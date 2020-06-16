Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Итак, английская Премьер-лига возвращается, и в первый день этого возвращения между собой сыграют две команды, от которых можно ждать интересного, качественного футбола. На паузу "Ман Сити" и "Арсенал" ушли в начале марта, именно "канониры" стали своеобразным детонатором для карантина в чемпионате Англии, в лондонской команде первой в элите обнаружили коронавирус. Но теперь все в АПЛ (или почти все) благополучно перенесли это сложное время строгой изоляции, теперь обязательно необходимо наверстать упущенное.

УПЛ. 28-й тур

Манчестер. Стадион: "Этихад"

Манчестер Сити 23:15 Арсенал Лондон

Телетрансляция на канале "Сетанта"

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Для кого перерыв без футбола был очень некстати, так это "Арсеналу". Команда Артеты не проигрывала в чемпионате с декабря прошлого года – тогда "Челси" был сильнее 2:1. Более того, серия из трех побед у лондонцев – "Вест Хэм" (1:0), "Эвертон" (3:2) и "Ньюкасл" (4:0) проиграли "канонирам". Вот уж интересно, сможет ли "Арсенал" сохранить такую форму или может даже добавить? Ведь из всех английских грандов именно "канониры" находятся ниже всех в турнирной таблице, девятое место их никак не может удовлетворить.

"Ман Сити" идет вторым, почти не имеет реальных шансов вернуть себе первое место, но может выпасть из тройки. "Лестер", а также "Челси" находятся довольно близко к "горожанам". В последнем своем официальном матче 2020-го года подопечные Гвардиолы уступили "Ман Юнайтед" (0:2). В феврале было поражение от "Тоттенхэма" (опять 0:2). Возможно, этот перерыв спас их от большого унижения.

Последний раз эти команды встречались между собой 15-го декабря 2019-го. Тогда "Арсенал" находился в кризисе, по всем статьям уступив "Ман Сити" 0:3. Даже родные трибуны (тогда еще заполненные) не помогли хозяевам.

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"Канониры" проиграли в шести последних очных встречах с "горожанами" (трижды с разгромным счетом 0:3). Лишь в полуфинале Кубка Англии 2017, да и то в дополнительное время "Арсенал" обыграл "Ман Сити" - 2:1. В Премьер-лиге лондонцы последний раз не проиграли манкунианцам в апреле 2017-го – ничья 2:2.

Отметим, что довольно много забивают это соперники в очных противостояниях, словно никто не хочет играть от обороны. Возможно, "Арсенал" не может смириться со статусом андердога во встречах с когда-то удобным соперником. Сейчас "Ман Сити" заметно доминирует, хотя, что можно ожидать, или… что может произойти после трех месяцев простоя? Сюрпризы очень даже возможны.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 198 матчей;

97 побед Арсенала, 45 ничьих, 56 побед Ман Сити

Общий счет – 317:238

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

После такого затяжного периода без официальных матчей невозможно спрогнозировать, кто из игроков находится в лучшей форме. Поэтому возьмем во внимание последние товарищеские встречи и матчи команд в марте, все же и "Ман Сити", и "Арсенал" имеют устоявшийся основной состав. Точно известно, что под вопросом участие в игре у хозяев Фернандиньо, а также точно травмированы у гостей Торрейра и Чемберс. Хорошая новость для украинских болельщиков, что Александр Зинченко полностью здоров и, судя по всему, находится в хорошей форме. Ожидаем увидеть его в основе.

Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Канселу, Зинченко, Родри, Б. Силва, Фоден, Д. Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро.

Арсенал: Лено, Папастатопулос, Д. Луис, Мари, Себальос, Джака, Сака, Озил, Обамеянг, Пепе, Ляказетт.

ПРОГНОЗ

Если "Ман Сити" проиграет "Арсеналу", то заметно облегчит задачу "Ливерпулю" в завоевании чемпионского титула. От пока еще действующего чемпиона это будет совсем некрасиво, команда Гвардиолы привыкла бороться до последнего. Да и неизвестно, как все теперь сложится. Все же не зря букмекеры считают хозяев встречи абсолютным фаворитом, может три очка "горожане" наберут и не без проблем, но "Арсенал" имеет минимальные шансы набрать хотя бы один пункт. Будем объективными. Прогноз: победа "Ман Сити" 2:0.