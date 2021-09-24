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Челси - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.09.2021
Челси – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 25 сентября 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестой тур
25 сентября 2021. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 14:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Пеп Гвардиола еще ни разу в своей тренерской карьере не проигрывал одной команде в четырех матчах подряд. В субботу совершить историю может “Челси” Томаса Тухеля в матче-римейке финала Лиги чемпионов-2021.
Челси
“Челси” и “Ливерпуль” имеют после пяти туров абсолютно идентичные показатели: по три победы со счетом 3:0, одна – 2:0 и между собой команды сыграли вничью 1:1. Команда Томаса Тухеля опережает коллектив Клоппа только по алфавитному принципу. Пять матчей, 13 очков, разница 12:1.
Матч с “Манчестер Сити” станет для “Челси” пятым за 15 дней. Но “синие” хорошо справляются с плотным графиком. У Тухеля один из самых глубоких и гибких составов в клубном футболе.
Это было продемонстрировано в игре против “Тоттенхэма” в прошлом туре. “Шпоры” агрессивно начали матч, и переигрывали гостей в центре поля за счет численного преимущества, прессинга и движения. Тухель на стал медлить с заменой – на второй тайм вместо Маунта на поле вышел Канте и игра была перевернута – “Челси” выиграл 3:0. Нуну Эшпириту Санту ничем не мог ответить – на его скамейке запасных не было игроков мирового класса, вроде Канте.
В прошлом сезоне Томас Тухель трижды переиграл Пепа Гвардиолу в трех разных турнирах, включая финал Лиги чемпионов. Но тренер “Челси” считает, что его дуэль с каталонским тренером не должна иметь личностное измерение. “Это не я против него, это не шахматы, и не теннис. Это две футбольные команды, которые соревнуются друг с другом на очень высоком уровне. В наших трех последних матчей шансы на победу были 50 на 50. Сейчас такая же ситуация. Все решают детали”, – сказал Тухель.
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага хорошо себя проявил в играх с “Тоттенхэмом” и “Астон Виллой", вновь выиграв серию пенальти. Но основной кипер “Челси” Эдуар Менди восстановился после своего повреждения, и займет место в воротах. Точно пропустят матч с “Сити” Маунт и Пулишич.
Манчестер Сити
В ближайшую неделю “Манчестер Сити” сыграет “три самых сложных выезда в мировом футболе”. В субботу игра с “Челси” на “Стэмфорд Бридж”, во вторник с “Пари Сен-Жермен” на “Парк де Пренс”, в следующее воскресенье – встреча с “Ливерпулем” на “Энфилде”. Это серьезное испытание для любой команды, даже для “Манчестер Сити”.
Вдвойне непросто “Сити” и из-за больших кадровых проблем. Матч с “Саутгемптоном” из-за повреждений пропустили Ляпорт, Стоунз, Родри и Зинченко, затем травму получил и Гюндоган. Диковинную ситуацию можно было наблюдать в игре Кубка лиги с “Уикомом” во вторник. В атаке сыграли привычные имена – Марез, Торрес, Стерлинг, Фоден, Де Брюйне, но четверку защитников составили 18-летние дебютанты из молодежной команды.
Ляпорт, Стоунз и Родри приступили к тренировкам, но Гвардиола не раскрыл карты, сыграют ли он против “Челси”. “У нас все еще есть несколько травмированных футболистов. Некоторые вернулись к тренировкам, и мы решим позже, сыграют ли они”, – сказал Гвардиола.
По словам тренера “Манчестер Сити”, в подготовке его команды к матчу с “Челси” нет ничего особенного. “Мы готовимся так как и готовились к игре с “Саутгемптоном” и к предыдущим матчам. Каждая игра – новый вызов, новая возможность научиться чему-то новому”.
Восстановление Стоунза или Ляпорта было бы большим бонусом для “Сити”. В поединке с “Саутгемптоном” (0:0) “горожанам” было сложно справиться со соперником, который защищался средним блоком и прессинговал. У “Сити” были проблемы с выходом в атаку. Это можно понять, так как Диаш и Аке – не такие специалисты в продвижении мяча как Стоунз или Ляпорт, а Канселу на левом фланге иногда принимает очень странные решения.
