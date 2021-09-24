Челси - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.09.2021 

Чемпионат Англии, шестой тур

25 сентября 2021. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пеп Гвардиола еще ни разу в своей тренерской карьере не проигрывал одной команде в четырех матчах подряд. В субботу совершить историю может “Челси” Томаса Тухеля в матче-римейке финала Лиги чемпионов-2021.

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Челси

“Челси” и “Ливерпуль” имеют после пяти туров абсолютно идентичные показатели: по три победы со счетом 3:0, одна – 2:0 и между собой команды сыграли вничью 1:1. Команда Томаса Тухеля опережает коллектив Клоппа только по алфавитному принципу. Пять матчей, 13 очков, разница 12:1.

Матч с “Манчестер Сити” станет для “Челси” пятым за 15 дней. Но “синие” хорошо справляются с плотным графиком. У Тухеля один из самых глубоких и гибких составов в клубном футболе.

Это было продемонстрировано в игре против “Тоттенхэма” в прошлом туре. “Шпоры” агрессивно начали матч, и переигрывали гостей в центре поля за счет численного преимущества, прессинга и движения. Тухель на стал медлить с заменой – на второй тайм вместо Маунта на поле вышел Канте и игра была перевернута – “Челси” выиграл 3:0. Нуну Эшпириту Санту ничем не мог ответить – на его скамейке запасных не было игроков мирового класса, вроде Канте.

В прошлом сезоне Томас Тухель трижды переиграл Пепа Гвардиолу в трех разных турнирах, включая финал Лиги чемпионов. Но тренер “Челси” считает, что его дуэль с каталонским тренером не должна иметь личностное измерение. “Это не я против него, это не шахматы, и не теннис. Это две футбольные команды, которые соревнуются друг с другом на очень высоком уровне. В наших трех последних матчей шансы на победу были 50 на 50. Сейчас такая же ситуация. Все решают детали”, – сказал Тухель.

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага хорошо себя проявил в играх с “Тоттенхэмом” и “Астон Виллой", вновь выиграв серию пенальти. Но основной кипер “Челси” Эдуар Менди восстановился после своего повреждения, и займет место в воротах. Точно пропустят матч с “Сити” Маунт и Пулишич.

Манчестер Сити

В ближайшую неделю “Манчестер Сити” сыграет “три самых сложных выезда в мировом футболе”. В субботу игра с “Челси” на “Стэмфорд Бридж”, во вторник с “Пари Сен-Жермен” на “Парк де Пренс”, в следующее воскресенье – встреча с “Ливерпулем” на “Энфилде”. Это серьезное испытание для любой команды, даже для “Манчестер Сити”.

Вдвойне непросто “Сити” и из-за больших кадровых проблем. Матч с “Саутгемптоном” из-за повреждений пропустили Ляпорт, Стоунз, Родри и Зинченко, затем травму получил и Гюндоган. Диковинную ситуацию можно было наблюдать в игре Кубка лиги с “Уикомом” во вторник. В атаке сыграли привычные имена – Марез, Торрес, Стерлинг, Фоден, Де Брюйне, но четверку защитников составили 18-летние дебютанты из молодежной команды.

Ляпорт, Стоунз и Родри приступили к тренировкам, но Гвардиола не раскрыл карты, сыграют ли он против “Челси”. “У нас все еще есть несколько травмированных футболистов. Некоторые вернулись к тренировкам, и мы решим позже, сыграют ли они”, – сказал Гвардиола.

По словам тренера “Манчестер Сити”, в подготовке его команды к матчу с “Челси” нет ничего особенного. “Мы готовимся так как и готовились к игре с “Саутгемптоном” и к предыдущим матчам. Каждая игра – новый вызов, новая возможность научиться чему-то новому”.

Восстановление Стоунза или Ляпорта было бы большим бонусом для “Сити”. В поединке с “Саутгемптоном” (0:0) “горожанам” было сложно справиться со соперником, который защищался средним блоком и прессинговал. У “Сити” были проблемы с выходом в атаку. Это можно понять, так как Диаш и Аке – не такие специалисты в продвижении мяча как Стоунз или Ляпорт, а Канселу на левом фланге иногда принимает очень странные решения.

