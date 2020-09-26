  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Побитый чемпионом в гостях у аутсайдера. ВБА – Челси. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Побитый чемпионом в гостях у аутсайдера. ВБА – Челси. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ

Англия
(2 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "дроздами" и "пенсионерами" в рамках чемпионата Англии

Побитый чемпионом в гостях у аутсайдера. ВБА – Челси. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

26 сентября. 19:30. Уэст-Бромидж. "Хоторнс"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Не стоит ожидать, что "Челси" сразу станет бороться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за трофей АПЛ после громкой трансферной кампании. "Синие" начали сезон с победы над "Брайтоном" в 1-м туре чемпионата Англии (1:3), но при этом действия подопечных Лэмпарда оставляли желать лучшего. "Пенсионеры" также успели встретиться с командой Клоппа и закономерно отлететь из-за собственных ошибок (удаление Кристенсена после позиционной ошибки Зума и привоз Кепы).

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

К счастью для своих фанатов, "Челси" подходит к поединку 3-го тура с "Вест Бромвичем" в отличном настроении – в рамках Кубка Английской лиги был зафиксирован разгром "Барнсли" (6:0, хет-трик Хавертца после перевода с правого фланга на позицию десятки). Безусловно, "синие" обязаны прогрессировать – сейчас команда выглядит сыро.

"Вест Бромвич" проиграл в первых двух матчах АПЛ – сперва футболисты Билича без шансов проиграли "Лестеру" (0:3), после чего продолжили успехи для "Эвертона" Анчелотти (5:2). Между поединками внутреннего первенства "дрозды" одолели во втором раунде Кубка лиги "Харрогейт Таун" (3:0), но уже на третьем этапе соревнования уступили "Брентфорду" по пенальти (2:2, в лотерее 4:5).

Восемь голов в стартовых двух турах даже не настораживают, а скорее констатируют статус лифта для "Вест Бромвича" – за последние 18 лет это уже 5-й промоушн для команды в АПЛ из Чемпионшипа. Качество футбола в исполнении "мешков" находится на крайне низком уровне. На данный момент Славен Билич в числе первых кандидатов на отставку по ходу сезона в Англии.

Побитый чемпионом в гостях у аутсайдера. ВБА – Челси. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ - изображение 1

Хорватский специалист испытывает проблемы с составом: Галлахер не сыграет, так как принадлежит "Челси", вместо дисквалифицированного Гиббса выйдет Таунсенд. Зохоре, Гросицкий, Робсон-Кану и Хегази залечивают различные повреждения, первый против "синих" точно не сыграет. Важно отметить, что экс-игрок "пенсионеров" Бранислав Иванович вернулся в АПЛ и уже дебютировал за "Вест Бромвич" против "Брентфорда". Наверняка 36-летний серб выйдет на поле против бывшей команды (в его активе 261 поединок за "Челси").

Лэмпард по-прежнему не может рассчитывать на Зиеша и Пулишича – Хаким и Кристиан еще не набрали физические кондиции после травм. Тьяго Силва и Бен Чилвелл оформили дебюты за лондонский клуб в матче с "Барнсли" и вполне могут появиться на поле стадиона "Хоторнс". Выход бразильца особенно напрашивается ввиду дисквалификации Кристенсена.

Читайте такжеВа-банк от Челси: Кепу заменит гигант с непростой судьбой и кузеном в Реале

Тем не менее, самый важный вопрос у "Челси" – вратарский. Эдуар Менди уже начал тренироваться с основой, но Фрэнк сообщил журналистам, что его выхода против "ВБА" ожидать не стоит. После очередного выпуска "Шоу Аррисабалаги" менеджер может доверить место в воротах Вилли Кабальеро. В целом, если Кепа не начнет принимать советы по улучшению своего уровня (по инсайдам The Athletic, испанец крайне нервно реагирует на подобное), то рискует стать третьим вратарем команды.

1xbet
8.30
5.00
1.43
Сделать ставку
marathonbet
9.00
4.75
1.36
Сделать ставку
Parimatch
7.50
5.10
1.42
Сделать ставку

Прогноз. 0:3. "Челси" не пропускает от "Вест Бромвича" в последних 4 матчах во всех соревнованиях и выигрывает в этих поединках. Даже несмотря на тот факт, что "синие" еще крайне не сыграны и ждут необходимой ширины в атаках за счет Пулишича и Зиеша, "дрозды" должны быть обыграны с комфортным счетом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славен Билич анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Вест Бромвич Альбион прогноз UA-Футбол Вест Бромвич Прогноз
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...