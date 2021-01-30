Вест Хэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч

Соседи по турнирной таблице встречаются на "Олимпийском" в Лондоне, и это один из главных сюрпризов первой части чемпионата Англии. По сравнению с прошлым сезоном "Вест Хэм" заметно прибавил и теперь борется за призовые места, а вот "Ливерпуль"… Да, не в лучшей форме сейчас действующий чемпион, правда, победа над "Тоттенхэмом" в прошлом туре подарила определенный оптимизм относительно будущего мерсисайдцев.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Вест Хэм 18:30 Ливерпуль

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Семь очков отделяет "Ливерпуль" от лидера – "Ман Сити". Для прошлых сезонов это было бы очень много, но сейчас команды теряют очки в самых неожиданных ситуациях. Кто-кто, а мерсисайдцы это хорошо знают. До победы над "шпорами" у команды Клоппа была серия из пяти матчей без викторий.

Сейчас "красные" оказались перед своеобразной красной линией – или "Ливерпуль" обыгрывает "Вест Хэм" и продолжает погоню за "Ман Сити", соответственно и борьбу за первое место, или выбывает из этой борьбы. Впереди еще много матчей, очередная рокировка на вершине может произойти в ближайшее время, вот только у "Ливерпуля" свои проблемы, психологически команда выглядит не очень убедительно и слишком большой отрыв от первого места может негативно сказаться на последующей борьбе.

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"Вест Хэм" не проигрывает с 21 декабря прошлого года, когда "Челси" разгромил "молотобойцев" 3:0. Правильные выводы сделали подопечные Мойеса после той неудачи и в восьми подряд матчах не знают горечи поражений, шесть последних матчей они выиграли.

В прошлом туре Премьер-лиги в лондонском дерби "Вест Хэм" в хорошем стиле обыграл "Кристал Пэлас" - 3:2. На замену в том матче вышел Андрей Ярмоленко, в 21-м туре снова можно будет увидеть на поле украинца, на замены в основном выходит Андрей.

В трех последних матчах с "молотобойцами" мерсисайдцы побеждали. Все эти три встречи состоялись в 2020-м году. Но в феврале 2019-го – почти два года назад – команды расписали ничью 1:1. Наверняка, сейчас бы "Вест Хэм" мог устроить такой счет.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 142 матча

28 побед Вест Хэма, 38 ничьих, 76 побед Ливерпуля

Общий счет – 138:244

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У гостей из-за травм точно не сыграют ван Дейк, Гомес, Жота, Кейта, а также есть проблемы со здоровьем у Матипа и Фабиньо. А вот у "Вест Хэма" проблем с кадрами намного меньше, только Масуаку в лазарете у лондонцев, а также под вопросом Рэндольф.

Вест Хэм: Фабьянски – Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма, Лансини, Боуэн – Антонио.

Ливерпуль: Алисон - Робертсон, Вейналдум, Филлипс, Александер-Арнольд - Хендерсон, Милнер, Алькантара - Фирмино, Мане, Салах.

ПРОГНОЗ

Совсем не очевидный фаворит встречи "Ливерпуль", очень осторожные коэффициенты на "красных", все понимают, что "Вест Хэм" способен на сюрпризы. Непростым будет матч для подопечных Клоппа, придется взламывать насыщенную оборону соперника и опасаться контратак. Высокая вероятность того, что забьют обе команды. Прогноз: победа гостей 2:1.