Статистика команд, цифры и факты

“Челси” может стать первым клубом в истории с четырьмя победами подряд против команд Пепа Гвардиолы.

В 12 последних матчах между “Челси” и “Манчестер Сити” в АПЛ не было зафиксировано ничьих – “синие” выиграли пять раз, “горожане” – семь.

В пяти матчах АПЛ за “Челси” забивали десять разных футболистов.

“Челси” не пропускал в 15 из 24 матчей АПЛ при Томасе Тухеле.

“Манчестер Сити” не забил двух из пяти последних поединков АПЛ, столько же, сколько и 30 матчах до этого.

Гвардиола с “Манчестер Сити” победил в трех из шести матчей на “Стэмфорд Бридж” в Премьер-лиге.

Последние пять матчей Челси и Манчестер Сити

Челси

22.09 “Астон Вилла” 1:1 (Кубок лиги)

19.09 “Тоттенхэм” 3:0 АПЛ

14.09 “Зенит” 1:0 (Лига чемпионов)

11.09 “Астон Вилла” 3:0 (АПЛ)

28.08 “Ливерпуль” 1:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

21.09 “Уиком Уондерерс” 6:1 (Кубок лиги)

18.09 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)

15.09 “РБ Лейпциг” 6:3 (Лига чемпионов)

11.09 “Лестер” 1:0 (АПЛ)

28.08 “Арсенал” 5:0 (АПЛ)

Личные встречи

В первой встрече команд в прошлом сезоне “Манчестер Сити” победил “Челси” 3:1 на “Стэмфорд Бридж”, но следующие три матча, как известно, выиграл “Челси” – 1:0 в полуфинале Кубка Англии, 2:1 в чемпионате и 1:0 в финале Лиги чемпионов. В целом в истории противостояния лидирует “Челси”: 44 победы (27 в АПЛ), 19 ничьих (7), 31 победа “Сити” (14).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 5 4 1 0 12-1 +11 13 2 "Ливерпуль" 5 4 1 0 12-1 +11 13 3 "Манчестер Юнайтед" 5 4 1 0 13-4 +9 13 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 4 0 1 7-4 +3 12 5 "Манчестер Сити" 5 3 1 1 11-1 +10 10 6 "Эвертон" 5 3 1 1 10-7 +3 10 7 "Тоттенхэм" 5 3 0 2 3-6 -3 9 8 "Вест Хэм Юнайтед" 5 2 2 1 11-7 +4 8 9 "Брентфорд" 5 2 2 1 5-2 +3 8 10 "Астон Вилла" 5 2 1 2 8-7 +1 7 11 "Уотфорд" 5 2 0 3 6-8 -2 6 12 "Лестер Сити" 5 2 0 3 5-8 -3 6 13 "Арсенал" 5 2 0 3 2-9 -7 6 14 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 5-8 -3 5 15 "Саутгемптон" 5 0 4 1 4-6 -2 4 16 "Вулверхэмптон" 5 1 0 4 2-5 -3 3 17 "Лидс Юнайтед" 5 0 3 2 5-12 -7 3 18 "Ньюкасл" 5 0 2 3 6-13 -7 2 19 "Бернли" 5 0 1 4 3-9 -6 1 20 "Норвич Сити" 5 0 0 5 2-14 -12 0

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Ориентировочные составы

“Челси”: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Лукаку, Хавертц

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Грилиш, Торрес, Жезус

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити от UA-Football

“Челси” – команда, которой удобно играть против топ-клубов. Команда Томаса Тухеля очень надежна в обороне, и крайне эффективно проводит свои контратаки. Часто “Челси” выжимает максимум из минимума, создавая мало моментов, но не позволяя сопернику совсем ничего. Игра с “Саутгемптоном” стала тревожным звоночком для команды Гвардиолы – “святые” действуют в похожем с “Челси” стиле, только у “синих” гораздо качественнее футболисты на каждой позиции. Прогноз – победа “Челси” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.