Это, скорее, правильные пчелы. Брентфорд – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 25.09.2021

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

25 сентября. 19:30. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Команды ни разу не встречались в новой английской истории – даже в Кубке лиги и Кубке страны. Таким образом, в последнюю субботу сентября 2021-го "Брентфорд" и "Ливерпуль" сыграют впервые с марта 1989-го. Мало того, пройдет матч именно в рамках внутреннего первенства – в чемпионате это и вовсе будет первая встреча более чем за полвека.

Как сразу становится понятно из вступления к анонсу, это дебют "пчел" в АПЛ. Команда с запада Большого Лондона вылетела из Первого английского дивизиона в 1947-м, а затем постепенно докатилась до Четвертой лиги страны. Только в 2014-м скромный "Брентфорд" оформил промоушн в Чемпионшип, под началом нового руководства. Клубу понадобилось 8 неполных лет постоянного прогресса, чтобы засветиться на высоком уровне. Болельщики, видевшие любимую банду в последний раз в Высшей лиге собственными глазами, сейчас уже довольно пожилые люди.

This Brentford fan was in tears after watching his team win their first top-flight game in 74 years ????????



(via @footballdaily)pic.twitter.com/RT1dU423Lm