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Брайтон - Лестер: Анонс и прогноз матча АПЛ
UA-Футбол делает ставку на поединок чемпионата Англии
AFP | Flashscore/ Автор невідомий
Английский Премьер_лига, 27-й тур
6 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)
Главный судья: Майкл Оливер
Телетрансляция: Сетанта Спортс
Разные полюса турнирной таблицы с далеко не похожими задачами. "Лестер" хочет еще лучше закрепиться в топ-4, чтобы не откладывать решение вопроса путевки в ЛЧ до последнего тура (как в прошлом году), а "Брайтон" все ближе и ближе к зоне вылета. Смогут ли "лисы" продолжить свою беспроигрышную выездную серию в матче с одним из аутсайдеров чемпионата?
История противостояния
В АПЛ команды встречались всего семь раз. Пять раз верх брал "Лестер", еще дважды команды играли вничью. "Брайтон" в последний раз побеждал "лис" почти семь лет назад - в Чемпионшипе, тогда, когда "Лестер" на тот момент уже решил вопрос чемпионства во втором по силе турнире Англии. В этом сезоне коллективы играли между собой дважды, и оба раза всухую побеждали подопечные Роджерса: 3:0 (чемпионат) и 1:0 (КА).
Кадры
В матче не примет участие целый ряд игроков из обеих команд. Хозяева должны будут обойтись без Андоне, Лемпти, Коннолли, Марча и Вебстера. Сверхважной потерей для "чаек" является последний - центральный защитник, который является основополагающим игроком обороны в Грэма Поттера.
???? Back to it soon!#BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/FwwuRv1uJM— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 5, 2021
У гостей больше футболистов в лазарете: Барнс, Джастин, Мэддисон, Морган, Перес, Прат и Эванс. Некоторые из них являются костяком команды, и их отсутствие демонстрируется на провальных результатах в последних матчах: всего одна ничья со скромным "Бернли" при двух поражениях.
Цифры, факты и шансы
- За последние восемь поединков между командами "Брайтон" в ни одном не победил, забив всего дважды.
- 12 матчей - именно столько на выезде не проигрывает "Лестер" во всех турнирах. Последний раз подопечные Роджерса записали в свой пассив гостевое поражение в Украине - против "Зари".
- После победы над "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" "чайки" набрали всего одно очко в четырех играх.
- В четырех последних встречах между командами хотя бы один из коллективов не забил.
- "Лисы" возглавляют таблицу АПЛ по очкам на выезде - 31 из 42 возможных.
- С 1991-го года "Лестер" забивал на "Амекс" в каждом матче, кроме одного.
Подопечные Брендана Роджерса вылетели из Лиги Европы от скромной по английским меркам пражской "Славии" и теперь вполне могут сконцентрироваться на внутренних турнирах. Правда, два последних результата команды не очень удачные: поражение от "Арсенала" и ничья с "Бернли". В "Брайтона" дела идут не лучше, ведь у них тоже начался спад. Подопечные Грэма Поттера всего на три очка опережают "Фулхэм", который находится в зоне вылета и рискуют опуститься в тройку худших по итогам сезона, на что не заслуживают.
"Лисы" исторически сильнее "чаек", но потеря лидеров (Мэддисон, Эванса и Барнса) могут внести свои коррективы в итоговый результат. "Брайтон" тоже понимает всю свою трагичность ситуации и будет, как минимум, бороться с повышенными усилиями.
Прогноз на матч: Обе забьют.
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