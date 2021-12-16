Будет восьмая победа подряд? Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.12.2021

Английская Премьер-лига, 17-й тур

16 декабря, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Когда играют команды из совершенно разных полюсов таблицы, то болельщики ожидают результативного матча, большого количества дублей или хет-триков, а может и сенсации от аутсайдера. Сегодня свои шпаги скрестят два клуба, пропасть между которыми составляет 27 очков – весомое число за два тура до экватора чемпионата. Что будет: разгром или все-таки попытка "сорок" навязать борьбу?

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Ливерпуль

Стихия атакующего футбола "мерсисайдцев" немного стихает. За последние три матча подопечные Клоппа забили четыре гола (к примеру, в трех поединках до этого в сумме было 10). Сейчас команде немного труднее дается реализация, что было продемонстрировано во встречах с “Вулверхэмптоном” и “Астон Виллой”. Против "волков" Ориги вырвал победу на последних секундах, а с "львами" на помощь пришел пенальти - в итоге дважды по 1:0.

Семь побед подряд у "мерсисайдцев" на данный момент. Отметим, что эта серия началась после поражения против "Вест Хэма" - кстати, единственного матча в этом сезоне, в котором подопечные Клоппа не добыли хотя бы ничью. С первого тура "Ливерпуль" уверенно шел, однако Салах и его атакующая компания немного потеряли уверенность (по сравнению со своими же образцами раньше). “Ньюкасл” – прекрасная возможность ее восстановить.

Кадры хозяев

Пятеро игроков в лазарете "мерсисайдцев": Джонс, Эллиот, Филлипс, Ориги и Фирмино. В последнее время они не играли основную роль в команде, но являются игроками ближайшего резерва. Клоппу эти исполнители точно нужны для глубины состава, однако с “сороками” нужно будет обойтись без них.

Ньюкасл

Шейхи пришли, но результатов пока нет. Собственно, само вливание новых денег пока никак на игроков повлиять не могут. По сравнению с прошлым сезоном "сороки" деградируют. В первую очередь это касается индивидуальных качеств игроков, которые уступают прогрессирующим соперникам. Именно поэтому и "Ньюкасл" делит 19-20 место АПЛ с "Норвичем" с 10 очками в активе.

В этом сезоне "сороки" победили только "Бернли". Интересно, что уже дважды команды сыграли между собой и остались довольны по очереди: сначала "бордовые" выбили после пенальти соперника в Кубке лиги, а недавно уступили в чемпионате. Эти три очка для "Ньюкасла" (да еще против прямого конкурента за сохранение прописки в АПЛ) - глоток свежего воздуха, но сразу же в следующем поединке был сухой паек. Снова провалы в защите, и самое большое поражение в этом сезоне – разгром "Лестером" 0:4. Не впечатляет.

Кадры гостей

Центральный защитник Федерико Фернандес редко играет в этом сезоне из-за большого количества травм, собственно и сегодня он не сможет помочь своей команде. Также в лазарете Пол Даммет, но он там еще с лета.

Последние матчи Ливерпуля и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

11.12. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

07.12. Милан – Ливерпуль 1:2 (ЛЧ)

04.12. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

01.12. Эвертон – Ливерпуль 0:4 (АПЛ)

27.11. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.12. Лестер – Ньюкасл 4:0 (АПЛ)

04.12. Ньюкасл – Бернли 1:0 (АПЛ)

30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)

27.11. Арсенал – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

20.11. Ньюкасл – Брентфорд 3:3 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 17 13 2 2 41 2 Ливерпуль 16 11 4 1 37 3 Челси 16 11 3 2 36 4 Арсенал 17 9 2 6 29 5 Вест Хэм Юнайтед 17 8 4 5 28 6 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27 7 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 8 Вулверхэмптон 17 7 3 7 24 9 Лестер Сити 16 6 4 6 22 10 Астон Вилла 17 7 1 9 22 11 Кристал Пэлас 17 4 8 5 20 12 Брентфорд 16 5 5 6 20 13 Брайтон энд Хоув Альбион 16 4 8 4 20 14 Эвертон 16 5 3 8 18 15 Саутгемптон 17 3 8 6 17 16 Лидс Юнайтед 17 3 7 7 16 17 Уотфорд 16 4 1 11 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 16 1 7 8 10 20 Норвич Сити 17 2 4 11 10

Последние пять личных встреч между командами

24.04.2020. Ливерпуль – Ньюкасл 1:1

30.12.2020. Ньюкасл – Ливерпуль 0:0

26.07.2020. Ньюкасл – Ливерпуль 1:3

14.09.2019. Ливерпуль – Ньюкасл 3:1

04.05.2019. Ньюкасл – Ливерпуль 2:3

That Bobby backheel ????



Superb play from these two ???? #LIVNEW pic.twitter.com/m3LTU2JuSP — Liverpool FC (@LFC) December 15, 2021

Цифры и факты

"Ливерпуль" победил дома в последних пяти матчах с общим счетом 13:0.

Ньюкасл пропустил во всех выездных поединках этого сезона АПЛ. В том числе и по четыре гола от “Манчестер Юнайтед” и “Лестера”.

В последний раз "мерсисайдцы" терпели поражение дома еще 7 марта против "Фулгема".

А в "Ньюкасла" "Ливерпуль" проигрывал дома еще в далеком 1994-м году.

Правда, в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью.

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Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Ливерпуль

Прогноз матча Ньюкасл – Ливерпуль от UA-Футбол

Несомненные лидеры сегодня – это хозяева. "Сороки" могут надеяться разве что на избежание победы или на безумную сенсацию на "Энфилде". Неизвестно, сколько забьют сегодня "мерсисайдцы", ведь уже через два полных дня отдыха игра с "Тоттенхэмом", поэтому немного нужно поберечь силы. Но в защите все должно быть спокойно. Прогноз: Сухая победа "Ливерпуля".