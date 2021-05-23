Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча на АПЛ 23.05.2021
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 мая ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Английская Премьер-Лига, 38-й тур
23 мая, 18:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Майк Дин
Один из тех матчей тура, где обеим командам ничего не нужно с точки зрения турнирного положения. Однако, в "манкунинацев" прицел на финал Лиги Европы, а у "волков" желания не опустититися еще ниже в таблице. Что же окажется более решающим?
"Вулверхэмптон"
Недавно клуб заявил, что Санту покинет команду после четырех лет сотрудничества. Португальский проект в Англии держался во многом на нем, поэтому интересно, что с командой будет дальше. В этом сезоне команда показала худшее - отсутствие прогресса по сравнению с предыдущими годами. Это не понравилось верхушке, поэтому они приняли такое решение вместе с наставником команды.
Кадры хозяев
В лазарете находятся сразу пять футболистов: Нету, Отасови, Поденсе, Хонни и Хименес.
???????? Raul back in full training— Wolves (@Wolves) May 22, 2021
???? Saiss doing ????????????????
Watch yesterday's session ???? https://t.co/yqON1XJdTF pic.twitter.com/XngQMu3Z3n
"Манчестер Юнайтед"
Итоговое серебро точно закреплено за "манкунианцами", несмотря на откровенно плохие результаты команды в чемпионате в последнее время (два поражения и ничья в последних трех поединках). Впереди финал Лиги Европы, к которому после финального свистка сегодня останется не более трех суток, поэтому Сульшер на этот поединок против "волков" будет готов выпустить ближайший резерв. В том же матче посреди недели против "Фулхэма" играли почти все игроки основного состава.
Кадры гостей
Не сыграют точно Джонс и Магуайр. Мактомини, Фред и Марсьяль имеют менее тяжелые повреждения, однако тоже не выйдут на поле, ведь будут готовиться уже к матчу в среду.
Последние матчи "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед"
Последние пять встреч хозяев
- 19.05.2021. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
- 16.05.2021. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)
- 09.05.2021. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
- 25.04.2021. "Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" 1:1 (АПЛ)
- 24.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 18.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1:1 (АПЛ)
- 13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4 (АПЛ)
- 11.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
- 09.05.2021. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (АПЛ)
- 06.05.2021. "Рома" - "Манчестер Юнайтед" 3:2 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|66-42
|+24
|66
|5
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|18
|8
|11
|59-47
|+12
|62
|7
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|8
|12
|64-43
|+21
|59
|8
|"Эвертон"
|37
|17
|8
|12
|47-43
|+4
|59
|9
|"Арсенал"
|37
|17
|7
|13
|53-39
|+14
|58
|10
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|11
|"Астон Вилла"
|37
|15
|7
|15
|53-45
|+8
|52
|12
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|9
|16
|35-50
|-15
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|37
|12
|8
|17
|41-64
|-23
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Ньюкасл"
|37
|11
|9
|17
|44-62
|-18
|42
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|17
|"Бернли"
|37
|10
|9
|18
|33-54
|-21
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|37
|5
|11
|21
|34-73
|-39
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|37
|6
|2
|29
|19-63
|-44
|20
Последние матчи между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед"
История насчитывает 106 встреч между командами. За победами преимущество в "манкунианцев": 50 против 36. Еще 20 раз коллективы играли вничию. Последний раз, команды встречались в декабре прошлого года. Тогда единственный гол Рашфорда на 90+3 минуте на "Олд Траффорд" принес минимальную победу хозяевам.
Последние пять встреч между командами
- 29.12.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
- 01.02.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 0:0 (АПЛ)
- 15.01.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0 (Кубок Англии)
- 04.01.2020. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 (Кубок Англии)
- 19.08.2019. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)
⏪ Man United memories...— Wolves (@Wolves) May 22, 2021
Our top 5️⃣ strikes at Molineux against tomorrow's opponents.
⚽️???? pic.twitter.com/sDqy88AHDa
Цифры и факты
- В "манкунианцев" на данный момент вторая лучшая атака в АПЛ после "Манчестер Сити" (78) - 71 гол.
- За последние четыре матча на "Молинью" "МЮ" ни разу не победил.
- Подопечные Сульшера - единственная команда в этом сезоне АПЛ, кто не терпел поражение в гостях.
Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон"
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон"
Обе команды будут в ослабленных составах, поэтому не стоит надеяться на явного лидера. Обе будут стараться спокойно завершить сезон в Англии и без травм отправиться на ЧЕ, или в отпуск. Прогноз на матч: Ничья.
Популярное сейчас
- Украина - Бахрейн. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 23.05.2021
- Яремчук получил травму в игре против Мехелена
- Чемпионский характер. Вальядолид - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
- Бернли - Ливерпуль. Анонс прогноз матча АПЛ на 19.05.2021
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО