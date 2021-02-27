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Ньюкасл - Вулверхэмптон: Анонс и прогноз матча АПЛ
Между командами всего восемь очков в таблице
AFP | Flashscore
Английская Премьер Лига, 26-й тур
27-го февраля, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Прямая трансляция матча: Сетанта Спортс
"Вулвз" имеет кредо скрытого лидера и небольшой, но все же грозой английских авторитетов. Правда, гром от этой грозы в текущем сезоне слышать на уровне мяуканье кота - "волки" к зоне вылета ближе, чем к топ-4 и путевки в ЛЧ. А вот "Ньюкасл" почти с начала сезона пытается не опуститься в тройку претендентов на вылет, что у "сорок" пока получается, но со скрипом.
История противостояния
Этот поединок станет 100-м в истории встреч "Ньюкасла" и "Вулвргемптона". Сейчас по победам счет 32:40 в пользу сегодняшних гостей. Еще 27 раз была зафиксирована ничья. Последний раз они играли 25 октября прошлого года. Тогда оба гола в матче были забиты под занавес основного времени: на 80-й минуте отличился Рауль Хименес, а на 89-й паритет восстановил Джейкоб Мерфи. Заметим, что последние три поединка между командами завершались с одинаковым счетом - 1:1.
Кадры
Каждая из команд не сможет задействовать по четыре исполнителя. У хозяев - это Каллум Уилсон, Фабиан Шер и Хавьер Манкильйо. К слову, первый - лучший бомбардир команды. На его счету 10 мячей и 5 ассистов в текущем сезоне АПЛ.
А португальский наставник гостей Нуну Санту не сможет рассчитывать на Вилли Боли, Даниэля Поденсе, Рауля Хименеса и Фернанду Марсала. Последний недавно только вылечился от травмы, а в предыдущем матче команды против "Лидса" провел на поле всего 22 минуты после выхода на замену, попросив покинуть поле.
Outrageous, @JoaoMoutinho!— Wolves (@Wolves) February 26, 2021
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Цифры, факты и шансы
- В 17-ти из последних 18-ти домашних матчей "Ньюкасла" "сороки" пропускали. Исключением стал один поединок - против "Ливерпуля".
- На счету "Вулвз" три победы и одна ничья в последних пяти матчах.
- Дома "сороки" пропускают дважды в четырех матчах подряд. Последний раз их соперники забивали менее двух на "Сент-Джеймс Парк" еще в прошлом году.
- За последние шесть поединков на выезде "волки" забили шесть голов, правда дважды не "размочили" ворота соперников.
- "Ньюкасл" не побеждает в "Вулверхэмптон" с 2017-го года. С тех пор две победы "Вулвз" и четыре ничьи с одинаковым счетом - 1:1.
Подопечных Нуну Сантуша последние несколько месяцев сильно трясло в чемпионате. После того, как взяли верх над "Челси" в середине декабря к текущей победной двухматчевой серии "волки" сыграли 10 поединков, выиграв лишь в одном при пяти поражениях и четырех ничьих. Однако в "Ньюкасла" дела куда хуже - две победы при восьми проигрышах в последние 10 встречах АПЛ. Как результат - 17-е место и громкое дыхание "Фулхэма" с зоны вылета силой в три очка.
"Сороки" дома много пропускают, а "Вулверхэмптон" в последнее время достаточно забивает. Эти два факторы складываются в голевой поединок.
Прогноз на матч: Обе забьют.
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