Без Миколенко. Эвертон – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.02.22

Английская Премьер-лига, 25-й тур

12 февраля, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Грэм Скотт

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Матч "Эвертона" после перехода Виталия Миколенко по-особому обращает на себя внимание, однако в этом случае украинец вне склада из-за коронавируса. По словам наставника "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, левый защитник вернется на поле на следующей неделе. Но все равно поединок против “Лидса” обещает быть интересным и боевым, а особенно нужно будет обратить внимание на левый фланг обороны – на конкурента Миколенко.

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Эвертон

Эра Лэмпарда началась более чем уверенно. "Ириски" разгромили довольно интересный в этом сезоне "Брентфорд", да и игра подопечных английского наставника соответствовала цифрам на табло (4:1). Но вот против "Ньюкасла" Фрэнки встретился с проблемами. Вряд ли на команду так повлияло отсутствие Миколенко, но факт остается фактом: "Эвертон" уступил не только в счете (1:3). В первом тайме игра была ровной, однако после перерыва подопечные Эдди Хау выглядели намного более убедительными, чем "ириски" и даже могли завершать матч разгромной победой.

Вместе с Лэмпардом успели прийти только два игрока: Алли и ван де Бек. Они дебютировали в поединке против "Ньюкасла", однако особого результата не принесли. Боссы "ирисок" надеются на мгновенный результат английского тренера, однако в глубине души понимают, что все сразу не случится. Это не команда Лэмпарда, а кучка разных игроков, которых вообще трудно назвать “командой”. Нужно время.

Кадры хозяев

В первом тайме противостояния с "сороками" произошли две вынужденные замены: Грей и Мина вылетели из-за травм. Они пропустят матч против "Лидса", как и Миколенко, Делф, Дэвис, Годфри и Дукуре. Что касается позиции украинца, то левый фланг в поединке с “Ньюкаслом” из-за его отсутствия закрывал полузащитник Эндрос Таунсенд. Лэмпард пока еще экспериментирует с составом, ведь в двух встречах применил схему с тремя защитниками – игрокам нужно еще привыкнуть.

Лидс

Один из самых интересных коллективов АПЛ. И это тот фактор, который не обязательно показывает силу команды. "Павичи" любят играть на атаку и благодаря этому они дают соперникам зоны для наступлений на свои ворота. Для нейтрального болельщика – это прекрасно, а вот для фанатов "Лидса" – это нервный тик. В этом сезоне "павлины" сбавили свои обороты, да и соперники уже научились раскрывать однообразный план на игру.

Все обещают начать что-то делать с нового года, и подопечные Бьелсы яркий пример тех, кто действительно сдержал слово. Декабрь они завершили тремя подряд поражениями и несколькими очками от зоны вылета, а вот в этом году у АПЛ "Лидс" выиграл дважды и сыграл вничью еще раз - неплохой актив для поднятия вверх по турнирной таблице. В то же время "павлины" вылетели из Кубка Англии от "Вест Хэма", а также уступили "Ньюкаслу" (который тоже обыграл и "Эвертон"). Некоторые матчи "Лидса" очень нелогичны, но именно из-за этого фактора поединки этой команды интересно смотреть.

Кадры гостей

Лазарет у Бьелсы тоже велик. Не сыграют сегодня Бамфорд, Купер и Филлипс. Также под вопросом участие левого защитника Фирпо. Потери более чем серьезные, но первые трое уже долго вне состава – их есть кем заменить (пусть и не равноценно).

Последние пять матчей Эвертона и Лидса

Последние пять встреч хозяев

08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)

05.02. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)

22.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

15.01. Норвич – Эвертон 2:1 (АПЛ)

08.01. Халл Сити – Эвертон 2:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

09.02. Астон Вилла – Лидс 3:3 (АПЛ)

22.01. Лидс – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)

16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)

09.01. Вест Хэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)

02.01. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 24 19 3 2 60 2 Ливерпуль 23 15 6 2 51 3 Челси 24 13 8 3 47 4 Вест Хэм Юнайтед 24 12 4 8 40 5 Арсенал 22 12 3 7 39 6 Манчестер Юнайтед 23 11 6 6 39 7 Тоттенхэм 21 11 3 7 36 8 Вулверхэмптон 22 10 4 8 34 9 Брайтон энд Хоув Альбион 22 6 12 4 30 10 Саутгемптон 23 6 10 7 28 11 Астон Вилла 22 8 3 11 27 12 Лестер Сити 21 7 5 9 26 13 Кристал Пэлас 23 5 10 8 25 14 Брентфорд 24 6 5 13 23 15 Лидс Юнайтед 22 5 8 9 23 16 Эвертон 21 5 4 12 19 17 Ньюкасл 22 3 9 10 18 18 Норвич Сити 23 4 5 14 17 19 Уотфорд 22 4 3 15 15 20 Бернли 20 1 11 8 14

Последние пять встреч между командами

21.08.21. Лидс – Эвертон 2:2 (АПЛ)

03.02.21. Лидс – Эвертон 1:2 (АПЛ)

28.11.20. Эвертон – Лидс 0:1 (АПЛ)

01.08.15. Лидс – Эвертон 2:0 (ТМ)

25.09.12. Лидс – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

В последних пяти подряд выездных матчах "Лидс" пропускал минимум дважды.

"Эвертон" пропустил в пяти последних домашних поединках.

По набранным очкам "ириски" и "Лидс" лучше смотрятся дома – 13 против шести и 13 против 10 соответственно.

У "павлинов" одна из худших оборон в АПЛ – 43 пропущенных гола. Больше только у "Ньюкасла" (44) и "Норвича" (46).

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Лидс

Прогноз матча Эвертон – Лидс от UA-Football

Поединки соседей по турнирной таблице обычно носят напряженный характер с засухой голов. Правда, не в этом случае, ведь оба коллектива любят атаковать, а главное – пропускать. И "Эвертон", и "Лидс" пока в поисках своей игры, поэтому без ошибок у обоих ворот не обойтись. Прогноз: ТБ 2,5.