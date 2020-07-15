Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ

И "Арсенал", и "Ливерпуль" со своими особенными задачами подходят к очному противостоянию. "Канонирам" необходимо реабилитироваться после поражения от "Тоттенхэма", а также постараться подняться в турнирной таблице как можно выше. У команды Артеты остаются теоретические шансы пробиться на следующий сезон в еврокубки. "Ливерпуль" же должен постараться набрать максимум очков в чемпионате и побить рекорд "Ман Сити", который имел в своем активе в чемпионате 2017/18 сто баллов. Для этого мерсисайдцам необходимо победить в трех оставшихся матчах Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Арсенал 22:15 Ливерпуль

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Команда Юргена Клоппа сейчас не похожа на тот непобедимый коллектив, который громил всех подряд в первой части чемпионата. Возможно, не хватает мотивации "красным", а может проблемы более серьезные. В прошлом туре "Бернли" неожиданно сыграл вничью с "Ливерпулем" 1:1. Матч с "Арсеналом" может дать ответы на некоторые вопросы относительно состояния нового чемпиона, ведь на такого соперника мотивация должна быть всегда серьезная независимо от турнирного положения.

Все еще не хватает стабильности подопечным Артеты. После трех подряд побед "Арсенал" вплотную приблизился к группе лидеров и вполне мог рассчитывать на спасение этого сложного сезона. Но затем "Лестер" сыграл вничью с лондонцами 1:1, а в 35-м туре "Тоттенхэм" неожиданно обыграл "канониров" 2:1. Из всех грандов АПЛ именно "Арсенал" выступает хуже всех, девятое место никак не может устраивать "канониров".

Последнее свидание команд в октябре прошлого года завершилось феерической ничьей 5:5 и серией пенальти, в которой больше повезло "Ливерпулю". В Кубке лиги встречались команды, а состав мерсисайдцев тогда был полурезервным. И все равно игра получилась фантастической.

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В чемпионате "Арсенал" в двух подряд играх с "красными" уступил – 1:3 и 1:5, однако эти матчи состоялись на "Энфилде". В Лондоне "канониры" выступают более уверенно и имеют два матча без поражений от "Ливерпуля" - ничьи 1:1 и 3:3.

Отметим, что очень результативные получаются дуэли этих команд, последняя ничья 0:0 зафиксирована в августе 2015-го. В следующих девяти свиданиях средняя результативность составила более пяти мячей за игру.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 228 матчей

78 побед Арсенала, 62 ничьи, 88 побед Ливерпуля

Общий счет – 229:336

ПРОГНОЗ

Наиболее вероятным исходом встречи выглядит ничья, скорее всего, более трех мячей будет забито. При этом моральное состояние "Арсенала" сейчас не самое лучшее, есть и серьезные проблемы с составом. Точно у хозяев не сыграют Озил, Чемберс, Лено, Нкетиа, Гендузи. Если "Ливерпуль" соберется хотя бы на 50% от своего полноценного боевого состояния, то вполне способен обыграть "канониров". Рискнем сделать смелый прогноз на открытую игру и результативное, зрелищное противостояние, как украшение тура и всего чемпионата. Прогноз: победа гостей 3:2.