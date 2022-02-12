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Норвич - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.02.2022
Норвич – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур
12 февраля 2022. Норвич, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” 19:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” вновь играет на день раньше “Ливерпуля” и может снова развить свой отрыв от главного преследователя до 12 очков, если переиграет в субботу “Норвич”.
Норвич
“Норвич” отказывается сдаваться. “Канареек” уже не раз отправляли обратно в Чемпионшип, но пока в борьбе за выживание еще ничего не решено. “Норвич” занимается в таблице восемнадцатое место, опережая “Уотфорд” и “Бернли”, и проигрывая “Ньюкаслу” всего одно очко.
Команда Дина Смита не проигрывает уже в четырех матчах подряд, три из этих поединков “Норвич” выиграл, выбив крепкий “Вулверхэмптон” из Кубка Англии, и уволив Рафаэля Бенитеса и Клаудио Раньери из “Эвертона” (2:1) и “Уотфорда” (3:0) соответственно. В прошлом туре “канарейкам” удалось отобрать очки у “Кристал Пэлас” (1:1).
Дин Смит говорит, что “Манчестер Сити” можно обыграть только при правильной игре и с помощью удачи, но все же и замечает, что каким бы не был идеальным “Сити”, все равно в составе “горожан” играют люди, а все люди иногда склонны к ошибкам. Игроки “Сити” ошибаются меньше остальных, но все возможно.
Матч против “горожан” пропустят Кабак и Омобамиделе, восстановился от болезни Сарджент.
Манчестер Сити
Пеп Гвардиола перед матчем рассуждал, сколько очков нужно набрать его команде для чемпионства, и говорил о том, что титул невозможно защитить, если не выигрывать в таких матчах как против “Брентфорда” или “Норвича”.
“Манчестер Сити” выиграл 13 из последних 14 матчей АПЛ, оступившись только в игре против “Саутгемптона” (1:1). В прошлом туре команда Гвардиолы деловито взяла три очка в игре с “Брентфордом” (2:0), а в прошлую суботу разгромила “Фулхэм” (4:1) в Кубке Англии. “Сити” играет с прочностью и уверенностью.
Против “Норвича” не сыграют травмированные Палмер и Жезус.
Статистика команд, цифры и факты
- “Норвич” не проигрывает “Манчестер Сити” на своем поле в трех домашних матчах АПЛ подряд (3:2, 0:0, 0:0).
- “Норвич” забил шесть голов с шести ударов в створ в трех последних матчах АПЛ.
- “Манчестер Сити” забил семь голов в пяти последних матчах Премьер-лиги.
- “Манчестер Сити” проиграл всего один из 36 последних матчей АПЛ против команд из зоны вылета (30 побед, пять ничьих), но это поражение было от “Норвича” в 2019 году.
- Рияд Марез забивал в семи своих последних поединков за “Манчестер Сити” во всех турнирах.
- “Норвич” проиграл 13 из 15 предыдущих матчей АПЛ против действующих чемпионов, два исключения – победы над “Сити” в 2013 и 2019 годах.
Последние пять матчей Норвича и Манчестер Сити
Норвич
- 09.02 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 05.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)
- 21.01 “Уотфорд” 3:0 (АПЛ)
- 15.01 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)
- 12.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 09.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 05.02 “Фулхэм” 4:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
- 15.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 07.01 “Суиндон” 4:1 (Кубок Англии)
Личные встречи
Два последних матча между “Манчестер Сити” и “Норвичем” заканчивались победами “горожан” 5:0, но обе эти игры состоялись на “Этихаде”. На своем поле “Норвич” не уступает “Сити” в АПЛ в трех поединках подряд. Общая статистика в АПЛ: десять побед “Сити”, шесть ничьих, три победы “Норвича”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|24
|19
|3
|2
|57-14
|+43
|60
|2
|"Ливерпуль"
|23
|15
|6
|2
|60-19
|+41
|51
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|12
|4
|8
|42-31
|+11
|40
|5
|"Арсенал"
|22
|12
|3
|7
|34-25
|+9
|39
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|11
|6
|6
|37-31
|+6
|39
|7
|"Тоттенхэм"
|21
|11
|3
|7
|28-27
|+1
|36
|8
|"Вулверхэмптон"
|22
|10
|4
|8
|19-17
|+2
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|6
|12
|4
|23-23
|0
|30
|10
|"Саутгемптон"
|23
|6
|10
|7
|29-36
|-7
|28
|11
|"Астон Вилла"
|22
|8
|3
|11
|31-35
|-4
|27
|12
|"Лестер Сити"
|21
|7
|5
|9
|34-39
|-5
|26
|13
|"Кристал Пэлас"
|23
|5
|10
|8
|32-35
|-3
|25
|14
|"Брентфорд"
|24
|6
|5
|13
|26-40
|-14
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|22
|5
|8
|9
|27-43
|-16
|23
|16
|"Эвертон"
|21
|5
|4
|12
|25-38
|-13
|19
|17
|"Ньюкасл"
|22
|3
|9
|10
|24-44
|-20
|18
|18
|"Норвич Сити"
|23
|4
|5
|14
|14-46
|-32
|17
|19
|"Уотфорд"
|22
|4
|3
|15
|23-41
|-18
|15
|20
|"Бернли"
|20
|1
|11
|8
|17-28
|-11
|14
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Ориентировочные составы
“Норвич”: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Сарджент, Гилмор, Маклин, Рашица – Пукки, Ида
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Стерлинг, Грилиш, Марез
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Норвич – Манчестер Сити от UA-Football
“Манчестер Сити” в последних турах АПЛ побеждает в довольно экономном стиле – для трех очков хватает одного-двух голов. Встреча “Норвича” с “Манчестер Сити” – это противостояние худшей атаки лиги против лучшей защиты. “Горожане” вероятно прервут свою серию без побед на “Кэрроу Роуд”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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