Лестер - Вест Бромвич. Анонс и прогноз матча АПЛ 22.04.2021

Английская Премьер Лига, 32-й тур

22 апреля, 22:00 . "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли (Хаддерсфилд)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Битвы за нужные позиции в Англии подходят к завершению. Уже стало известно, что тот же "Норвич" в следующем сезоне займет место "Шеффилда" в АПЛ. А вот сможет ли "Вест Бромвич" продолжить свою борьбу за сохранение прописки в элите в поединке против турнирно-мотивированных "лис"?

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“Лестер"

"Лестер" - не только последний чемпион АПЛ не из "Большой шестерки", но и один из двух “не топов" в целом. В сезоне 1994/95 "Блэкберн" добыл самый желанный трофей Англии, и с тех пор только одни "лисы" в 2016 году прервали гегемонию "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля" и двух "Манчестеров". Теперь же снова "Лестер" мог повторить это достижение после недавних громких потенциальных нововведений в футболе. Однако это пока были только разговоры. Сейчас подопечные Роджерса замыкают тройку лидеров чемпионата и, так как и в прошлом сезоне, являются прямыми претендентами на зону ЛЧ. Правда, два подряд поражения в АПЛ от "Манчестер Сити" (0:2) и "Вест Хэма" (2:3) могут снова помешать "лисам".

Несмотря на неудачи, в минувшее воскресенье "Лестер" вышел в свой первый финал более чем за полвека, обыграв "Саутгемптон" в полуфинальном поединке Кубка Англии с минимальным счетом 1:0. Это придало сил игрокам, и точно должно было вернуть к нормальному психологическому состоянию. Оно сейчас очень важно в контексте борьбы с соперниками в зоне ЛЧ, которые громко дышат в спину.

Кадры хозяев

В лазарете Роджерса трое игроков. Морган уже долго там находится, Джастин продолжает восстанавливаться от травмы "крестов", и также повреждения залечивает один из самых ярких игроков команды в этом сезоне Харви Барнс.

"Вест Бромвич"

Сэм Эллардайс был призван спасти очередную команду от вылета из Чемпионшипа, но... К концу АПЛ семь матчей, а отрыв от 17-го "Бернли" составляет девять очков - чуть более трети общего количества пунктов "дроздов" (24). В последних двух поединках "Вест Бром" добыл две не то, что уверенные, а разгромные победы! Очень неожиданно сначала пострадал "Челси" (5:2), а затем был бит "Саутгемптон" (3:0). Надежда умирает последней, и вот "дрозды" изо всех сил все-таки пытаются возродить интригу в борьбе за место в АПЛ. Тот же последний "Шеффилд" уже выбыл из нее.

Кадры гостей

Только сербский защитник Бронислав Иванович не сможет помочь команде. В общем, на данный момент в "Вест Брома" одна из лучших кадровых ситуаций в АПЛ, что, возможно, является и причиной двух подряд побед.

Последние матчи команд

Последние пять встреч "Лестера"

18.04.2021. "Лестер" - "Саутгемптон" 1:0 (КА)

- "Саутгемптон" 1:0 (КА) 11.04.2021. "Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (АПЛ)

3:2 (АПЛ) 03.04.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ)

- "Манчестер Сити" 0:2 (АПЛ) 21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (КА)

- "Манчестер Юнайтед" 3:1 (КА) 14.03.2021. "Лестер" - "Шеффилд" 5:0 (АПЛ)

Последние пять встреч "Вест Бромвича"

12.04.2021. "Вест Бромвич" - "Саутгемптон" 3:0 (АПЛ)

- "Саутгемптон" 3:0 (АПЛ) 03.04.2021. "Челси" - "Вест Бромвич" 2:5 (АПЛ)

2:5 (АПЛ) 13.03.2021. "Кристал Пэлас" - "Вест Бромвич" 1:0 (АПЛ)

1:0 (АПЛ) 07.03.2021. "Вест Бромвич" - "Ньюкасл" 0:0 (АПЛ)

- "Ньюкасл" 0:0 (АПЛ) 04.03.2021. "Вест Бромвич" - "Эвертон" 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 "Лестер" 31 17 5 9 55-37 +18 56 19 "Вест Бромвич" 31 5 9 17 28-59 -31 24

Последние встречи "Лестера" и "Вест Бромвича"

Между собой команды играли 112 раз. За победами ведет "Вест Бромвич" 51:38. Еще 23 матча завершились вничью. Последний раз они встречались в сентябре прошлого года. В первом круге "лисы" уверенно разгромили соперника 0:3, забив все голы во втором тайме.

Последние пять матчей между командами

13.09.2021. "Вест Бромвич" - "Лестер" 0:3 (АПЛ)

0:3 (АПЛ) 10.03.2018. "Вест Бромвич" - "Лестер" 1:4 (АПЛ)

1:4 (АПЛ) 16.10.2017. "Лестер" - "Вест Бромвич" 1:1 (АПЛ)

29.04.2021. "Вест Бромвич" - "Лестер" 0:1 (АПЛ)

0:1 (АПЛ) 06.11.2016. "Лестер" - "Вест Бромвич" 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Вест Бромвич" и "Лестер"

Прогноз на матч "Вест Бромвич" и "Лестер" от UA-Football

"Лисы" дома не переигрывают "дроздов" 27 лет! С тех пор шесть матчей завершилось в пользу "Вест Брома" и еще три раза была зафиксирована ничья. Сейчас идеальный момент для того, чтобы прервать эту неудачную серию. "Лестер" продолжает бороться за зону ЛЧ, в то время как подопечные Эллардайса делают все возможное для сохранения прописки в элите. Несомненно, обеим нужна победа, однако турнирные задачи совершенно разные, и это нужно учитывать. Однако, несмотря на преимущество "лис", "Вест Бромвич" покажет свои зубы. Прогноз: победа "Лестера" + обе забьют.