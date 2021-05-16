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Вест Бромвич - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.21

Англия
(1 голосов)

Вест Бромвич – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Вест Бромвич - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.21

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Английская Премьер-лига, 36-й тур

16 мая 2021. Вест Бромвич, “Хоторнс”

“Вест Бромвич” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Лестер”, “Челси” и “Вест Хэм” принялись часто терять очки на финише чемпионата, что позволило “Ливерпулю” вернуться в борьбу за топ-4. Если “Челси” во вторник не выиграет у “Лестера”, а “красные” возьмут девять очков в последних трех турах, именно команда Юргена Клоппа пробьется в ЛЧ.

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Вест Бромвич

“Вест Бромвич” вылетел в Чемпионшип в прошлом туре, проиграв на выезде “Арсеналу”. Это был первый вылет из АПЛ Сэма Эллардайса. Вероятно, “ВБА” слишком поздно обратилось к 66-летнему тренеру. Он провел удачные трансферы и в качестве “Вест Бром” тоже добавил. Но было слишком поздно, обстоятельства и удача тоже были против ВБА. В последних матчах “дрозды” будут играть только за свою гордость, а некоторые футболисты, вроде Матеуса Перрейры, постараются “продать” себя в другие клубы АПЛ.

Ливерпуль

Красивая победа над “Манчестер Юнайтед” (4:2) в гостях стала яркой демонстрацией намерений “Ливерпуля”. Сезон еще можно спасти. Если бы не досадные ничьи с “Лидсом” (1:1) и “Ньюкаслом” (1:1) уже был бы в топ-4, а так он все еще должен присматриваться к результатам своих соперников. Поражение “Фулхэму” двухмесячной давности остается последним для “Ливерпуля” в чемпионате. Команда Клоппа преисполнена оптимизма на последние матчи сезона. По-прежнему вне игры остается тройка центрбеков и Хендерсон, травмированы также Кабак, Кейта, Милнер и Ориги.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Ливерпуль” не проигрывает в АПЛ в семи матчах подряд (пять побед, две ничьи).
  • “Вест Бром” в последних турах не часто проигрывал на своем домашнем стадионе “Хоторнс”: одно поражение в семи матчах (две победы, четыре ничьи) и всего пять пропущенных голов.
  • Юрген Клопп в шести противостояниях с командами Сэма Эллардайса выиграл всего один раз.
  • Атакующий хавбек “Вест Брома” Матеус Перейра забил пять голов в последних шести матчах.
  • “Ливерпуль” выиграл только один матч из пяти против команд, которые в прошлом году играли в Чемпионшипе (три ничьи, одно поражение).

Личные встречи

Именно с матча против “Вест Брома” в первом круге началась катастрофическая серия для “Ливерпуля” без побед на “Энфилде”, которая продлилась восемь поединков. На гол Мане в первом тайме “Вест Бром” ответил мячом Аджайи после перерыва. В целом шесть из восьми последних матчей между “Ливерпулем” и “Вест Бромом” закончились ничьими.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 36 26 5 5 76-29 +47 83
2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70
3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66
4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64
5 "Ливерпуль" 35 17 9 9 61-41 +20 60
6 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59
7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56
8 "Эвертон" 35 16 8 11 46-42 +4 56
9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55
10 "Лидс Юнайтед" 36 16 5 15 57-53 +4 53
11 "Астон Вилла" 35 14 7 14 49-41 +8 49
12 "Вулверхэмптон" 35 12 9 14 35-47 -12 45
13 "Саутгемптон" 36 12 7 17 47-63 -16 43
14 "Кристал Пэлас" 35 11 8 16 37-59 -22 41
15 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39
16 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39
17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 8 14 14 37-42 -5 38
18 "Фулхэм" 36 5 12 19 26-50 -24 27
19 "Вест Бромвич Альбион" 35 5 11 19 32-68 -36 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Вест Бром”: Джонстон – Ферлонг, Бартли, Аджайм, Таунсенд – Галлахер, Йокушлу, Мэйтленд-Найлз – Перейра, Диань, Робинсон

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Рис Уильямс, Филлипс, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Тьяго – Мане, Фирмино, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Вест Бромвич – Ливерпуль от UA-Football

Хотя “Вест Бром” и “Ливерпуль” часто играют между собой вничью, в этот раз мало что может остановить команду Клоппа. ВБА уже вылетел, и когда команда теряет всякий турнирный интерес, ей непросто действовать против соперника с большой мотивацией. В трех из пяти последних победных матчей команда Юргена Клоппа не пропускала, и в этот раз тоже сможет избежать пропущенных голов. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 13:10
Ну і режим собі Ліверпуль "виборов" Кожен матч КУБКОВИЙ! ВБА хоч і "зручний" суперник, утім не варто забувати скільки мерсісайдці таких матчів не виграли.
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