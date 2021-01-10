В поисках извинений за декабрь. Челси – Моркам. Анонс и прогноз матча 1/32 Кубка Англии

Кубок Англии, 1/32 финала

10 января. 15:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

В текущем сезоне "Челси" часто встречается с командами, с которыми ранее вообще не играл. В Лиге чемпионов лондонцы взяли джекпот – незнакомым оказался и "Ренн", и "Краснодар", и даже "Севилья". Свой путь в Кубке Англии "синие" начнут с матча против ранее неисследованного "Моркама". Не стоит забывать, что в прошлом розыгрыше соревнования "пенсионеры" дошли до финала, где уступили "Арсеналу".

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

По итогам кампании 2019/20 "Моркам" едва не вылетел из Лиги 2 в Национальную лигу, "креветки" заняли 22-е место (всего в турнире выступает 24 коллектива). На данный момент команде Дерека Адамса удалось улучшить свои результаты – сейчас "красно-белая армия" идет на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства. Добавим, что в Кубке Англии коллектив успел провести два раунда и обыграть представителей низших лиг. Серьезные достижения у клуба отсутствуют, промоушна из Лиги 2 у "Моркама" не было ни разу.

Сейчас для "Челси" сгодится любая победа, даже над таким слабым соперником. Подопечные Лэмпарда отвратительно провели декабрь, лондонцы уступили "Эвертону" (1:0), "Вулвз" (2:1), "Арсеналу" (3:1) и "Манчестер Сити" (1:3), тогда как выиграть сумели только у "Вест Хэма" (3:0), а расписать мировую лишь с "Астон Виллой" (1:1). Фрэнк точно проведет ротацию, менеджер уже сообщил, что в рамках 1/32 Кубка Англии не сыграют Джеймс, Кристенсен, Канте – игровое время получат юные исполнители, лавочники и несколько двужильных представителей основы.

Прогноз. "Моркам" оформил четыре победы подряд, а также едет в Лондон свежим, ведь последние их два поединка были отменены из-за коронавируса, но имеет ли это хоть какое-то значение перед встречей с "Челси"? Ожидаем разгрома гостей, вряд ли в данном противостоянии найдется место для интриги. "Моркам" выступает в четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии, соответственно, Лэмпард имеет отличный шанс реабилитироваться за невзрачные результаты в прошлом месяце и проверить ближайший резерв "синих", уровень которого гораздо выше такового у "креветок".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.