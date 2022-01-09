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Вест Хэм - Лидс. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 09.01.2022 

Англия
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Вест Хэм – Лидс: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 января 2022 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол

Вест Хэм - Лидс. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 09.01.2022 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, третий раунд

9 января 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:00 “Лидс”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Кубок Англии прелестен своими противостояниями “Давидов против Голиафов”, но иногда команды Премьер-лиги вынуждены играть друг против друга уже на ранних стадиях, как “Вест Хэм” и “Лидс” в третьем раунде.

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Вест Хэм

Серию без побед в пяти матчах во всех турнирах (одна ничья, четыре поражения) “Вест Хэму” удалось прервать двумя подряд победами в АПЛ. Команда Мойеса уверенно действовала в матче против “Уотфорда” (4:1), матч с “Кристал Пэлас” первого января получился менее логичным и стал новогодним подарком для команды Мойеса. “Хаммерс” показали хорошую реализацию в первом тайме (3:0), но после перерыва полностью отдали инициативу “Пэлас” и едва не позволили сопернику отыграться (3:2).

Экс-полузащитник “Ливерпуля” Дэнни Мерфи в своей колонке для The Mail on Sunday призывал такие клубы как “Вест Хэм”, Астон Вилла”, “Лидс” и “Вулверхэмптон” серьезно отнестись к Кубку Англии, который они уже не выигрывали много лет. Дэвид Мойес утверждает, что он хочет выиграть Кубок Англии, но все же в игре против “Лидса” ожидается ротация. В частности, игровое время может получить Андрей Ярмоленко.

Саид Бенрахма уже в Африке, по-прежнему травмированы Крессуэлл, Зума и Огбонна.

Лидс

По словам Марсело Бьелсы, “Лидс” хочет побеждать в каждом официальном матче, в котором он принимает участие, и игра с “Вест Хэмом” в Кубке Англии не будет исключением.

Но “Лидс” сезона 2021/22 – это прежде всего история об ограниченном кадровом ресурсе. Удалось ли Бьелсе хоть раз выпустить в старте всех своих сильнейших футболистов? Матч против “Вест Хэма” из-за повреждений пропустят Робертс, Гелхардт, Родриго, Стрейк, Шеклтон, Филлипс и Купер. Но готов сыграть на “Лондон Стэдиум” нападающий Патрик Бэмфорд.

Неделю назад “Лидс” переиграл в матче чемпионата “Бернли”, сумев увеличить свой отрыв от зоны вылета до восьми очков. Для команды Марсело Бьелсы это была первая победа за пять матчей.

Статистика команд, цифры и факты

  • В Премьер-лиге “Вест Хэм” пропустил на своем поле 15 голов в девяти матчах. Только у пяти команд показатели хуже.
  • “Вест Хэм” – четвертая по забитым голам команда в АПЛ (37). В восьми из десяти победных матчах “хаммерс” в чемпионате забивали обе команды.
  • “Лидс” забивал в пяти из восьми своих проигрышных матчах в Премьер-лиге.
  • “Лидс” выиграл один из 11 выездных матчей сезона 2021/2022 во всех турнирах.

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Последние пять матчей Вест Хэма и Лидса

Вест Хэм

  • 01.01 “Кристал Пэлас” 3:2 (АПЛ)
  • 28.12 “Уотфорд” 4:1 (АПЛ)
  • 26.12 “Саутгемптон” 2:3 (АПЛ)
  • 22.12 “Тоттенхэм” 1:2 (Кубок лиги)
  • 15.12 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)

Лидс

  • 02.01 “Бернли” 3:1 (АПЛ)
  • 18.12 “Арсенал” 1:4 (АПЛ)
  • 14.12 “Манчестер Сити” 0:7 (АПЛ)
  • 11.12 “Челси” 2:3 (АПЛ)
  • 05.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

Дэвид Мойес пока выигрывает все матчи у Марсело Бьелсы в Премьер-лиге. В первом круге “хаммерс” выиграли на выезде 2:1, в прошлом сезоне у “Вест Хэма” были победы со счетом 2:0 и 2:1. В Кубке Англии команды не встречались 92 года.

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Вест Хэм – Лидс от UA-Football

“Вест Хэм” считается фаворитом на выход в следующий раунд, вероятно из-за двух побед в последних двух матчах, в целом высокого положения в таблице, из-за показателей Мойеса против Бьелсы и кадровых проблем “Лидса”. Вероятно, “хаммерс” действительно выиграют, но гости не останутся без забитых голов. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Андрей Ярмоленко Кубок Англии ставки Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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