Статистика команд, цифры и факты
- “Челси” может стать первым клубом в истории с четырьмя победами подряд против команд Пепа Гвардиолы.
- В 12 последних матчах между “Челси” и “Манчестер Сити” в АПЛ не было зафиксировано ничьих – “синие” выиграли пять раз, “горожане” – семь.
- В пяти матчах АПЛ за “Челси” забивали десять разных футболистов.
- “Челси” не пропускал в 15 из 24 матчей АПЛ при Томасе Тухеле.
- “Манчестер Сити” не забил двух из пяти последних поединков АПЛ, столько же, сколько и 30 матчах до этого.
- Гвардиола с “Манчестер Сити” победил в трех из шести матчей на “Стэмфорд Бридж” в Премьер-лиге.
Последние пять матчей Челси и Манчестер Сити
Челси
- 22.09 “Астон Вилла” 1:1 (Кубок лиги)
- 19.09 “Тоттенхэм” 3:0 АПЛ
- 14.09 “Зенит” 1:0 (Лига чемпионов)
- 11.09 “Астон Вилла” 3:0 (АПЛ)
- 28.08 “Ливерпуль” 1:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 21.09 “Уиком Уондерерс” 6:1 (Кубок лиги)
- 18.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)
- 15.09 “РБ Лейпциг” 6:3 (Лига чемпионов)
- 11.09 “Лестер” 1:0 (АПЛ)
- 28.08 “Арсенал” 5:0 (АПЛ)
Личные встречи
В первой встрече команд в прошлом сезоне “Манчестер Сити” победил “Челси” 3:1 на “Стэмфорд Бридж”, но следующие три матча, как известно, выиграл “Челси” – 1:0 в полуфинале Кубка Англии, 2:1 в чемпионате и 1:0 в финале Лиги чемпионов. В целом в истории противостояния лидирует “Челси”: 44 победы (27 в АПЛ), 19 ничьих (7), 31 победа “Сити” (14).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|5
|4
|1
|0
|12-1
|+11
|13
|2
|"Ливерпуль"
|5
|4
|1
|0
|12-1
|+11
|13
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|4
|1
|0
|13-4
|+9
|13
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|4
|0
|1
|7-4
|+3
|12
|5
|"Манчестер Сити"
|5
|3
|1
|1
|11-1
|+10
|10
|6
|"Эвертон"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|+3
|10
|7
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|0
|2
|3-6
|-3
|9
|8
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|2
|2
|1
|11-7
|+4
|8
|9
|"Брентфорд"
|5
|2
|2
|1
|5-2
|+3
|8
|10
|"Астон Вилла"
|5
|2
|1
|2
|8-7
|+1
|7
|11
|"Уотфорд"
|5
|2
|0
|3
|6-8
|-2
|6
|12
|"Лестер Сити"
|5
|2
|0
|3
|5-8
|-3
|6
|13
|"Арсенал"
|5
|2
|0
|3
|2-9
|-7
|6
|14
|"Кристал Пэлас"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|-3
|5
|15
|"Саутгемптон"
|5
|0
|4
|1
|4-6
|-2
|4
|16
|"Вулверхэмптон"
|5
|1
|0
|4
|2-5
|-3
|3
|17
|"Лидс Юнайтед"
|5
|0
|3
|2
|5-12
|-7
|3
|18
|"Ньюкасл"
|5
|0
|2
|3
|6-13
|-7
|2
|19
|"Бернли"
|5
|0
|1
|4
|3-9
|-6
|1
|20
|"Норвич Сити"
|5
|0
|0
|5
|2-14
|-12
|0
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Ориентировочные составы
“Челси”: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Лукаку, Хавертц
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Грилиш, Торрес, Жезус
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити от UA-Football
“Челси” – команда, которой удобно играть против топ-клубов. Команда Томаса Тухеля очень надежна в обороне, и крайне эффективно проводит свои контратаки. Часто “Челси” выжимает максимум из минимума, создавая мало моментов, но не позволяя сопернику совсем ничего. Игра с “Саутгемптоном” стала тревожным звоночком для команды Гвардиолы – “святые” действуют в похожем с “Челси” стиле, только у “синих” гораздо качественнее футболисты на каждой позиции. Прогноз – победа “Челси” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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