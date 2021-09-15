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Лидс проиграл апелляцию по бану Стрейка – Эллиотт, получивший тяжелую травму, поддержал Паскаля

Англия
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Великодушный Харви уже прооперирован

Лидс проиграл апелляцию по бану Стрейка – Эллиотт, получивший тяжелую травму, поддержал Паскаля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает авторитетный портал Sky Sports, "Лидс Юнайтед" проиграл апелляцию по поводу удаления Паскаля Стрейка в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Напомним, игрок "павлинов" вел единоборство с хавбеком "красных" Харви Эллиоттом, в результате этой дуэли юный талант мерсисайдцев получил тяжелую травму голеностопа. Он уже был успешно прооперирован.

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Теперь Паскаль пропустит поединки против "Ньюкасла" и "Вест Хэма" в АПЛ, а также с "Фулхэмом" в Кубке. Под данной новостью от Sky Sports в Instagram опубликовал свой комментарий сам Эллиотт:

"Мне жаль, Паскаль. Я думаю, что это неправильно! Брат, однако все скоро закончится, и ты сразу же вернешься на поле, где вновь всех победишь. Сохраняй позитивный настрой".

Лидс проиграл апелляцию по бану Стрейка – Эллиотт, получивший тяжелую травму, поддержал Паскаля - изображение 1
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В статье: Ливерпуль Лидс Юнайтед Харви Эллиотт Паскаль Стрейк
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Источник:
Sky Sports Instagram

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