Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

2 февраля. 20:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Прошлая встреча (1:2) между данными командами отобрала у нас возможность следить по ходу чемпионата за одним из самых ярких страйкеров АПЛ. Мексиканский форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес, который наколотил для своего коллектива 42 гола за 3 неполных сезона, 29 ноября 2020-го получил перелом черепа, неудачно найдя на втором этаже "железную" голову защитника "Арсенала" Давида Луиза.

"Вулверхэмптон" проводит сезон не на своем уровне, крепкий середняк лиги почти скатился до позиций аутсайдера. Безусловно, у банды Нуну Эшпириту Санту более высокий и содержательный уровень игры, чем у "Фулхэма" или "Вест Бромвича" (хотя как раз таки "ВБА" в последней очной встрече выиграл, 2:3), но на попадание в десятку лучших "волки" пока не тянут. В конце января "Вулвз" успешно поставили автобус у своей штрафной площадки на "Стэмфорд Бридж" и сохранили нули на табло как в одну, так и другую сторону, а затем бесславно на выезде проиграли "Кристал Пэлас" (1:0). Нестабильность – главная характеристика для текущего состояния 14-го по счету коллектива АПЛ (23 очка, 6 побед, 5 ничьих, 10 поражений, 21 мяч забит, 30 голов пропущено).

