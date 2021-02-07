Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча

Сразу после жеребьевки чемпионата Англии 2020/21 считалось, что матч 23-го тура "Ливерпуль" - "Ман Сити" будет решающим в борьбе за первое место. Но сейчас очевидно – решающий этот матч только для действующего чемпиона. У "горожан" солидный гандикап в семь очков перед "красными", плюс игра в запасе. Если мерсисайдцы не смогут выиграть у команды Гвардиолы в очном противостоянии, тогда можно забыть про амбиции подтверждения титула.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Ливерпуль 18:30 Ман Сити

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Подопечные Клоппа явно на спаде и ой как далеко не в лучшей форме. В новом году очень странные поражения в пассиве "Ливерпуля" от "Саутгемптона", "Бернли" и "Брайтона" - все 0:1. Правда, с командами из лидирующей группы мерсисайдцы играют более удачно – победы над "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" - оба раза 3:1. А также удовлетворительная ничья с "Ман Юнайтед" 0:0.

Главной проблемой действующего чемпиона многие называют оборону, в пяти последних матчах обязательно пропускали "красные". Но и с атакующей линией у "Ливерпуля" ничего хорошего. Если соперник выстраивает грамотные и организованные защитные редуты, далеко не всегда удается их взломать. Также очевидны проблемы с мотивацией у команды Клоппа, порой просто не хватает воли к победе.

"Манчестер Сити" впечатляет. Серия из побед в 13 матчей у подопечных Гвардиолы, не проигрывают "горожане" в 20 подряд матчах, с 21-го декабря, когда "Тоттенхэм" одолел вице-чемпиона 2:0. Правильные выводы сделали манкунианцы после той неудачи и теперь их не остановить.

В прошлом туре "Сити" на классе обыграл "Бернли" 2:0, снова сохранив свои ворота "сухими". В шести последних матчах АПЛ не пропускают "горожане", а всего у них в турнире 13 пропущенных мячей, и это лучший показатель соревнований. На втором месте, для сравнения, "Тоттенхэм" с 22-мя пропущенными.

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Последний раз "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" встречались в ноябре прошлого года. И тогда все завершилось ничьей 1:1, которая устраивала мерсисайдцев, на тот момент лидеров чемпионата. Всего через три месяца все кардинально изменилось.

Летом 2020-го "Сити" разгромил "Ливерпуль" 4:0, но тогда команда Клоппа уже праздновала победу в Премьер-лиге. Намного важнее была последняя встреча соперников на "Энфилде". В ноябре 2019-го "Ливерпуль" показывал феноменальный футбол, никто не мог остановить "красных". Тогда точные удары Фабиньо, Салаха и Мане сделали счет 3:0 в пользу хозяев, и только Бернарду Силва на последних минутах спас "горожан" от разгрома.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 188 матчей

91 победа Ливерпуля, 50 ничьих, 47 побед Ман Сити

Общий счет – 330:248

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Серьезные проблемы с травмированными у обеих команд. Де Брюйне и Агуэро не сыграют за "Ман Сити", а также повреждение у Аке. Намного больше потерь у "Ливерпуля", Ван Дейк и Гомес еще долго не смогут выйти на поле, в лазарете по-прежнему Жота, Матип и Кейта. Под вопросом Мане и Фабиньо, если и они не сыграют, у Юргена Клоппа действительно большие проблемы с выбором одиннадцати лучших.

Ливерпуль: Алисон - Александер-Арнольд, Филлипс, Вейналдум, Робертсон – Хендерсон, Милнер, Алькантара – Шакири, Фирмино, Салах.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Ляпорт – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Стерлинг, Жезус.

ПРОГНОЗ

В трех последних чемпионатах "Ман Сити" и "Ливерпуль" между собой разыгрывали чемпионский титул, и близко не подпуская других соперников. В этом сезоне плотность на вершине турнирной таблицы удивляет многих специалистов, но важнее то, что "Ливерпуль" сдает свои позиции. Дальше некуда отступать мерсисайдцам. В 22-х матчах на "Энфилде" не проигрывали "красные" "Сити", с мая 2003-го. На грандов подопечные Клоппа все же умеют настраиваться, поэтому есть вероятность, что интрига в чемпионате сохранится. Прогноз: победа хозяев 2:1.