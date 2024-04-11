"Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО

Эпатажный экс-форвард "Динамо" Киев и сборной Украины Артем Милевский показал, как сейчас проводит свое свободное время.

Артем опубликовал фото в соцсетях, где он загорает и одновременно читает книгу о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле "На пике".

"Раньше стоял бокальчик, а теперь лежит книга", - написал Артем.