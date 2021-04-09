Ман Сити - Лидс. Анонс и прогноз матча на АПЛ 10.04.2021

Английская Премьер Лига, 31-й тур

10 апреля, 14:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Пять побед осталось "Ман Сити" к завоеванию седьмого титула чемпиона Англии в своей истории. Впереди не самые сложные соперники, но кроме АПЛ еще ведется борьба на три фронта. В "Лидса" все гораздо легче. Команде осталось несколько очков, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате на следующий сезон, а еще кроме этого подопечным Бьелсы по силам побороться за верхнюю десятку АПЛ. Кто же станет на шаг ближе к цели после этого матча?

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"Манчестер Сити"

"Горожане" - единственная команда в Европе, которая продолжает борьбу сразу на четырех фронтах. Кроме семи матчей в чемпионате подопечных Гвардиолы ожидают: полуфинал Кубка Англии, финал Кубка Лиги и четвертьфинал ЛЧ. Несмотря на напряженный график, "Ман Сити" продолжает громить всех на своем пути. Всех кроме "МЮ". Именно зловещие соперники по городу прервали 21-матчевую победную серию команды, к которой, при избежание поражения от "манкунианцев", могли добавиться еще шесть побед.

В последнем матче против "Боруссии Д" минимальная победа со счетом 2:1 тяжело далась "МС". Решающий гол Фоден забил на 90-й минуте, а до того мало что удавалось в завершающей фазе атаки "горожанам". Ощущается тяжесть в ногах и перенасыщенность футболом. Ничего удивительного, ведь это был 48-й матч в этом сезоне за шесть с половиной месяцев для "МС".

Кадры хозяев

Матч против "павлинов" будет неким разгрузочным поединком, где Пеп позволит сыграть ближайшим резервистам, в том числе и Александру Зинченко. Дело в том, что среду вновь противостоять немцам в ЛЧ, а уже в субботу на "горожан" ждет полуфинальный матч КА против "Челси". К счастью испанского наставника лазарет команды полностью пустой, что является довольно странным в современном футболе. "Арсенал" и "Барселона" мечтают о физиотерапевтах "Манчестер Сити".

"Лидс"

Команда Бьелсы целый сезон удивляет футбольную общественность. Немного игрой, немного непонятными результатами. Но большинство точно хочет, чтобы "павлины" вместе с аргентинским наставником в следующем сезоне продолжали выступать в АПЛ. Команда довольно удачно играет против аутсайдеров, но вот с лидерами чемпионата пока редко удается получить хороший результат. С участниками Большой шестерки "Лидс" занес в свой актив лишь три очка, благодаря домашним ничьим с "Арсеналом" (0:0), "Челси" (0:0) и тем же "Ман Сити" (1:1).

Проблемой "павлинов" продолжает быть оборона. Подопечные Марсело Бьелсы пропустили в этом сезоне 48 голов - больше в АПЛ только у "Ньюкасла" (50), "Шеффилда" (52), "Саутгемптона" (53) и "Вест Бромвича" (59). С другой стороны в них седьмая лучшая атака в чемпионате - 47 забитых мячей, а нападающий Патрик Бамфорд с 14 голами и шестью асистами расположился на четвертом месте бомбардиров чемпионата.

Кадры гостей

Здесь тоже довольно все спокойно. В лазарете находится только Адам Форшоу, который уже полтора года не выходил на поле. Единственной весомой потерей является один из лидеров команды полузащитник Джек Гаррисон, который в этом сезоне записал в свой актив семь голов и пять ассистов. Причиной эго отсутствия являются контрактные условия - англичанин выступает за "павлинов" на правах аренды из "Ман Сити".

Последние матчи "Манчестер Сити" и "Лидса"

Последние пять игр хозяев

06.04.2021. "Манчестер Сити" - "Боруссия Д" 2:1 (ЛЧ)

03.04.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

20.03.2021. "Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2 (Кубок Англии)

16.03.2021. "Манчестер Сити" - "Боруссия М" 2 0 (ЛЧ)

13.03.2021. "Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:3 (АПЛ)

Последние пять игр гостей

03.04.2021. "Лидс" - "Шеффилд Юнайтед" 2:1 (АПЛ)

19.03.2021. "Фулхэм" - "Лидс" 1:2 (АПЛ)

13.03.2021. "Лидс" - "Челси" 0:0 (АПЛ)

08.03.2021. "Вест Хэм" - "Лидс" 2:0 (АПЛ)

27.02.2021. "Лидс" - "Астон Вилла" 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 66-21 +45 74 11 "Лидс" 30 13 3 4 47-48 -1 42

Личные встречи "Манчестер Сити" и "Лидса"

В общем команды между собой провели 103 матча. За победами со счетом 44:41 ведут "горожане". Еще 18 поединков завершились вничью, как и последняя встреча между командами. В начале октября прошлого года в Лидсе коллективы обменялись голами и сыграли со счетом 1:1. Подопечные Гвардиолы тогда не реализовали множество шансов, а "павлины" достойно продержались до финального свистка.

Последние пять матчей между командами

03.10.2020. "Лидс" - "Манчестер Сити" 1:1 (АПЛ)

17.02.2013. "Манчестер Сити" - "Лидс" 4:0 (Кубок Англии)

22.03.2004. "Лидс" - "Манчестер Сити" 2:1 (АПЛ)

22.12.2003. "Манчестер Сити" - "Лидс" 1:1 (АПЛ)

11.01.2003. "Манчестер Сити" - "Лидс" 2:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Сити" - "Лидс"

Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Лидс"

Машина Гвардиолы и в этом матче покажет сопернику, что она достойна выиграть все турниры в текущем сезоне. Да, Пеп поменяет колеса, поэтому не стоит ждать разгрома. "Лидс" изредка удачно простоит топовым командам, и этот матч не станет исключением еще и при отсутствии основного вингера Гаррисона. Победа хозяев 2:1.