняке через несколько часов после освобождения из тюрьмы

Sport

UA-Футбол
Новина українською

Дани Алвес таки оказался на свободе.

Футболиста, которого обвиняют в изнасиловании, отпустили под залог одного миллиона евро.

Кто внес эту суму - остается загадкой (Неймар и Депай уже открестились).

Тем не менее, игрок снова на свободе, хоть и относительной.

Алвес сдал свои испанский и бразильский паспорта, а также обязан каждую пятницу бывать в суде.

Но это не помешало экс-футболисту устроить вечеринку как в старые-добрые.

Испанская телепрограмма This is Life сообщает, что на роскошной вилле Алвеса всю ночь проходили празднования.

Дани был в компании своей семьи и друзей, гуляя до пяти утра.

Была ли на вечеринке бывшая жена спортсмена Жоанна Санс - не сообщается.

Красотка-модель продолжает хранить гордое молчание по поводу всей ситуации.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
yellow-arrow
"Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
yellow-arrow
Трогательный момент. Встреча Роберта Левандовски с детьми в аэропорту после выхода на Евро. ВИДЕО
Дани Алвес вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости