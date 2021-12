Будет восьмая победа подряд? Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.12.2021

Английская Премьер-лига, 17-й тур

16 декабря, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Когда играют команды из совершенно разных полюсов таблицы, то болельщики ожидают результативного матча, большого количества дублей или хет-триков, а может и сенсации от аутсайдера. Сегодня свои шпаги скрестят два клуба, пропасть между которыми составляет 27 очков – весомое число за два тура до экватора чемпионата. Что будет: разгром или все-таки попытка "сорок" навязать борьбу?

Стихия атакующего футбола "мерсисайдцев" немного стихает. За последние три матча подопечные Клоппа забили четыре гола (к примеру, в трех поединках до этого в сумме было 10). Сейчас команде немного труднее дается реализация, что было продемонстрировано во встречах с “Вулверхэмптоном” и “Астон Виллой”. Против "волков" Ориги вырвал победу на последних секундах, а с "львами" на помощь пришел пенальти - в итоге дважды по 1:0.

Семь побед подряд у "мерсисайдцев" на данный момент. Отметим, что эта серия началась после поражения против "Вест Хэма" - кстати, единственного матча в этом сезоне, в котором подопечные Клоппа не добыли хотя бы ничью. С первого тура "Ливерпуль" уверенно шел, однако Салах и его атакующая компания немного потеряли уверенность (по сравнению со своими же образцами раньше). “Ньюкасл” – прекрасная возможность ее восстановить.

Пятеро игроков в лазарете "мерсисайдцев": Джонс, Эллиот, Филлипс, Ориги и Фирмино. В последнее время они не играли основную роль в команде, но являются игроками ближайшего резерва. Клоппу эти исполнители точно нужны для глубины состава, однако с “сороками” нужно будет обойтись без них.

Шейхи пришли, но результатов пока нет. Собственно, само вливание новых денег пока никак на игроков повлиять не могут. По сравнению с прошлым сезоном "сороки" деградируют. В первую очередь это касается индивидуальных качеств игроков, которые уступают прогрессирующим соперникам. Именно поэтому и "Ньюкасл" делит 19-20 место АПЛ с "Норвичем" с 10 очками в активе.

В этом сезоне "сороки" победили только "Бернли". Интересно, что уже дважды команды сыграли между собой и остались довольны по очереди: сначала "бордовые" выбили после пенальти соперника в Кубке лиги, а недавно уступили в чемпионате. Эти три очка для "Ньюкасла" (да еще против прямого конкурента за сохранение прописки в АПЛ) - глоток свежего воздуха, но сразу же в следующем поединке был сухой паек. Снова провалы в защите, и самое большое поражение в этом сезоне – разгром "Лестером" 0:4. Не впечатляет.

Центральный защитник Федерико Фернандес редко играет в этом сезоне из-за большого количества травм, собственно и сегодня он не сможет помочь своей команде. Также в лазарете Пол Даммет, но он там еще с лета.

24.04.2020. Ливерпуль – Ньюкасл 1:1

30.12.2020. Ньюкасл – Ливерпуль 0:0

26.07.2020. Ньюкасл – Ливерпуль 1:3

14.09.2019. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1

04.05.2019. Ньюкасл – Ливерпуль 2:3

