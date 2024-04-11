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"Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО

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Артем на "чиле"

"Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Эпатажный экс-форвард "Динамо" Киев и сборной Украины Артем Милевский показал, как сейчас проводит свое свободное время.

Артем опубликовал фото в соцсетях, где он загорает и одновременно читает книгу о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле "На пике".

"Раньше стоял бокальчик, а теперь лежит книга", - написал Артем.

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"Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО - изображение 1
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