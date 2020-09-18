Арсенал – Вест Хэм. Анонс матча АПЛ

Чемпионат Англии, второй тур

19 сентября. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" 22:00 "Вест Хэм"

Телетрансляция – канал Сетанта Спорт

"Арсенал" и "Вест Хэм" синхронно сменили тренеров в декабре прошлого года, однако с тех пор два лондонских клуба прошли кардинально разные пути. Возглавивший "канониров" Микель Артета первым делом наладил атмосферу в раздевалке, после чего сразу принялся прививать команде основы позиционного футбола, о которых на "Эмирейтс" успели позабыть в эпоху Унаи Эмери.

В то же время "Вест Хэм" совершил обратный скачок: в клубе отреклись от попыток создать команду со зрелищный стилем, едва коллектив Мануэля Пеллегрини приблизился к зоне вылета посреди прошлого сезона. Сменивший чилийца Дэвид Мойес отказался от наработок предшественника, упростив игру и сделав упор на оборону и стандарты. Не лучшим образом также обстоят и дела с климатом внутри команды, но это уже не вина вновь прибывшего на "Олимпик Стэдиум" Мойеса. Недавно "молотки" продали в "Вест Бром" одного из главных талантов своей академии Грэйди Диангану, после чего руководство клуба публично раскритиковал капитан Марк Ноубл, а также экс-канонир Джек Уилшир.

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"Арсенал" выглядит несомненным фаворитом предстоящей игры, однако вряд ли стоить ожидать легкой победы хозяев и уж тем более разгрома. Микель Артета добился впечатляющих побед над "Ман Юнайтед", "Ливерпулем", а также "Ман Сити" и "Челси" в Кубке Англии в прошлой кампании. Кроме того, недавно в Суперкубке вновь был повержен "Ливерпуль". Однако с командами, которые готовы отдать мяч сопернику и терпеливо обороняться, у "канониров" регулярно возникают проблемы. В первом туре "Арсенал" уверенно победил "Фулхэм" (3:0), однако во многом этому поспособствовал весьма смелый стиль новичков лиги, которые не стеснялись прессинговать оппонентов не менее интенсивно, чем они это делали в Чемпионшипе в прошлом году. Поэтому большого количества голов предстоящее лондонское дерби не обещает.

Ключевым местом сражения может стать левый фланг "Арсенала", где стартует главная звезда команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Поддержать габонца умным движением может Мейтланд-Найлз, а также Тирни, подключающегося с позиции левого центрального оборонца. У "молотков" же на этом фланге играет Райан Фредерикс. Он может посоперничать в скорости с Обамеянгом, однако его позиционные огрехи могут сказать. Именно поэтому не стоит ожидать выхода Андрея Ярмоленко. Его наверняка сменит более работоспособный Боуэн, призванный поддержать Фредерикса в обороне.

В свою очередь "Вест Хэм" может создать проблемы "канонирам" после стандартов. Особенно это касается угловых: в прошлом сезоне "молотки" забили 10 мячей после подач с корнеров, в то время как "Арсенал" был второй худшей командой по пропущенным со стандартов в лиге вслед за вылетевшим "Норвичем". Летом "канониры" даже переманили специалиста по стандартам у "Брентфорда" в лице Андреаса Георгсона, однако вряд ли в условиях столь сжатой предсезонки он мог решить эту проблему.

Цифры и факты

На своем поле "Арсенал" выиграл 10 из последних 11 матчей с "Вест Хэмом" во всех турнирах.

"Арсенал" выиграл 6 из 7 последних домашних матчей в АПЛ.

"Вест Хэм" не сумел добыть победу в 9 из 10 последних выездных матчах АПЛ.

В последних трех играх "Вест Хэма" в АПЛ был тотал меньше 2.5.

Ориентировочные составы

"Арсенал": Лено – Тирни, Габриэл, Холдинг – Мейтланд-Найлз, Себальос, Эль-Ненни, Бельерин – Обамеянг, Ляказетт, Виллиан

"Вест Хэм": Фабьянски – Крессвелл, Огбонна, Диоп, Фредерикс – Райс, Соусек – Фелипе Андерсон, Ноубл, Боуэн – Аллер

Пропустят игру: Чамберс, Мартинелли, Пабло Мари, Мустафи, Луис, Смит-Роу (все – "Арсенал")

Под вопросом: Сократис, Джака – Уилшир

Прогноз на матч "Арсенал" – "Вест Хэм"

"Арсенал" является несомненным фаворитом предстоящей игры – букмекеры принимают ставки на их победу с коэффициентом 1.54. "Канониры" являются ярко выраженной "домашней" командой, что не изменилось даже с исчезновением болельщиков с трибун. В то же время "Вест Хэм" не лучшим образом действует за пределами стадиона "Олимпик".

Вряд ли "Арсеналу" будет легко регулярно создавать моменты против плотно обороняющегося соперника, однако один-два своих гола "канониры" должны забить. Прогноз – победа "Арсенала" со счетом 2:0.