В поисках извинений за декабрь. Челси – Моркам. Анонс и прогноз матча 1/32 Кубка Англии

Кубок Англии, 1/32 финала

10 января. 15:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

В текущем сезоне "Челси" часто встречается с командами, с которыми ранее вообще не играл. В Лиге чемпионов лондонцы взяли джекпот – незнакомым оказался и "Ренн", и "Краснодар", и даже "Севилья". Свой путь в Кубке Англии "синие" начнут с матча против ранее неисследованного "Моркама". Не стоит забывать, что в прошлом розыгрыше соревнования "пенсионеры" дошли до финала, где уступили "Арсеналу".

По итогам кампании 2019/20 "Моркам" едва не вылетел из Лиги 2 в Национальную лигу, "креветки" заняли 22-е место (всего в турнире выступает 24 коллектива). На данный момент команде Дерека Адамса удалось улучшить свои результаты – сейчас "красно-белая армия" идет на 7-й строчке в рейтинговом зачете первенства. Добавим, что в Кубке Англии коллектив успел провести два раунда и обыграть представителей низших лиг. Серьезные достижения у клуба отсутствуют, промоушна из Лиги 2 у "Моркама" не было ни разу.

Our turn in the #FACup tomorrow! ✊???? pic.twitter.com/hoIg5tkZsG