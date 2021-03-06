Брайтон - Лестер: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английский Премьер_лига, 27-й тур

6 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Оливер

Телетрансляция: Сетанта Спортс

Разные полюса турнирной таблицы с далеко не похожими задачами. "Лестер" хочет еще лучше закрепиться в топ-4, чтобы не откладывать решение вопроса путевки в ЛЧ до последнего тура (как в прошлом году), а "Брайтон" все ближе и ближе к зоне вылета. Смогут ли "лисы" продолжить свою беспроигрышную выездную серию в матче с одним из аутсайдеров чемпионата?

История противостояния

В АПЛ команды встречались всего семь раз. Пять раз верх брал "Лестер", еще дважды команды играли вничью. "Брайтон" в последний раз побеждал "лис" почти семь лет назад - в Чемпионшипе, тогда, когда "Лестер" на тот момент уже решил вопрос чемпионства во втором по силе турнире Англии. В этом сезоне коллективы играли между собой дважды, и оба раза всухую побеждали подопечные Роджерса: 3:0 (чемпионат) и 1:0 (КА).

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Кадры

В матче не примет участие целый ряд игроков из обеих команд. Хозяева должны будут обойтись без Андоне, Лемпти, Коннолли, Марча и Вебстера. Сверхважной потерей для "чаек" является последний - центральный защитник, который является основополагающим игроком обороны в Грэма Поттера.

У гостей больше футболистов в лазарете: Барнс, Джастин, Мэддисон, Морган, Перес, Прат и Эванс. Некоторые из них являются костяком команды, и их отсутствие демонстрируется на провальных результатах в последних матчах: всего одна ничья со скромным "Бернли" при двух поражениях.

Цифры, факты и шансы

За последние восемь поединков между командами "Брайтон" в ни одном не победил, забив всего дважды.

12 матчей - именно столько на выезде не проигрывает "Лестер" во всех турнирах. Последний раз подопечные Роджерса записали в свой пассив гостевое поражение в Украине - против "Зари".

После победы над "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" "чайки" набрали всего одно очко в четырех играх.

В четырех последних встречах между командами хотя бы один из коллективов не забил.

"Лисы" возглавляют таблицу АПЛ по очкам на выезде - 31 из 42 возможных.

С 1991-го года "Лестер" забивал на "Амекс" в каждом матче, кроме одного.

Подопечные Брендана Роджерса вылетели из Лиги Европы от скромной по английским меркам пражской "Славии" и теперь вполне могут сконцентрироваться на внутренних турнирах. Правда, два последних результата команды не очень удачные: поражение от "Арсенала" и ничья с "Бернли". В "Брайтона" дела идут не лучше, ведь у них тоже начался спад. Подопечные Грэма Поттера всего на три очка опережают "Фулхэм", который находится в зоне вылета и рискуют опуститься в тройку худших по итогам сезона, на что не заслуживают.

"Лисы" исторически сильнее "чаек", но потеря лидеров (Мэддисон, Эванса и Барнса) могут внести свои коррективы в итоговый результат. "Брайтон" тоже понимает всю свою трагичность ситуации и будет, как минимум, бороться с повышенными усилиями.

Прогноз на матч: Обе забьют.