Побитый чемпионом в гостях у аутсайдера. ВБА – Челси. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

26 сентября. 19:30. Уэст-Бромидж. "Хоторнс"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Не стоит ожидать, что "Челси" сразу станет бороться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за трофей АПЛ после громкой трансферной кампании. "Синие" начали сезон с победы над "Брайтоном" в 1-м туре чемпионата Англии (1:3), но при этом действия подопечных Лэмпарда оставляли желать лучшего. "Пенсионеры" также успели встретиться с командой Клоппа и закономерно отлететь из-за собственных ошибок (удаление Кристенсена после позиционной ошибки Зума и привоз Кепы).

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К счастью для своих фанатов, "Челси" подходит к поединку 3-го тура с "Вест Бромвичем" в отличном настроении – в рамках Кубка Английской лиги был зафиксирован разгром "Барнсли" (6:0, хет-трик Хавертца после перевода с правого фланга на позицию десятки). Безусловно, "синие" обязаны прогрессировать – сейчас команда выглядит сыро.

"Вест Бромвич" проиграл в первых двух матчах АПЛ – сперва футболисты Билича без шансов проиграли "Лестеру" (0:3), после чего продолжили успехи для "Эвертона" Анчелотти (5:2). Между поединками внутреннего первенства "дрозды" одолели во втором раунде Кубка лиги "Харрогейт Таун" (3:0), но уже на третьем этапе соревнования уступили "Брентфорду" по пенальти (2:2, в лотерее 4:5).

Восемь голов в стартовых двух турах даже не настораживают, а скорее констатируют статус лифта для "Вест Бромвича" – за последние 18 лет это уже 5-й промоушн для команды в АПЛ из Чемпионшипа. Качество футбола в исполнении "мешков" находится на крайне низком уровне. На данный момент Славен Билич в числе первых кандидатов на отставку по ходу сезона в Англии.

Хорватский специалист испытывает проблемы с составом: Галлахер не сыграет, так как принадлежит "Челси", вместо дисквалифицированного Гиббса выйдет Таунсенд. Зохоре, Гросицкий, Робсон-Кану и Хегази залечивают различные повреждения, первый против "синих" точно не сыграет. Важно отметить, что экс-игрок "пенсионеров" Бранислав Иванович вернулся в АПЛ и уже дебютировал за "Вест Бромвич" против "Брентфорда". Наверняка 36-летний серб выйдет на поле против бывшей команды (в его активе 261 поединок за "Челси").

Лэмпард по-прежнему не может рассчитывать на Зиеша и Пулишича – Хаким и Кристиан еще не набрали физические кондиции после травм. Тьяго Силва и Бен Чилвелл оформили дебюты за лондонский клуб в матче с "Барнсли" и вполне могут появиться на поле стадиона "Хоторнс". Выход бразильца особенно напрашивается ввиду дисквалификации Кристенсена.

Тем не менее, самый важный вопрос у "Челси" – вратарский. Эдуар Менди уже начал тренироваться с основой, но Фрэнк сообщил журналистам, что его выхода против "ВБА" ожидать не стоит. После очередного выпуска "Шоу Аррисабалаги" менеджер может доверить место в воротах Вилли Кабальеро. В целом, если Кепа не начнет принимать советы по улучшению своего уровня (по инсайдам The Athletic, испанец крайне нервно реагирует на подобное), то рискует стать третьим вратарем команды.

Прогноз. 0:3. "Челси" не пропускает от "Вест Бромвича" в последних 4 матчах во всех соревнованиях и выигрывает в этих поединках. Даже несмотря на тот факт, что "синие" еще крайне не сыграны и ждут необходимой ширины в атаках за счет Пулишича и Зиеша, "дрозды" должны быть обыграны с комфортным счетом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.