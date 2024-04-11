"Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
Артем на "чиле"
instagram.com/timi1010
Эпатажный экс-форвард "Динамо" Киев и сборной Украины Артем Милевский показал, как сейчас проводит свое свободное время.
Артем опубликовал фото в соцсетях, где он загорает и одновременно читает книгу о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле "На пике".
"Раньше стоял бокальчик, а теперь лежит книга", - написал Артем.
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