Брайтон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Для "Арсенала" сезон возобновился в интенсивном темпе, всего три дня назад "канониры" провели тяжелый матч с "Ман Сити", проиграв 0:3, а сегодня их ожидает гостевое противостояние с "Брайтоном". Еще одним довольно неудобным соперником. К тому же огромные кадровые проблемы у лондонцев (Джака, Мари, Сократис, Луис, Чамберс не сыграют), что ставит под большое сомнение статус фаворита у гостевой команды.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Арсенал Лондон

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Чайки" не могут считать себя в безопасности, всего два очка отделяют их от зоны вылета. В чемпионате "Брайтон" не может выиграть с декабря прошлого года, после виктории над "Борнмутом" 2:0. Возможно, карантинный перерыв пошел на пользу подопечным Грэма Поттера.

В этом сезоне в первом матче "Арсенал" на своем поле проиграл "Брайтону" 1:2. В прошлом сезоне было две ничьи 1:1, а еще ранее опять поражение 1:2. В октябре 2017-го "канониры" последний раз обыгрывали "чаек", так что очень неудобный соперник ожидает команду Артеты.

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Одни из самых компромиссных команд сыграют между собой в 30-м туре АПЛ – у "Брайтона" 11 мировых, у "Арсенала" - 13-ть. "Чайки" только в 2020-м году провели пять ничейных поединков (из семи). Действительно, в этот раз ничья кажется наиболее вероятным исходом, который может всех удовлетворить. Даже несмотря на то, что "канониры" занимают неприемлемое 9 место в турнирной таблице. Пока выше подняться им будет очень сложно. Прогноз: ничья 1:1.