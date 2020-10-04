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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Англия
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Моуриньо попробует обыграть Сульшера, но хватит ли сил?

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ
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Ни "Манчестер Юнайтед", ни "Тоттенхэм" не могут быть довольны началом нового чемпионата. У каждой команды свои сложности и особенности, похож только результат. Команда Сульшера одна из последних выходила из отпуска, пропустила первый тур, а затем провалилась во втором. Возможно, манкунианцы постепенно будут набирать форму, и пока находятся только в начале этого пути. А вот "Тоттенхэм" уже сыграл не только три матча в АПЛ, но также провел изнурительный поединок в Кубке лиги и три непростых поединка в Лиге Европы. Невероятно плотный график игр у подопечных Моуриньо на старте сезона.

АПЛ. Четвертый тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Юнайтед 18:30 Тоттенхэм Хотспур

Телетрансляция на канале Сетанта

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Три победы в трех последних матчах добыл "МЮ", две из них с разгромом 3:0. Вот только эти разгромы случились в Кубке лиги с довольно посредственными соперниками – "Лутоном" и "Брайтоном". В чемпионате удалось обыграть опять же "Брайтон", но с минимальным преимуществом и на последних секундах - 3:2. К тому же, у "красных дьяволов" в пассиве одно поражение от "Кристал Пэлас" (1:3) в дебютной игре АПЛ 2020/21. Пока невозможно сказать, сколько проблем команда Сульшера может создать для "Тоттенхэма".

"Хотспур" в прошлый четверг в Лиге Европы разгромил "Маккаби" Хайфа 7:2, а во вторник в Кубке лиги переиграл "Челси" в серии пенальти (1:1 и 5:4). Таким образом, это будет третья игра "шпор" за неделю. Всего с начала сезона у лондонцев семь матчей – четыре победы, две ничьи и одно поражение от "Эвертона" в первом туре АПЛ.

Времени на раскачку у команд нет, необходимо набирать очки, поэтому ожидаем серьезного и принципиального противостояния. Правда, много голов в центральном матче четвертого тура не стоит ждать, судя по их последним свиданиям.

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В прошлом сезоне "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэм" встречались дважды, в Лондоне зафиксирована ничья 1:1, в Манчестере победа хозяев 2:1. Обыграть "красных дьяволов" на их поле "шпоры" смогли летом 2018-го – 3:0, пока это последняя их виктория над неудобным соперником.

Солидное преимущество в личных встречах с "Тоттенхэмом" у "Манчестер Юнайтед". А крупный счет скорее исключение из правил. Как правило, всего один мяч решает судьбу победителя, либо случается популярна ничья 1:1.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 194 матча

92 победы МЮ, 50 ничьи, 52 победы Тоттенхэма

Общий счет – 305:249

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У хозяев из-за травм точно не сыграют Джонс, Ромеро и Туанзебе, а у гостей старый новичок команды Гарет Бейл пока не готов вернуться в Премьер-лигу. Правда, были еще проблемы со здоровьем у Ло Чельсо и Сон Мина.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба, Бруну Фернандеш, Матич, ван де Бек, Гринвуд, Рашфорд.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Ндомбеле, Лукас Моура, Хейбьерг, Бергвейн, Кейн.

ПРОГНОЗ

Сделаем смелое предположение, что хозяева постараются доминировать и контролировать игру, а гости будут действовать от обороны. Забить первыми смогут манкунианцы, но преимущество свое не удержат. Команда Моуриньо отыграется за счет характера, стратегии подловить соперника на атаке и реализовать один шанс из пяти-шести созданных. Миром разойдутся команды, если не случится ничего экстраординарного. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Прогнозы
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