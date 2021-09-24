Это, скорее, правильные пчелы. Брентфорд – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 25.09.2021

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

25 сентября. 19:30. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Команды ни разу не встречались в новой английской истории – даже в Кубке лиги и Кубке страны. Таким образом, в последнюю субботу сентября 2021-го "Брентфорд" и "Ливерпуль" сыграют впервые с марта 1989-го. Мало того, пройдет матч именно в рамках внутреннего первенства – в чемпионате это и вовсе будет первая встреча более чем за полвека.

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"Брентфорд"

Как сразу становится понятно из вступления к анонсу, это дебют "пчел" в АПЛ. Команда с запада Большого Лондона вылетела из Первого английского дивизиона в 1947-м, а затем постепенно докатилась до Четвертой лиги страны. Только в 2014-м скромный "Брентфорд" оформил промоушн в Чемпионшип, под началом нового руководства. Клубу понадобилось 8 неполных лет постоянного прогресса, чтобы засветиться на высоком уровне. Болельщики, видевшие любимую банду в последний раз в Высшей лиге собственными глазами, сейчас уже довольно пожилые люди.

This Brentford fan was in tears after watching his team win their first top-flight game in 74 years ????????



(via @footballdaily)pic.twitter.com/RT1dU423Lm — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2021

В прошлом датчанин Мэттью Бенхэм – простой болельщик английского клуба, выпускник Оксфорда и невероятно крутой банкир, а сегодня – миллионер, король ставок, владелец "Брентфорда" и "Мидтьюлланда". Функционер выстроил четкую иерархию, наладил все необходимые процессы, пригласил в структуру профессиональных аналитиков, даже нанял специалиста по сну и, конечно же, Томаса Франка из "Брондбю". Соотечественник Бенхэма в свое время успешно влился в тренировочный штаб Смита, а после ухода Дина в "Астон Виллу" он и возглавил первую команду. Также благодаря математическому подходу лондонцы хорошо зарабатывают на игроках: Олли Уоткинс, Саид Бенрахма, Нил Мопе, Эзри Конса, Джеймс Тарковски и другие исполнители были приобретены за копейки, а затем перепроданы с блеском за несколько десятков миллионов каждый.

В сезоне-2021/22 "Брентфорд" по делу успел огорчить "Арсенал" (2:0) и "Вулверхэмптон" (0:2), скатать ничьи с "Пэлас" (0:0) и крепкой "Виллой" (1:1), пробиться в 1/8 финала Кубка лиги через два раунда с андердогами. Неудача пока подкараулила "пчел" лишь в поединке с "Брайтоном" (0:1), да и то "чайкам", скорее, воздалось за их предыдущие многочисленные неудачи. С таким темпом набора очков можно повторить успехи "Лидса" и "Шеффилда", сходу закрепившись в Высшем английском дивизионе. На данный момент, согласно метрике NPxGA, только "Сити" допускает меньше моментов у своих ворот, чем "Брентфорд". Встреча с одной из лучших атак в АПЛ станет хорошим испытанием для обороны дебютанта.

Last time Brentford were in top division. Alongside Grimsby. pic.twitter.com/ZTNwE1HbKP — Michael Walker (@mwalker2771) May 29, 2021

"Ливерпуль"

Многие пророчили "Ливерпулю" провал в условиях слабого, по сравнению с конкурентами, трансферного усиления. Тем не менее, ничего нового. Лучшие покупки для Клоппа – это, как всегда, игроки, вернувшиеся из лазарета, а лучший плеймейкер – по-прежнему фирменный контрпрессинг. Пока Юрген реально выезжает на мощной предсезонной подготовке, "красные" отлично бегут и в каждом поединке демонстрируют высокую интенсивность стабильно больше часа. Главный вопрос – а удержится ли "Ливерпуль" так на дистанции? В прошлом сезоне побитый травмами коллектив еле-еле пришел к финишу третьим. К примеру, мощно вспыхнувший в центре поля талант Харви Эллиотт уже успел вылететь до января…

A new challenge awaits the Reds on Saturday ????????#BRELIV pic.twitter.com/hALtrbSJpq — Liverpool FC (@LFC) September 23, 2021

Впрочем, мерсисайдцы вообще не заметили "Бернли" (2:0), "Лидс" (0:3), "Пэлас" (3:0) и дважды "Норвич" – сначала "канарейки" вытянули из сетки три мяча в чемпионате, а затем и в Кубке лиги. Настоящими вызовами для "Ливерпуля" стали встречи с "Челси" в АПЛ и "Миланом" в ЛЧ. Клопп сумел удивить Тухеля агрессивным давлением, однако Салах, Мане и компания так и не пробили монолитную оборону "синих" с игры (1:1, Мохамед отличился с пенальти). В 1-м туре главного еврокубка "россонери" дважды нашли уязвимость в системе англичан, но тут уже сказалась неготовность итальянцев поддерживать темп на протяжении 90 минут (3:2). "Ливерпуль" закономерно додавил старого знакомого.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 2 "Ливерпуль" 5 4 1 0 12 11 13 9 "Брентфорд" 5 2 2 1 5 3 8

Личные встречи

18.03.89, Кубок Англии, "Ливерпуль" – "Брентфорд" 4:0

24.10.83, Кубок лиги, "Ливерпуль" – "Брентфорд" 4:0

04.10.83, Кубок лиги, "Брентфорд" – "Ливерпуль" 1:4

09.09.74, Кубок лиги, "Ливерпуль" – "Брентфорд" 2:1

17.05.47, Чемпионат Англии, "Брентфорд" – "Ливерпуль" 1:1

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Естественно, Клопп не рассчитывает на прооперированного Харви Эллиотта. Отметим, что только после международной паузы вернется на поле Тьяго Алькантара. Под вопросом участие Неко Уильямса, Наби Кейта, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино. У "Брентфорда" из-за травм матч пропустят Мадс Беч Серенсен и Джошуа Да Силва.

"Брентфорд", 3-5-2: Райя – Айер, Янссон, Пиннок – Каньос, Батист, Нергор, Янельт, Генри – Тоуни, Мбемо

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота, Мане

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

0:2. Предлагаем сделать ставку на скромную победу гостей. Хозяева действительно в состоянии оказать сопротивление и не допустить позорного разгрома, однако вряд ли сейчас яркий дебютант АПЛ способен пробить колеса мчащейся на полном ходу машине Юргена Клоппа. Днем "красные" посмотрят матч между "Челси" и "Манчестер Сити", а вечером оттолкнутся от результата и оторвутся от кого-то из конкурентов. Или, может, немного от обоих сразу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.