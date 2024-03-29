Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО

Дани Алвес и Жоана Санс выглядели идеальной парой - посещали вместе модные мероприятия и заваливали фанатов милыми фото в соцсетях.

Однако, брак, который они заключили в 2017-м году, дал трещину после скандального обвинения футболиста в изнасиловании.

Впрочем, слово "трещина" слишком мягкое - девушка просто послала спортсмена, даже несмотря на трогательное любовное письмо последнего.

С тех пор Жоана старается не светиться на публике и держаться подальше от неприятностей.

После информации о выходе Алвеса из-под стражи Санс удалила свою страницу в инстаграме, но на днях все же восстановила ее.

Можно только восхититься таланту Алвеса - потерять такую красотку по собственной глупости.