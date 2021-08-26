Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал. Решающий бой для Артеты

Одним из самых интересных матчей на этой неделе в английской Премьер-лиге станет игра Манчестер Сити и Арсенала (28.08, 14:30). И хотя обе команды считаются грандами, дела у лондонцев в последние годы идут не очень успешно. После отставки Арсена Венгера канониры попали в яму, из которой до сих пор не могут выбраться.

Недавно болельщики команды даже заблокировали машину главного тренера Микеля Артеты и требовали его отставки. Их можно понять, ведь несмотря на 100-миллионные расходы на трансферы этим летом, лондонцы выдали худший старт сезона за свою 118-летнюю истории. Они проиграли два матча подряд не забив при этом ни одного мяча. Ходят слухи, что клуб уже провел переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, который весной оставил Интер, после того как добыл с командой чемпионство. И если Арсенал сейчас проигрывает Манчестер Сити, Артету могут попросить уйти. Поэтому, для главного тренера Арсенала это будет настоящий бой. Напомним, что тренерскую карьеру он начал именно в Манчестер Сити, где работал на должности ассистента.

Сейчас аналитики Parimatch дают лишь 7% на победу Арсенала (77% на победу Манчестер Сити и 16% на ничью). Ранее Артета не побеждал Манчестер Сити в чемпионате, но брал вверх в Кубке. По потенциалу Арсенал остается очень мощной командой. Вопрос в том, найдут ли канониры за счет чего они смогут наконец выстрелить.

Манчестер Сити также начал сезон не лучшим образом. Команда проиграла в Суперкубке Лестеру, а затем Тоттенхэму уже в дебютном туре чемпионата. Зато потом подопечные Гвардиолы не оставили шансов Норвичу - 5:0. Украинец Зинченко пока успел сыграть за Манчестер Сити лишь 11 минут, когда его выпустили на замену в игре с Тоттенхэмом.