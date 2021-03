Брайтон - Лестер: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английский Премьер_лига, 27-й тур

6 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Оливер

Телетрансляция: Сетанта Спортс

Разные полюса турнирной таблицы с далеко не похожими задачами. "Лестер" хочет еще лучше закрепиться в топ-4, чтобы не откладывать решение вопроса путевки в ЛЧ до последнего тура (как в прошлом году), а "Брайтон" все ближе и ближе к зоне вылета. Смогут ли "лисы" продолжить свою беспроигрышную выездную серию в матче с одним из аутсайдеров чемпионата?

История противостояния

В АПЛ команды встречались всего семь раз. Пять раз верх брал "Лестер", еще дважды команды играли вничью. "Брайтон" в последний раз побеждал "лис" почти семь лет назад - в Чемпионшипе, тогда, когда "Лестер" на тот момент уже решил вопрос чемпионства во втором по силе турнире Англии. В этом сезоне коллективы играли между собой дважды, и оба раза всухую побеждали подопечные Роджерса: 3:0 (чемпионат) и 1:0 (КА).

Кадры

В матче не примет участие целый ряд игроков из обеих команд. Хозяева должны будут обойтись без Андоне, Лемпти, Коннолли, Марча и Вебстера. Сверхважной потерей для "чаек" является последний - центральный защитник, который является основополагающим игроком обороны в Грэма Поттера.

???? Back to it soon!#BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/FwwuRv1uJM