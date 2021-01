Редкое дерби Западного Лондона. Фулхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

16 января. 19:30. Лондон. "Крэйвен Коттедж"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Фулхэм" и "Челси" встречаются крайне нечасто. "Дачники" в основном залетают в АПЛ на сезон-другой, после чего возвращаются обратно в Чемпионшип. Грустная участь может постичь команду Паркера и в этой кампании, на данный момент она идет на 18-й позиции в рейтинговом зачете (12 очков). "Синие" же после полуторамесячного кризиса располагаются на 9-й строчке в таблице (26 баллов). Похоже на то, что оба лондонских коллектива способны как немного улучшить свои позиции по ходу розыгрыша, так и незначительно их ухудшить. Правда, последнее в случае "белых" будет фатально.

То, как по-разному ворвались в АПЛ "Фулхэм" и "Лидс", действительно поражает. Бьелса постоянно получает заслуженные комплименты за свой яркий стиль, в то время как Паркера ругают за скучный и банальный футбол. Тем не менее, даже на фоне регулярных поражений "дачники" могут урвать свой кусок пирога, расписывая мировые с выжатым "Ливерпулем" и щедрым "Тоттенхэмом" (1:1 в обоих случаях). К слову, в чемпионате команда не проигрывает уже 5 поединков к ряду. Да, общей картины это не меняет – "белым" будет непросто сохранить прописку в Высшем дивизионе. Скорее всего, за спасительное 17-е место им предстоит вести сражение с "Брайтоном" и "Бернли". Надолго ли хватит их текущего запала мотивации – большой вопрос.

