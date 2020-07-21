Астон Вилла - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

В хорошем настроении подходит "Арсенал" к матчу с "Астон Виллой". Подопечные Артеты на выходных в полуфинале Кубка Англии обыграли "Ман Сити" (2:0), а также в прошлом туре АПЛ "канониры" обыграли нового чемпиона страны – "Ливерпуль" (2:1). Впечатляющие результаты. Однако главная проблема лондонцев в другом – обычно с середняками они теряют слишком много очков. К тому же не может над гостями встречи на "Вилла Парк" не довлеть положение в турнирной таблице. Всего десятое место никак не может устроить одного из самых титулованных клубов Туманного Альбиона.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Астон Вилла 22:15 Арсенал

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Астон Вилла" отчаянно пытается сохранить прописку в Премьер-лиге, от 17-го места их отделяет три очка. Календарь очень непростой у бирмингемцев, но все зависит от них. Две победы в оставшихся турах с высокой вероятностью гарантируют место в АПЛ (кроме "Арсенала", еще надо сыграть с "Вест Хэмом"). В 36-м туре "львы" расписали ничью с "Эвертоном" 1:1.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В первом кругу чемпионата "Арсенал" не без проблем обыграл "Астон Виллу" 3:2. Дважды по ходу встречи проигрывали "канониры", но смогли не только отыграться, Обамеянг забил в конце тяжелой встречи. Лондонцы тогда получили семь желтых и одну красную карточку.

Впрочем, обычно "Арсенал" не встречает серьезного сопротивления со стороны "Астон Виллы". Бирмингемский клуб не проиграл последний раз "канонирам" в ноябре 2012-го (0:0). Победная серия лондонцев составляет девять поединков, четыре из них с крупным счетом. Похоже, что эта серия продолжится, команда Мигеля Артеты набрала хороший ход и если не допустит недооценки соперника, снова обыграет подопечных Смита. Прогноз: победа гостей 2:0.