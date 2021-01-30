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Вест Хэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 31 января, начало встречи в 18:30
Соседи по турнирной таблице встречаются на "Олимпийском" в Лондоне, и это один из главных сюрпризов первой части чемпионата Англии. По сравнению с прошлым сезоном "Вест Хэм" заметно прибавил и теперь борется за призовые места, а вот "Ливерпуль"… Да, не в лучшей форме сейчас действующий чемпион, правда, победа над "Тоттенхэмом" в прошлом туре подарила определенный оптимизм относительно будущего мерсисайдцев.
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Вест Хэм 18:30 Ливерпуль
Телетрансляция матча на канале Сетанта
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Семь очков отделяет "Ливерпуль" от лидера – "Ман Сити". Для прошлых сезонов это было бы очень много, но сейчас команды теряют очки в самых неожиданных ситуациях. Кто-кто, а мерсисайдцы это хорошо знают. До победы над "шпорами" у команды Клоппа была серия из пяти матчей без викторий.
Сейчас "красные" оказались перед своеобразной красной линией – или "Ливерпуль" обыгрывает "Вест Хэм" и продолжает погоню за "Ман Сити", соответственно и борьбу за первое место, или выбывает из этой борьбы. Впереди еще много матчей, очередная рокировка на вершине может произойти в ближайшее время, вот только у "Ливерпуля" свои проблемы, психологически команда выглядит не очень убедительно и слишком большой отрыв от первого места может негативно сказаться на последующей борьбе.
"Вест Хэм" не проигрывает с 21 декабря прошлого года, когда "Челси" разгромил "молотобойцев" 3:0. Правильные выводы сделали подопечные Мойеса после той неудачи и в восьми подряд матчах не знают горечи поражений, шесть последних матчей они выиграли.
В прошлом туре Премьер-лиги в лондонском дерби "Вест Хэм" в хорошем стиле обыграл "Кристал Пэлас" - 3:2. На замену в том матче вышел Андрей Ярмоленко, в 21-м туре снова можно будет увидеть на поле украинца, на замены в основном выходит Андрей.
В трех последних матчах с "молотобойцами" мерсисайдцы побеждали. Все эти три встречи состоялись в 2020-м году. Но в феврале 2019-го – почти два года назад – команды расписали ничью 1:1. Наверняка, сейчас бы "Вест Хэм" мог устроить такой счет.
Всего сыграно 142 матча
28 побед Вест Хэма, 38 ничьих, 76 побед Ливерпуля
Общий счет – 138:244
У гостей из-за травм точно не сыграют ван Дейк, Гомес, Жота, Кейта, а также есть проблемы со здоровьем у Матипа и Фабиньо. А вот у "Вест Хэма" проблем с кадрами намного меньше, только Масуаку в лазарете у лондонцев, а также под вопросом Рэндольф.
Вест Хэм: Фабьянски – Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма, Лансини, Боуэн – Антонио.
Ливерпуль: Алисон - Робертсон, Вейналдум, Филлипс, Александер-Арнольд - Хендерсон, Милнер, Алькантара - Фирмино, Мане, Салах.
Совсем не очевидный фаворит встречи "Ливерпуль", очень осторожные коэффициенты на "красных", все понимают, что "Вест Хэм" способен на сюрпризы. Непростым будет матч для подопечных Клоппа, придется взламывать насыщенную оборону соперника и опасаться контратак. Высокая вероятность того, что забьют обе команды. Прогноз: победа гостей 2:1.
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