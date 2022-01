Вест Хэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.01.22

Английская Премьер-лига, 22-й тур

16 января, 16:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Уже все смирились, что "Лидс" – не такой, как был в прошлом сезоне. Команда еще больше пропускает, меньше забивает, а сегодня еще и приедет в гости к претенденту на зону Лиги чемпионов. "Вест Хэм" стал такой командой, что теперь должна брать максимум очков в каждом матче, а тем более против "павлинов" - коллектива из нижней части турнирной таблицы. Несколько дней назад "молотобойцы" в таком же противостоянии уверенно взяли верх, а повторится ли это еще раз?

После хорошего старта на "молотобойцев" уже в декабре ожидал спад. Подопечные Мойеса тяжело пережили напряженный график, потерпев четыре поражения в пяти матчах в период с 9 по 26 декабря. Почти все поединки "Вест Хэм" провел едва ли не тем же составом, меняя игроков только точечно. Тот же Ярмоленко, который в августе-ноябре был хотя бы игроком ротации, сейчас практически не получает игрового времени. В его активе 25 минут в последних восьми матчах.

После спада "молотобойцы" выровняли свое положение. Сейчас идет четырехматчевая победная серия, в ходе которой команда шотландского специалиста забила 11 мячей, пропустив три. “Вест Хэм” достаточно комфортно чувствует себя на четвертой позиции, однако это пока возможно лишь потому, что несколько поединков его конкурентов за место в зоне Лиги чемпионов не были проведены. Учитывая это, у лондонцев шаткое положение, так что сегодня нужно непременно побеждать.

Хорошие новости для "молотобойцев" – Курт Зума восстановился от травмы спины и сможет сыграть впервые с 4 декабря. Все эти матчи в центре защиты играла пара Доусон-Диоп, которые недавно были полными резервистами. Также вернется кто-нибудь из пары опорников Соучек-Нобл, однако Мойес не сказал, кто именно. А вот Огбонна, Фредерикс и Бенрахма точно не сыграют.

В прошлом туре "павлины" впервые за пять матчей победили, да еще и забили наибольшее количество голов из прошлого сезона. Весь этот поединок против “Бернли” подопечные Бьелсы давили, и смогли вырвать три очка только в конце, однако это очень важные зачетные пункты, чтобы оторваться от зоны вылета. Теперь "Лидс" на шесть очков опережает ее при двух матчах в запасе - более чем хороший гандикап для спокойного футбола в дальнейшем.

Однако вот этого "спокойного" в матчах "павлинов" нет. Сценарий их поединков не изменился с прошлого сезона: многое атакуем, мало защищаемся. Поэтому и большое количество пропущенных, ведь играть в обороне "Лидс" стал только хуже. Отсюда и третье самое большое количество голов в свои ворота среди всех в чемпионате – 37.

Потерь у "Лидса" очень много. Из-за перебора желтых матч пропустят Льоренте и Робертс. А вот в лазарете восемь игроков: Бамфорд, Купер, Гелхардт, Крессвелл, Филлипс, Шеклтон, Родриго и Стрейк. Большинство – это игроки основы, и в Лондоне, такое ощущение, будет играть U-23.

09.01.22. Вест Хэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)

25.09.21. Лидс – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

08.03.21. Вест Хэм – Лидс 2:0 (АПЛ)

11.12.20. Лидс – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

17.03.12. Лидс – Вест Хэм 1:1 (Чемпионшип)

