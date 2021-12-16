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Будет восьмая победа подряд? Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.12.2021
“Мерсисайдцы” встречаются с одним из аутсайдеров чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 17-й тур
16 декабря, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
Текстовый онлайн:
Когда играют команды из совершенно разных полюсов таблицы, то болельщики ожидают результативного матча, большого количества дублей или хет-триков, а может и сенсации от аутсайдера. Сегодня свои шпаги скрестят два клуба, пропасть между которыми составляет 27 очков – весомое число за два тура до экватора чемпионата. Что будет: разгром или все-таки попытка "сорок" навязать борьбу?
Ливерпуль
Стихия атакующего футбола "мерсисайдцев" немного стихает. За последние три матча подопечные Клоппа забили четыре гола (к примеру, в трех поединках до этого в сумме было 10). Сейчас команде немного труднее дается реализация, что было продемонстрировано во встречах с “Вулверхэмптоном” и “Астон Виллой”. Против "волков" Ориги вырвал победу на последних секундах, а с "львами" на помощь пришел пенальти - в итоге дважды по 1:0.
Семь побед подряд у "мерсисайдцев" на данный момент. Отметим, что эта серия началась после поражения против "Вест Хэма" - кстати, единственного матча в этом сезоне, в котором подопечные Клоппа не добыли хотя бы ничью. С первого тура "Ливерпуль" уверенно шел, однако Салах и его атакующая компания немного потеряли уверенность (по сравнению со своими же образцами раньше). “Ньюкасл” – прекрасная возможность ее восстановить.
"Yes please, skipper" ????— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2021
Enjoy those @JHenderson strikes, @JamesMilner? ????????️ pic.twitter.com/uZALKq2K1u
Кадры хозяев
Пятеро игроков в лазарете "мерсисайдцев": Джонс, Эллиот, Филлипс, Ориги и Фирмино. В последнее время они не играли основную роль в команде, но являются игроками ближайшего резерва. Клоппу эти исполнители точно нужны для глубины состава, однако с “сороками” нужно будет обойтись без них.
Ньюкасл
Шейхи пришли, но результатов пока нет. Собственно, само вливание новых денег пока никак на игроков повлиять не могут. По сравнению с прошлым сезоном "сороки" деградируют. В первую очередь это касается индивидуальных качеств игроков, которые уступают прогрессирующим соперникам. Именно поэтому и "Ньюкасл" делит 19-20 место АПЛ с "Норвичем" с 10 очками в активе.
В этом сезоне "сороки" победили только "Бернли". Интересно, что уже дважды команды сыграли между собой и остались довольны по очереди: сначала "бордовые" выбили после пенальти соперника в Кубке лиги, а недавно уступили в чемпионате. Эти три очка для "Ньюкасла" (да еще против прямого конкурента за сохранение прописки в АПЛ) - глоток свежего воздуха, но сразу же в следующем поединке был сухой паек. Снова провалы в защите, и самое большое поражение в этом сезоне – разгром "Лестером" 0:4. Не впечатляет.
???? #LIVNEW— Newcastle United FC (@NUFC) December 15, 2021
⚫️⚪️ pic.twitter.com/M2uSGz1kK3
Кадры гостей
Центральный защитник Федерико Фернандес редко играет в этом сезоне из-за большого количества травм, собственно и сегодня он не сможет помочь своей команде. Также в лазарете Пол Даммет, но он там еще с лета.
Последние матчи Ливерпуля и Ньюкасла
Последние пять встреч хозяев
- 11.12. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
- 07.12. Милан – Ливерпуль 1:2 (ЛЧ)
- 04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
- 01.12. Эвертон – Ливерпуль 0:4 (АПЛ)
- 27.11. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)
- 04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0 (АПЛ)
- 30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)
- 27.11. Арсенал – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)
- 20.11. Ньюкасл – Брентфорд 3:3 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|17
|13
|2
|2
|41
|2
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|37
|3
|Челси
|16
|11
|3
|2
|36
|4
|Арсенал
|17
|9
|2
|6
|29
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|8
|4
|5
|28
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|8
|3
|5
|27
|7
|Тоттенхэм
|14
|8
|1
|5
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|7
|3
|7
|24
|9
|Лестер Сити
|16
|6
|4
|6
|22
|10
|Астон Вилла
|17
|7
|1
|9
|22
|11
|Кристал Пэлас
|17
|4
|8
|5
|20
|12
|Брентфорд
|16
|5
|5
|6
|20
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|4
|8
|4
|20
|14
|Эвертон
|16
|5
|3
|8
|18
|15
|Саутгемптон
|17
|3
|8
|6
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|3
|7
|7
|16
|17
|Уотфорд
|16
|4
|1
|11
|13
|18
|Бернли
|15
|1
|8
|6
|11
|19
|Ньюкасл
|16
|1
|7
|8
|10
|20
|Норвич Сити
|17
|2
|4
|11
|10
Последние пять личных встреч между командами
24.04.2020. Ливерпуль – Ньюкасл 1:1
30.12.2020. Ньюкасл – Ливерпуль 0:0
26.07.2020. Ньюкасл – Ливерпуль 1:3
14.09.2019. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1
04.05.2019. Ньюкасл – Ливерпуль 2:3
That Bobby backheel ????— Liverpool FC (@LFC) December 15, 2021
Superb play from these two ???? #LIVNEW pic.twitter.com/m3LTU2JuSP
Цифры и факты
- "Ливерпуль" победил дома в последних пяти матчах с общим счетом 13:0.
- Ньюкасл пропустил во всех выездных поединках этого сезона АПЛ. В том числе и по четыре гола от “Манчестер Юнайтед” и “Лестера”.
- В последний раз "мерсисайдцы" терпели поражение дома еще 7 марта против "Фулгема".
- А в "Ньюкасла" "Ливерпуль" проигрывал дома еще в далеком 1994-м году.
- Правда, в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью.
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Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Ливерпуль
Прогноз матча Ньюкасл – Ливерпуль от UA-Футбол
Несомненные лидеры сегодня – это хозяева. "Сороки" могут надеяться разве что на избежание победы или на безумную сенсацию на "Энфилде". Неизвестно, сколько забьют сегодня "мерсисайдцы", ведь уже через два полных дня отдыха игра с "Тоттенхэмом", поэтому немного нужно поберечь силы. Но в защите все должно быть спокойно. Прогноз: Сухая победа "Ливерпуля".
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