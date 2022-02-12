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Без Миколенко. Эвертон – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.02.22
Битва соседей по турнирной таблице
Everton
Английская Премьер-лига, 25-й тур
12 февраля, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Грэм Скотт
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Матч "Эвертона" после перехода Виталия Миколенко по-особому обращает на себя внимание, однако в этом случае украинец вне склада из-за коронавируса. По словам наставника "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, левый защитник вернется на поле на следующей неделе. Но все равно поединок против “Лидса” обещает быть интересным и боевым, а особенно нужно будет обратить внимание на левый фланг обороны – на конкурента Миколенко.
Эвертон
Эра Лэмпарда началась более чем уверенно. "Ириски" разгромили довольно интересный в этом сезоне "Брентфорд", да и игра подопечных английского наставника соответствовала цифрам на табло (4:1). Но вот против "Ньюкасла" Фрэнки встретился с проблемами. Вряд ли на команду так повлияло отсутствие Миколенко, но факт остается фактом: "Эвертон" уступил не только в счете (1:3). В первом тайме игра была ровной, однако после перерыва подопечные Эдди Хау выглядели намного более убедительными, чем "ириски" и даже могли завершать матч разгромной победой.
Вместе с Лэмпардом успели прийти только два игрока: Алли и ван де Бек. Они дебютировали в поединке против "Ньюкасла", однако особого результата не принесли. Боссы "ирисок" надеются на мгновенный результат английского тренера, однако в глубине души понимают, что все сразу не случится. Это не команда Лэмпарда, а кучка разных игроков, которых вообще трудно назвать “командой”. Нужно время.
Кадры хозяев
В первом тайме противостояния с "сороками" произошли две вынужденные замены: Грей и Мина вылетели из-за травм. Они пропустят матч против "Лидса", как и Миколенко, Делф, Дэвис, Годфри и Дукуре. Что касается позиции украинца, то левый фланг в поединке с “Ньюкаслом” из-за его отсутствия закрывал полузащитник Эндрос Таунсенд. Лэмпард пока еще экспериментирует с составом, ведь в двух встречах применил схему с тремя защитниками – игрокам нужно еще привыкнуть.
Лидс
Один из самых интересных коллективов АПЛ. И это тот фактор, который не обязательно показывает силу команды. "Павичи" любят играть на атаку и благодаря этому они дают соперникам зоны для наступлений на свои ворота. Для нейтрального болельщика – это прекрасно, а вот для фанатов "Лидса" – это нервный тик. В этом сезоне "павлины" сбавили свои обороты, да и соперники уже научились раскрывать однообразный план на игру.
Все обещают начать что-то делать с нового года, и подопечные Бьелсы яркий пример тех, кто действительно сдержал слово. Декабрь они завершили тремя подряд поражениями и несколькими очками от зоны вылета, а вот в этом году у АПЛ "Лидс" выиграл дважды и сыграл вничью еще раз - неплохой актив для поднятия вверх по турнирной таблице. В то же время "павлины" вылетели из Кубка Англии от "Вест Хэма", а также уступили "Ньюкаслу" (который тоже обыграл и "Эвертон"). Некоторые матчи "Лидса" очень нелогичны, но именно из-за этого фактора поединки этой команды интересно смотреть.
Кадры гостей
Лазарет у Бьелсы тоже велик. Не сыграют сегодня Бамфорд, Купер и Филлипс. Также под вопросом участие левого защитника Фирпо. Потери более чем серьезные, но первые трое уже долго вне состава – их есть кем заменить (пусть и не равноценно).
Последние пять матчей Эвертона и Лидса
Последние пять встреч хозяев
- 08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)
- 05.02. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)
- 22.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
- 15.01. Норвич – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 08.01. Халл Сити – Эвертон 2:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 09.02. Астон Вилла – Лидс 3:3 (АПЛ)
- 22.01. Лидс – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)
- 16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)
- 09.01. Вест Хэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)
- 02.01. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|19
|3
|2
|60
|2
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|51
|3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|47
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|12
|4
|8
|40
|5
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|39
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|11
|6
|6
|39
|7
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|36
|8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|6
|12
|4
|30
|10
|Саутгемптон
|23
|6
|10
|7
|28
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|27
|12
|Лестер Сити
|21
|7
|5
|9
|26
|13
|Кристал Пэлас
|23
|5
|10
|8
|25
|14
|Брентфорд
|24
|6
|5
|13
|23
|15
|Лидс Юнайтед
|22
|5
|8
|9
|23
|16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|19
|17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|18
|18
|Норвич Сити
|23
|4
|5
|14
|17
|19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|15
|20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|14
Последние пять встреч между командами
21.08.21. Лидс – Эвертон 2:2 (АПЛ)
03.02.21. Лидс – Эвертон 1:2 (АПЛ)
28.11.20. Эвертон – Лидс 0:1 (АПЛ)
01.08.15. Лидс – Эвертон 2:0 (ТМ)
25.09.12. Лидс – Эвертон 2:1 (АПЛ)
???? "???????? ???????? ????????????????! ???????????????? ???? ????????????????!"#LUFC x #EVELEE pic.twitter.com/GKDzh47Kl9— Leeds United (@LUFC) February 11, 2022
Цифры и факты
- В последних пяти подряд выездных матчах "Лидс" пропускал минимум дважды.
- "Эвертон" пропустил в пяти последних домашних поединках.
- По набранным очкам "ириски" и "Лидс" лучше смотрятся дома – 13 против шести и 13 против 10 соответственно.
- У "павлинов" одна из худших оборон в АПЛ – 43 пропущенных гола. Больше только у "Ньюкасла" (44) и "Норвича" (46).
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Лидс
Прогноз матча Эвертон – Лидс от UA-Football
Поединки соседей по турнирной таблице обычно носят напряженный характер с засухой голов. Правда, не в этом случае, ведь оба коллектива любят атаковать, а главное – пропускать. И "Эвертон", и "Лидс" пока в поисках своей игры, поэтому без ошибок у обоих ворот не обойтись. Прогноз: ТБ 2,5.
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