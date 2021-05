Вулверхэмптон - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча на АПЛ 23.05.2021

Английская Премьер-Лига, 38-й тур

23 мая, 18:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майк Дин

Один из тех матчей тура, где обеим командам ничего не нужно с точки зрения турнирного положения. Однако, в "манкунинацев" прицел на финал Лиги Европы, а у "волков" желания не опустититися еще ниже в таблице. Что же окажется более решающим?

Недавно клуб заявил, что Санту покинет команду после четырех лет сотрудничества. Португальский проект в Англии держался во многом на нем, поэтому интересно, что с командой будет дальше. В этом сезоне команда показала худшее - отсутствие прогресса по сравнению с предыдущими годами. Это не понравилось верхушке, поэтому они приняли такое решение вместе с наставником команды.

В лазарете находятся сразу пять футболистов: Нету, Отасови, Поденсе, Хонни и Хименес.

???????? Raul back in full training ???? Saiss doing ???????????????? Watch yesterday's session ???? https://t.co/yqON1XJdTF pic.twitter.com/XngQMu3Z3n

Итоговое серебро точно закреплено за "манкунианцами", несмотря на откровенно плохие результаты команды в чемпионате в последнее время (два поражения и ничья в последних трех поединках). Впереди финал Лиги Европы, к которому после финального свистка сегодня останется не более трех суток, поэтому Сульшер на этот поединок против "волков" будет готов выпустить ближайший резерв. В том же матче посреди недели против "Фулхэма" играли почти все игроки основного состава.

Не сыграют точно Джонс и Магуайр. Мактомини, Фред и Марсьяль имеют менее тяжелые повреждения, однако тоже не выйдут на поле, ведь будут готовиться уже к матчу в среду.

История насчитывает 106 встреч между командами. За победами преимущество в "манкунианцев": 50 против 36. Еще 20 раз коллективы играли вничию. Последний раз, команды встречались в декабре прошлого года. Тогда единственный гол Рашфорда на 90+3 минуте на "Олд Траффорд" принес минимальную победу хозяевам.

⏪ Man United memories...



Our top 5️⃣ strikes at Molineux against tomorrow's opponents.



⚽️???? pic.twitter.com/sDqy88AHDa