Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.04.21
Лестер – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 30-й тур
03 апреля 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 19:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
В матче первого круга “Лестер” выиграл у “Манчестер Сити” 5:2 и казалось, что у “горожан” вновь будет неутешительный сезон. Однако ко второй встрече с командой Роджерса “Манчестер Сити” подходит в качестве лидера АПЛ с отрывом в 14 очков от второго “Манчестер Юнайтед”. Мало кто сомневается, что в команда Гвардиолы станет в итоге чемпионом.
Лестер
В прошлом сезоне “Лестер” провалил второй круг, и упустил место в первой четверке. Роджерс и его команда много работают над тем, чтобы исправить ошибки прошлого сезона и пока “Лестер” уверенно движется к возвращению в Лигу чемпионов. В последних шести турах “лисы” набрали 13 очков – это второй показатель в чемпионате после “Манчестер Сити”. Интересно, что перед игрой со своей бывшей командой неожиданно часто стал забивать нигерийский форвард “Лестера” Келечи Ихеаначо. В четырех мартовских матчах “Лестера” он забил семь голов.
Манчестер Сити
25 побед в последних 26 матчах. Что к этому можно добавить? Только Оле-Гуннару Сульшеру и его МЮ удалось установить победоносное шествие “Манчестер Сити”. Правда Гвардиола считает, что такой командой может быть и “Лестера” Брендана Роджерса. “Лестер – это топ-команда. Они могут нас обыграть. Я впечатлен глубиной их состава. Они могут сыграть в четыре или пять защитников, с одним форвардом или двумя. Они играют по-разному. Нам нужно будет адаптироваться”, – сказал Гвардиола. Но и у самого тренера “Сити” будет бесконечно количество вариантов перед завтрашней игрой. В составе МС нет ни одного травмированного или дисквалифицированного игрока.
Статистика команд
В прошлом туре обе команды добыли разгромные победы. “Манчестер Сити” забил три гола “Фулхэму”, “Лестер” пять – “Шеффилд Юнайтед”. Команда Гвардиолы много забивает, что не удивительно. В восьми из десяти последних матчей АПЛ “Сити” забил два и больше голов. Без голов команда Гвардиолы была только в манчестерском дерби (0:2), для победы над “Арсеналом” хватило одного гола. “Лестер” – третья команда в АПЛ по результативности. “Лисы” забили на 11 голов меньше, чем “Манчестер Сити” (53 и 64).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|5
|3
|64-21
|+43
|71
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|16
|9
|4
|56-32
|+24
|57
|3
|"Лестер Сити"
|29
|17
|5
|7
|53-32
|+21
|56
|4
|"Челси"
|29
|14
|9
|6
|44-25
|+19
|51
Личные встречи
“Лестер” выиграл в сентябре 5:2, но в прошлом сезоне уступил “Сити” дважды (0:1 и 1:3). Интересно, что в 19 матчах в рамках АПЛ команды только два раза сыграли вничью. Преимущество у “Манчестер Сити”: 10 побед против семи поражений.
Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Сеюнджю – Перейра, Ндиди, Тилеманс, Кастань – Мэддисон, Варди – Ихеаначо
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Родри – Стерлинг, Гюндоган, Де Брюйне, Марез – Жезус
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football
“Лестер” хорошо играет против команд из первой шестерки, набрав в восьми матчах с ними 16 очков. Кроме того, стиль “Манчестер Сити” очень удобен “Лестеру”. Команда Роджерса крайне удачно играет на контратаках. Однако “Сити” уже не настолько уязвим в обороне, как в первом круге. Смущает и безголевая серия Варди – один гол в последних 12 матчах АПЛ. Команда Гвардиолы намерена как можно раньше оформить чемпионство, чтобы распределить силы и на другие турниры. “Лестер” будет сопротивляться, но гости должны выиграть. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Денисов: Футболист, играющий в России, не может выступать за сборную Украины
- Президент Колоса: После всех высказываний Селезнева я не могу взять его назад
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.2021
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО