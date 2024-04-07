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Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа

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А еще она ожидает выхода команды своего супруга в финал Кубка мира

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа

Фото - Instagram

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Анна Реброва – вторая жена известного экс-футболиста, а сейчас главного тренера сборной Украины – Сергея Реброва. Их разница в возрасте – 15 лет, однако это им не мешает строить теплые отношения и воспитывать двух сыновей. Кто такая Анна Реброва? И чем она занимается? Об этом – дальше.

Содержание

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 1

Их знакомство

Анна Реброва родилась 22-го февраля 1989-го года. Говорят, получала образование психолога. Среди любимых книг Ребровой встречаем “Подсознанию все подвластное” Джона Кехо. Более того, она заявляет, что эта книга способна изменять человеческие жизни.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 2

Женщина очень любит мечтать и в этом плане ей точно не занимать скромности, ведь искренне верит, что ее саморазвитие сможет приносить доход даже на содержание собственного самолета. К слову, мужа себе Анна тоже нафантазировала, ведь успешная и красивая семья была на карте ее желаний.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 3

Пожалуй, в этом что-нибудь есть! Тем более, недавно на уже обновленной карте ее муж должен был возглавить национальную сборную Украины и дойти с нашей командой до финала Кубка мира.

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Что-то уже свершилось, так что нам остается только искренне верить в такое развитие событий и надеяться на лучший результат.

Семья

С Сергеем они поженились в 2016-м году, что стало его вторым браком.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 4

“Мы с Сергеем познакомились 12 лет назад в июле. Атмосфера была довольно романтичной: берег Днепра, красивая природа, разведенный костер и сосиски, которые мы жарили над ним. В первый день знакомства он предложил мне прокатиться на квадроцикле. Мы ехали по песку на бешеной скорости, поэтому мне пришлось достаточно крепко схватиться за Сергея, чтобы не взлететь. После этого и началось наше общение”.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 5

Женщина вспоминает, что не следила за футбольными событиями и не узнала звездную личность, что и подкупило Сергея. А дальше – сказочное развитие событий: романтические и спонтанные путешествия, сюрпризы, дорогие подарки и роскошные букеты.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 6

Анна любит изучать психологию, но семейная жизнь и рождение детей поставило ее увлечение на паузу. Первенцу супругов Никите 7 лет, а младшему Александру недавно исполнилось 5.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 7

Ребята пошли по тропе отца, поэтому основное их хобби – футбол. Ребров-старший уже радует родных своими первыми спортивными достижениями: в одной из игр, организованной школой “София” в ОАЭ, мальчик оформил хет-трик!

Блог на YouTube

Уже несколько лет Анна ведет свой YouTube-канал. Там можно встретить как интервью с женами топовых украинских футболистов, так и разговоры с людьми, которые пострадали от войны в Украине.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 8

Также Анна является активной пользовательницей Instagram и практически ни одно собственное фото не оставляет без назидательного текста, где делится уроками, которые ей пришлось усвоить сквозь свой жизненный путь.

Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа - изображение 9

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Анна Реброва – это пример хорошей жены и любящей мамы. Она не скрывает, что семья для нее – на первом месте. Она очень благодарна мужчине за все возможности, которые он дает. Реброва убеждена: когда проходит страсть, начинается несколько больше – эмоциональная близость, которая и выводит влюбленных на новый уровень.

Фото из открытых источников / Instagram

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.04.2024 в 13:36
Очередная соска за бабло.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
07.04.2024 в 13:36
Очередная соска за бабло.
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Лекарь (село Дарниця)
07.04.2024 в 13:30
Чудова дружина і мрії в неї чудові:) Здається природньою красунею, без зайвих.... еем... надлишків на грудях, або губах. Заміж (за Сергія) вийшла в 27, тобто, розуміє ціну людським стосункам. Серьозі можна тільки позаздрити!
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