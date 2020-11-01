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Тоттенхэм - Брайтон. Прогноз на матч
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 1 ноября, начало встречи в 21:15
Без поражений с 13 сентября шли "шпоры", показывали прагматичную игру с прицелом на результат. Но три дня назад лондонцы почувствовали горькое чувство забытой казалось бы неудачи. В прошлом туре Премьер-лиги команда Моуриньо обыграла "Бернли" 1:0, а среди недели в Лиге Европы "Антверпен" обыграл "Хотспур" 1:0. Случайно ли это поражение – даст ответ следующий матч.
АПЛ. 7-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)
Тоттенхэм 21:15 Брайтон
Телетрансляция на канале "Сетанта"
В прошлом чемпионате "Тоттенхэм" уже обжегся на "Брайтоне". В октябре 2019-го на поле соперника лондонцы с крупным счетом и по всем статьям проиграли "чайкам" - 0:3. Затем, правда, взяли реванш на своем поле 2:1. Не настолько убедительный, как все ожидали.
"Брайтон" в двух последних матчах АПЛ набрал два очка. Две похожие ничьи в активе "чаек" с одинаковым счетом 1:1. Соперниками были – "Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас". С более сильными командами "Брайтон" играет не настолько успешно – поражения от "Ман Юнайтед" и "Эвертона".
"Тоттенхэм" сделает все возможное для победы и добьется своего, только чудо может помочь гостям. Но вряд ли победа команды Моуриньо будет убедительной, скорее всего, преимущество в один мяч решит судьбу встречи. При этом высока вероятность, что точными ударами отметятся обе команды, которые в этом сезоне редко уходят с поля без забитых голов. Прогноз: победа хозяев 2:1.
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