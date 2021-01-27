Тоттенхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Несмотря на то, что "Ливерпуль" продолжает неприятно удивлять своих болельщиков (если не сказать больше), в пяти последних матчах чемпионата набрав аж три очка, именно мерсисайдцы считаются главными фаворитами встречи на новом стадионе "Тоттенхэма". Команда Моуриньо также не пример стабильности, "шпоры" чередуют хорошие, качественные матчи с не очень убедительными, хотя на фоне подопечных Клоппа выглядят все же интереснее.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм 22:00 Ливерпуль

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В прошлом туре Премьер-лиги "красные" уступили "Бернли" 0:1. Не просто неожиданная неудача "Ливерпуля", а действительно невообразимая. На своем поле с вполне удобным соперником, который звезд с неба давно не хватает, и такой позор.

На прошлых выходных мерсисайдцы в Кубке Англии проиграли "Ман Юнайтед" 2:3, в очередной раз показав свои слабости. В первую очередь психологически подопечные Клоппа не готовы к матчам на самом серьезном уровне. Единственная победа в последнее время над "Астон Виллой" (4:1) - 8 января и опять же в Кубке – слабое утешение для лучшей команды Туманного Альбиона прошлого сезона.

"Хотспур" не проигрывает с 20 декабря прошлого года, когда "Лестер" оказался сильнее "шпор" 2:0. Серия из восьми матчей без поражений у "Тоттенхэма", шесть из них победные. В 19-м туре чемпионата команда Моуриньо обыграла "Шеффилд Юнайтед" 3:1, а три дня назад в Кубке Англии справилась с "Уикомбом" 4:1.

Единственной претензией к "Тоттенхэму" в последних матчах может быть ненадежность в обороне – в трех последних матчах пропускали лондонцы. При этом, важно отметить, что у "Хотспур" показатели пропущенных мячей одни из самых лучших в АПЛ, меньше пропускает только лидер турнира - "Манчестер Сити".

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"Ливерпуль" регулярно обыгрывает "Тотенхэм" в последние годы. В декабре 2020-го со счетом 2:1 на "Энфилде" мерсисайдцы были сильнее. А в январе прошлого года в столице "красные" за счет единственного гола Фирмино одолели "шпор".

Серия из шести побед над "Хотспур" в активе у "красных". Лишь в феврале 2018-го была зафиксирована ничья между командами – 2:2. А победить неудобного соперника "Тоттенхэм" последний раз смог еще в октябре 2017-го (4:1). Больше трех лет без побед.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 174 матча

48 побед Тоттенхэма, 43 ничьи, 83 победы Ливерпуля

Общий счет – 197:273

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Точно не сыграют в этом матче ван Дейк, Жота, Гомес и Кейта – у "красных", а также Ло Чельсо – у "шпор". Под вопросом Алли, Доэрти и Дэвис, были проблемы со здоровьем и у Хендерсона, впрочем, капитан "Ливерпуля" должен восстановиться и помочь своей команде. Больше проблем с кадрами у Клоппа, но и выбор исполнителей высокого класса у гостей более широкий, так что тут без преимущества у кого-то.

Тоттенхэм: Льорис, Родон, Дайер, Дэвис, Орье, Ндомбеле, Хейбьерг, Регилон, Лукас Моура, Сон Мин, Кейн.

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Алькантара, Шакири, Фирмино, Мане, Салах.

ПРОГНОЗ

Всего одно очко разделяет команды, минимальное, но преимущество "Ливерпуля". Плюс статистика личных встреч лучше у "красных". Наверное, это и дало повод букмекерам обозначить фаворитом встречи гостей. К тому же, действующий чемпион не может провалить новый чемпионат, полоса неудач рано или поздно должна закончиться, возможно, чудо случится в 20-м туре. Конечно, "Тоттенхэм" три очка просто так не подарит мерсисайдцам, но успех все же будет за командой Клоппа. Прогноз: победа гостей 2:1.