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Тоттенхэм - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 28 февраля, начало встречи в 16:00

Тоттенхэм - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

Goal

UA-Футбол
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С шести последних матчей чемпионата команда Моуриньо проиграла в пяти и только один раз победила. В прошлом туре "Вест Хэм" заставил "шпор" ощутить горький вкус поражения – 2:1. Как итог, кресло под главным тренером столичного клуба зашаталось, а португалец начал повторять свои любимые слова, что он строит уникальную команду, а его методы лучшие в мире. Поможет ли это вернуться на победный путь – посмотрим во встрече с приемлемым оппонентом.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Тоттенхэм 16:00 Бернли

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

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В первом круге чемпионата "Тоттенхэм" минимально обыграл "Бернли" на его поле 1:0. Но также в 2020-м году у "Хотспур" была ничья с подопечными Шона Дайча 1:1. Великолепно провели лондонцы последний матч с "Бернли" в родных стенах. В декабре 2019-го "шпоры" добыли победу 5:0, голы забивали Моура, Мин, Сиссоко и дубль Кейна.

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Сейчас "Бернли" выступает с серединки на половинку. Две ничьи у "бордовых" в двух последних турах - с "Вест Бромвичем" 0:0 и "Фулхэмом" 1:1. А вот с командами из первой десятки подопечные Дайча выступают не так успешно, недавно "Ман Сити" и "Челси" без особых проблем обыграли "Бернли".

Место в турнирной таблице "Тоттенхэма" не может его устраивать. Нет сомнений, что у Моуриньо был серьезный разговор с руководством клуба. Уже в 26-м туре "шпоры" должны победить, хоть это пока и не поможет вернуться в группу лидеров.

Среди недели в Лиге Европы подопечные Моуриньо показали, что могут решать серьезные задачи, разгромив "Вольфсбергер" 4:0. В следующий раунд еврокубков вышли "шпоры", но это не значит, что Премьер-лигой теперь можно жертвовать. Прогноз: победа хозяев 3:1.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Бернли
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