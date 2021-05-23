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Вулверхэмптон - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча на АПЛ 23.05.2021

Англия
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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 мая ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Вулверхэмптон - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча на АПЛ 23.05.2021

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига, 38-й тур

23 мая, 18:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майк Дин

Один из тех матчей тура, где обеим командам ничего не нужно с точки зрения турнирного положения. Однако, в "манкунинацев" прицел на финал Лиги Европы, а у "волков" желания не опустититися еще ниже в таблице. Что же окажется более решающим?

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"Вулверхэмптон"

Недавно клуб заявил, что Санту покинет команду после четырех лет сотрудничества. Португальский проект в Англии держался во многом на нем, поэтому интересно, что с командой будет дальше. В этом сезоне команда показала худшее - отсутствие прогресса по сравнению с предыдущими годами. Это не понравилось верхушке, поэтому они приняли такое решение вместе с наставником команды.

Кадры хозяев

В лазарете находятся сразу пять футболистов: Нету, Отасови, Поденсе, Хонни и Хименес.

"Манчестер Юнайтед"

Итоговое серебро точно закреплено за "манкунианцами", несмотря на откровенно плохие результаты команды в чемпионате в последнее время (два поражения и ничья в последних трех поединках). Впереди финал Лиги Европы, к которому после финального свистка сегодня останется не более трех суток, поэтому Сульшер на этот поединок против "волков" будет готов выпустить ближайший резерв. В том же матче посреди недели против "Фулхэма" играли почти все игроки основного состава.

Кадры гостей

Не сыграют точно Джонс и Магуайр. Мактомини, Фред и Марсьяль имеют менее тяжелые повреждения, однако тоже не выйдут на поле, ведь будут готовиться уже к матчу в среду.

Последние матчи "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

  • 19.05.2021. "Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
  • 16.05.2021. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)
  • 09.05.2021. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
  • 25.04.2021. "Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" 1:1 (АПЛ)
  • 24.04.2021. "Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 18.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1:1 (АПЛ)
  • 13.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4 (АПЛ)
  • 11.05.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
  • 09.05.2021. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (АПЛ)
  • 06.05.2021. "Рома" - "Манчестер Юнайтед" 3:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83
2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71
3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67
4 "Ливерпуль" 37 19 9 9 66-42 +24 66
5 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66
6 "Вест Хэм Юнайтед" 37 18 8 11 59-47 +12 62
7 "Тоттенхэм" 37 17 8 12 64-43 +21 59
8 "Эвертон" 37 17 8 12 47-43 +4 59
9 "Арсенал" 37 17 7 13 53-39 +14 58
10 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56
11 "Астон Вилла" 37 15 7 15 53-45 +8 52
12 "Вулверхэмптон" 37 12 9 16 35-50 -15 45
13 "Кристал Пэлас" 37 12 8 17 41-64 -23 44
14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43
15 "Ньюкасл" 37 11 9 17 44-62 -18 42
16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41
17 "Бернли" 37 10 9 18 33-54 -21 39
18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28
19 "Вест Бромвич Альбион" 37 5 11 21 34-73 -39 26
20 "Шеффилд Юнайтед" 37 6 2 29 19-63 -44 20

Последние матчи между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед"

История насчитывает 106 встреч между командами. За победами преимущество в "манкунианцев": 50 против 36. Еще 20 раз коллективы играли вничию. Последний раз, команды встречались в декабре прошлого года. Тогда единственный гол Рашфорда на 90+3 минуте на "Олд Траффорд" принес минимальную победу хозяевам.

Последние пять встреч между командами

  • 29.12.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
  • 01.02.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 0:0 (АПЛ)
  • 15.01.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0 (Кубок Англии)
  • 04.01.2020. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 (Кубок Англии)
  • 19.08.2019. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

Цифры и факты

  • В "манкунианцев" на данный момент вторая лучшая атака в АПЛ после "Манчестер Сити" (78) - 71 гол.
  • За последние четыре матча на "Молинью" "МЮ" ни разу не победил.
  • Подопечные Сульшера - единственная команда в этом сезоне АПЛ, кто не терпел поражение в гостях.

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон"

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Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон"

Обе команды будут в ослабленных составах, поэтому не стоит надеяться на явного лидера. Обе будут стараться спокойно завершить сезон в Англии и без травм отправиться на ЧЕ, или в отпуск. Прогноз на матч: Ничья.

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Юнайтед
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