Тоттенхэм - Брайтон. Прогноз на матч

Без поражений с 13 сентября шли "шпоры", показывали прагматичную игру с прицелом на результат. Но три дня назад лондонцы почувствовали горькое чувство забытой казалось бы неудачи. В прошлом туре Премьер-лиги команда Моуриньо обыграла "Бернли" 1:0, а среди недели в Лиге Европы "Антверпен" обыграл "Хотспур" 1:0. Случайно ли это поражение – даст ответ следующий матч.

АПЛ. 7-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Тоттенхэм 21:15 Брайтон

Телетрансляция на канале "Сетанта"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

В прошлом чемпионате "Тоттенхэм" уже обжегся на "Брайтоне". В октябре 2019-го на поле соперника лондонцы с крупным счетом и по всем статьям проиграли "чайкам" - 0:3. Затем, правда, взяли реванш на своем поле 2:1. Не настолько убедительный, как все ожидали.

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"Брайтон" в двух последних матчах АПЛ набрал два очка. Две похожие ничьи в активе "чаек" с одинаковым счетом 1:1. Соперниками были – "Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас". С более сильными командами "Брайтон" играет не настолько успешно – поражения от "Ман Юнайтед" и "Эвертона".

"Тоттенхэм" сделает все возможное для победы и добьется своего, только чудо может помочь гостям. Но вряд ли победа команды Моуриньо будет убедительной, скорее всего, преимущество в один мяч решит судьбу встречи. При этом высока вероятность, что точными ударами отметятся обе команды, которые в этом сезоне редко уходят с поля без забитых голов. Прогноз: победа хозяев 2:1.