Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.04.21

Английская Премьер-лига, 30-й тур

03 апреля 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

В матче первого круга “Лестер” выиграл у “Манчестер Сити” 5:2 и казалось, что у “горожан” вновь будет неутешительный сезон. Однако ко второй встрече с командой Роджерса “Манчестер Сити” подходит в качестве лидера АПЛ с отрывом в 14 очков от второго “Манчестер Юнайтед”. Мало кто сомневается, что в команда Гвардиолы станет в итоге чемпионом.

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Лестер

В прошлом сезоне “Лестер” провалил второй круг, и упустил место в первой четверке. Роджерс и его команда много работают над тем, чтобы исправить ошибки прошлого сезона и пока “Лестер” уверенно движется к возвращению в Лигу чемпионов. В последних шести турах “лисы” набрали 13 очков – это второй показатель в чемпионате после “Манчестер Сити”. Интересно, что перед игрой со своей бывшей командой неожиданно часто стал забивать нигерийский форвард “Лестера” Келечи Ихеаначо. В четырех мартовских матчах “Лестера” он забил семь голов.

Манчестер Сити

25 побед в последних 26 матчах. Что к этому можно добавить? Только Оле-Гуннару Сульшеру и его МЮ удалось установить победоносное шествие “Манчестер Сити”. Правда Гвардиола считает, что такой командой может быть и “Лестера” Брендана Роджерса. “Лестер – это топ-команда. Они могут нас обыграть. Я впечатлен глубиной их состава. Они могут сыграть в четыре или пять защитников, с одним форвардом или двумя. Они играют по-разному. Нам нужно будет адаптироваться”, – сказал Гвардиола. Но и у самого тренера “Сити” будет бесконечно количество вариантов перед завтрашней игрой. В составе МС нет ни одного травмированного или дисквалифицированного игрока.

Статистика команд

В прошлом туре обе команды добыли разгромные победы. “Манчестер Сити” забил три гола “Фулхэму”, “Лестер” пять – “Шеффилд Юнайтед”. Команда Гвардиолы много забивает, что не удивительно. В восьми из десяти последних матчей АПЛ “Сити” забил два и больше голов. Без голов команда Гвардиолы была только в манчестерском дерби (0:2), для победы над “Арсеналом” хватило одного гола. “Лестер” – третья команда в АПЛ по результативности. “Лисы” забили на 11 голов меньше, чем “Манчестер Сити” (53 и 64).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 30 22 5 3 64-21 +43 71 2 "Манчестер Юнайтед" 29 16 9 4 56-32 +24 57 3 "Лестер Сити" 29 17 5 7 53-32 +21 56 4 "Челси" 29 14 9 6 44-25 +19 51

Личные встречи

“Лестер” выиграл в сентябре 5:2, но в прошлом сезоне уступил “Сити” дважды (0:1 и 1:3). Интересно, что в 19 матчах в рамках АПЛ команды только два раза сыграли вничью. Преимущество у “Манчестер Сити”: 10 побед против семи поражений.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Сеюнджю – Перейра, Ндиди, Тилеманс, Кастань – Мэддисон, Варди – Ихеаначо

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Родри – Стерлинг, Гюндоган, Де Брюйне, Марез – Жезус

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football

“Лестер” хорошо играет против команд из первой шестерки, набрав в восьми матчах с ними 16 очков. Кроме того, стиль “Манчестер Сити” очень удобен “Лестеру”. Команда Роджерса крайне удачно играет на контратаках. Однако “Сити” уже не настолько уязвим в обороне, как в первом круге. Смущает и безголевая серия Варди – один гол в последних 12 матчах АПЛ. Команда Гвардиолы намерена как можно раньше оформить чемпионство, чтобы распределить силы и на другие турниры. “Лестер” будет сопротивляться, но гости должны выиграть. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.