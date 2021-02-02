Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

2 февраля. 20:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Прошлая встреча (1:2) между данными командами отобрала у нас возможность следить по ходу чемпионата за одним из самых ярких страйкеров АПЛ. Мексиканский форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес, который наколотил для своего коллектива 42 гола за 3 неполных сезона, 29 ноября 2020-го получил перелом черепа, неудачно найдя на втором этаже "железную" голову защитника "Арсенала" Давида Луиза.

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"Вулверхэмптон" проводит сезон не на своем уровне, крепкий середняк лиги почти скатился до позиций аутсайдера. Безусловно, у банды Нуну Эшпириту Санту более высокий и содержательный уровень игры, чем у "Фулхэма" или "Вест Бромвича" (хотя как раз таки "ВБА" в последней очной встрече выиграл, 2:3), но на попадание в десятку лучших "волки" пока не тянут. В конце января "Вулвз" успешно поставили автобус у своей штрафной площадки на "Стэмфорд Бридж" и сохранили нули на табло как в одну, так и другую сторону, а затем бесславно на выезде проиграли "Кристал Пэлас" (1:0). Нестабильность – главная характеристика для текущего состояния 14-го по счету коллектива АПЛ (23 очка, 6 побед, 5 ничьих, 10 поражений, 21 мяч забит, 30 голов пропущено).

Your #WOLARS programme cover ????



???? @mortimer_ben



The programme has sold out, but you can listen to an audio version, or read a digital one, on the Wolves app.



???? https://t.co/OCjrW4OxiD pic.twitter.com/5MQRsS8S0a — Wolves (@Wolves) February 1, 2021

Не сказать, что "Арсенал" прямо радует своих болельщиков и в целом любителей чемпионата Англии в кампании-2020/21, однако команда хотя бы поднялась на ноги и не позволяет соперникам возить себя об газон, как это было всю осень. После поражения "Манчестер Сити" в конце декабря (1:4) "пушкари" успели сыграть 9 матчей во всех турнирах: 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Особенно выделяется среди прочих паритет с "МЮ" – подопечные Артеты выглядели не хуже игроков Сульшера в прагматичном поединке. Да, о полном выздоровлении думать пока рано, но тенденции действительно положительные – кресло Микеля хотя бы уже не в зоне турбулентности, десятое место в рейтинге это подтверждает (31 балл, 9 побед, 4 мировых, 8 проигрышей, 26 голов забито, 20 пропущено).

У "Арсенала" точно не выйдет на поле Пабло Мари. Участие Пьера-Эмерика Обамеянга, Букайо Сака, Дани Себальоса и Кирана Тирни – под вопросом. В свою очередь у "Вулвз" не сыграют Аит Нури, Хони, Фернандо Маркал и, естественно, Рауль Хименес. Рубен Невеш на днях в третий раз стал отцом и наверняка проведет время с семьей.

Прогноз. 1:2. Поставим на зеркальный результат встречи первого круга, уж слишком много воды утекло с тех пор. В двух последних матчах "Вулверхэмптон" не смог поразить ворота своих соперников, хоть и играла команда Нуну Эшпириту Санту на выезде. Допустим, во вторник "волки" забьют один гол "Арсеналу" (в среднем за матч "Уондерерс" и оформляют один "автограф"), но смогут ли хозяева при этом не пропустить? В такой расклад событий верится с трудом, "канониры" на фоне "волков" на январском отрезке смотрелись очень убедительно, в последних трех поединках в гостях "канониры" брали 3 очка.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.