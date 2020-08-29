Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на Суперкубок Англии

В прошлом году "Ливерпуль" не смог пополнить коллекцию трофеев Суперкубком Англии, "Ман Сити" в серии пенальти не позволил мерсисайдцам отпраздновать победу. В этот раз команда Клоппа явный фаворит. В 2006-м году последний раз "красные" брали этот приз, тогда "Челси" уступил 1:2, за "синих" гол забил Шевченко. А вот "Арсенал" за это время трижды побеждал в Суперкубке – в 2014-м, 2015-м и 2017-м. Вообще "канониры" известны своим бойцовским кубковым характером, на одну конкретную игру они способны настроиться и добиться своего.

Суперкубок Англии 2020

Стадион: "Уэмбли"

Главный арбитр: Андре Марринер

Арсенал Лондон 18:30 Ливерпуль

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Команда Артеты последнюю официальную игру провела первого августа в финале Кубка Англии, обыграв "Челси" 2:1. Собственно эта победа и позволила "канонирам" побороться за Суперкубок. Затем у "Арсенала" был короткий отдых и один спарринг с "Милтон Кинс", лондонцы победили 4:1.

"Красные" успели провести две товарищеских встречи – победа над "Штутгартом" 3:0 и ничья с "Зальцбургом" 2:2. В своей последней официальной игре "Ливерпуль" в гостях разобрался с "Ньюкаслом" 3:1, но конец чемпионата получился не очень убедительным у мерсисайдцев.

Последнее поражение "Ливерпулю" нанес именно "Арсенал". 15 июля "канониры" воспользовались проблемами соперника, лишив его шансов побить рекорд "Ман Сити" в чемпионате. Сто очков так и не набрали "красные", а неудача с "Арсеналом" стала следствием потери концентрации и разбалансированности подопечных Юргена Клоппа. Вернут ли себе уверенность "красные"?

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Важно отметить, что "Ливерпуль" и "Арсенал" имеют по 15 побед в Суперкубках Англии, это второй показатель, больше только у "Ман Юнайтед" - 21 победа. Но если мерсисайдцы часто побеждали в 20 веке, то у "Арсенала" с 2000-го года пять побед против двух у "Ливерпуля". К тому же - лондонская команда всего один раз проигрывала в этих дуэлях, у "красных" пять неудач.

Мерсисайдцы имеют преимущество в личных встречах над лондонцами. При этом необходимо понимать, что часто "Арсенал" обыгрывает "Ливерпуль" на морально-волевых именно в кубковых турнирах, когда не является фаворитом противостояния.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 229 матчей

79 побед Арсенала, 62 ничьи, 88 побед Ливерпуля

Общий счет – 231:337

ПРОГНОЗ

Нет сомнений, что первым номером будет играть "Ливерпуль", больше моментов будет у подопечных Клоппа и они постараются в дебюте обеспечить себе преимущество. "Арсенал" же будет готов к агрессии соперника, а на контратаках вполне способен оказать сопротивление фавориту. Напомним, что в прошлом матче всего три удара по воротам нанесли "канониры", два из них оказались точными и принесли победу. Есть надежда, что мерсисайдцы провели работу над ошибками. Прогноз: победа "Ливерпуля" 3:1.