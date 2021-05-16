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Вест Бромвич - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.21
Вест Бромвич – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
16 мая 2021. Вест Бромвич, “Хоторнс”
“Вест Бромвич” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Лестер”, “Челси” и “Вест Хэм” принялись часто терять очки на финише чемпионата, что позволило “Ливерпулю” вернуться в борьбу за топ-4. Если “Челси” во вторник не выиграет у “Лестера”, а “красные” возьмут девять очков в последних трех турах, именно команда Юргена Клоппа пробьется в ЛЧ.
Вест Бромвич
“Вест Бромвич” вылетел в Чемпионшип в прошлом туре, проиграв на выезде “Арсеналу”. Это был первый вылет из АПЛ Сэма Эллардайса. Вероятно, “ВБА” слишком поздно обратилось к 66-летнему тренеру. Он провел удачные трансферы и в качестве “Вест Бром” тоже добавил. Но было слишком поздно, обстоятельства и удача тоже были против ВБА. В последних матчах “дрозды” будут играть только за свою гордость, а некоторые футболисты, вроде Матеуса Перрейры, постараются “продать” себя в другие клубы АПЛ.
Ливерпуль
Красивая победа над “Манчестер Юнайтед” (4:2) в гостях стала яркой демонстрацией намерений “Ливерпуля”. Сезон еще можно спасти. Если бы не досадные ничьи с “Лидсом” (1:1) и “Ньюкаслом” (1:1) уже был бы в топ-4, а так он все еще должен присматриваться к результатам своих соперников. Поражение “Фулхэму” двухмесячной давности остается последним для “Ливерпуля” в чемпионате. Команда Клоппа преисполнена оптимизма на последние матчи сезона. По-прежнему вне игры остается тройка центрбеков и Хендерсон, травмированы также Кабак, Кейта, Милнер и Ориги.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” не проигрывает в АПЛ в семи матчах подряд (пять побед, две ничьи).
- “Вест Бром” в последних турах не часто проигрывал на своем домашнем стадионе “Хоторнс”: одно поражение в семи матчах (две победы, четыре ничьи) и всего пять пропущенных голов.
- Юрген Клопп в шести противостояниях с командами Сэма Эллардайса выиграл всего один раз.
- Атакующий хавбек “Вест Брома” Матеус Перейра забил пять голов в последних шести матчах.
- “Ливерпуль” выиграл только один матч из пяти против команд, которые в прошлом году играли в Чемпионшипе (три ничьи, одно поражение).
Личные встречи
Именно с матча против “Вест Брома” в первом круге началась катастрофическая серия для “Ливерпуля” без побед на “Энфилде”, которая продлилась восемь поединков. На гол Мане в первом тайме “Вест Бром” ответил мячом Аджайи после перерыва. В целом шесть из восьми последних матчей между “Ливерпулем” и “Вест Бромом” закончились ничьими.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|26
|5
|5
|76-29
|+47
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|20
|10
|6
|70-42
|+28
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|36
|18
|10
|8
|55-33
|+22
|64
|5
|"Ливерпуль"
|35
|17
|9
|9
|61-41
|+20
|60
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|35
|16
|8
|11
|46-42
|+4
|56
|9
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|10
|"Лидс Юнайтед"
|36
|16
|5
|15
|57-53
|+4
|53
|11
|"Астон Вилла"
|35
|14
|7
|14
|49-41
|+8
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|9
|14
|35-47
|-12
|45
|13
|"Саутгемптон"
|36
|12
|7
|17
|47-63
|-16
|43
|14
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|8
|16
|37-59
|-22
|41
|15
|"Бернли"
|36
|10
|9
|17
|33-51
|-18
|39
|16
|"Ньюкасл"
|36
|10
|9
|17
|43-62
|-19
|39
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|8
|14
|14
|37-42
|-5
|38
|18
|"Фулхэм"
|36
|5
|12
|19
|26-50
|-24
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|35
|5
|11
|19
|32-68
|-36
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Вест Бром”: Джонстон – Ферлонг, Бартли, Аджайм, Таунсенд – Галлахер, Йокушлу, Мэйтленд-Найлз – Перейра, Диань, Робинсон
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Рис Уильямс, Филлипс, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Тьяго – Мане, Фирмино, Салах
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Бромвич – Ливерпуль от UA-Football
Хотя “Вест Бром” и “Ливерпуль” часто играют между собой вничью, в этот раз мало что может остановить команду Клоппа. ВБА уже вылетел, и когда команда теряет всякий турнирный интерес, ей непросто действовать против соперника с большой мотивацией. В трех из пяти последних победных матчей команда Юргена Клоппа не пропускала, и в этот раз тоже сможет избежать пропущенных голов. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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