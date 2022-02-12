Норвич - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.02.2022 

Чемпионат Англии, 25-й тур

12 февраля 2022. Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” вновь играет на день раньше “Ливерпуля” и может снова развить свой отрыв от главного преследователя до 12 очков, если переиграет в субботу “Норвич”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Норвич

“Норвич” отказывается сдаваться. “Канареек” уже не раз отправляли обратно в Чемпионшип, но пока в борьбе за выживание еще ничего не решено. “Норвич” занимается в таблице восемнадцатое место, опережая “Уотфорд” и “Бернли”, и проигрывая “Ньюкаслу” всего одно очко.

Команда Дина Смита не проигрывает уже в четырех матчах подряд, три из этих поединков “Норвич” выиграл, выбив крепкий “Вулверхэмптон” из Кубка Англии, и уволив Рафаэля Бенитеса и Клаудио Раньери из “Эвертона” (2:1) и “Уотфорда” (3:0) соответственно. В прошлом туре “канарейкам” удалось отобрать очки у “Кристал Пэлас” (1:1).

Дин Смит говорит, что “Манчестер Сити” можно обыграть только при правильной игре и с помощью удачи, но все же и замечает, что каким бы не был идеальным “Сити”, все равно в составе “горожан” играют люди, а все люди иногда склонны к ошибкам. Игроки “Сити” ошибаются меньше остальных, но все возможно.

Матч против “горожан” пропустят Кабак и Омобамиделе, восстановился от болезни Сарджент.

Манчестер Сити

Пеп Гвардиола перед матчем рассуждал, сколько очков нужно набрать его команде для чемпионства, и говорил о том, что титул невозможно защитить, если не выигрывать в таких матчах как против “Брентфорда” или “Норвича”.

“Манчестер Сити” выиграл 13 из последних 14 матчей АПЛ, оступившись только в игре против “Саутгемптона” (1:1). В прошлом туре команда Гвардиолы деловито взяла три очка в игре с “Брентфордом” (2:0), а в прошлую суботу разгромила “Фулхэм” (4:1) в Кубке Англии. “Сити” играет с прочностью и уверенностью.

Против “Норвича” не сыграют травмированные Палмер и Жезус.

Статистика команд, цифры и факты

“Норвич” не проигрывает “Манчестер Сити” на своем поле в трех домашних матчах АПЛ подряд (3:2, 0:0, 0:0).

“Норвич” забил шесть голов с шести ударов в створ в трех последних матчах АПЛ.

“Манчестер Сити” забил семь голов в пяти последних матчах Премьер-лиги.

“Манчестер Сити” проиграл всего один из 36 последних матчей АПЛ против команд из зоны вылета (30 побед, пять ничьих), но это поражение было от “Норвича” в 2019 году.

Рияд Марез забивал в семи своих последних поединков за “Манчестер Сити” во всех турнирах.

“Норвич” проиграл 13 из 15 предыдущих матчей АПЛ против действующих чемпионов, два исключения – победы над “Сити” в 2013 и 2019 годах.

Последние пять матчей Норвича и Манчестер Сити

Норвич

09.02 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

05.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)

21.01 “Уотфорд” 3:0 (АПЛ)

15.01 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)

12.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

09.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

05.02 “Фулхэм” 4:1 (Кубок Англии)

22.01 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)

15.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)

07.01 “Суиндон” 4:1 (Кубок Англии)

Личные встречи

Два последних матча между “Манчестер Сити” и “Норвичем” заканчивались победами “горожан” 5:0, но обе эти игры состоялись на “Этихаде”. На своем поле “Норвич” не уступает “Сити” в АПЛ в трех поединках подряд. Общая статистика в АПЛ: десять побед “Сити”, шесть ничьих, три победы “Норвича”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 24 19 3 2 57-14 +43 60 2 "Ливерпуль" 23 15 6 2 60-19 +41 51 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Вест Хэм Юнайтед" 24 12 4 8 42-31 +11 40 5 "Арсенал" 22 12 3 7 34-25 +9 39 6 "Манчестер Юнайтед" 23 11 6 6 37-31 +6 39 7 "Тоттенхэм" 21 11 3 7 28-27 +1 36 8 "Вулверхэмптон" 22 10 4 8 19-17 +2 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Саутгемптон" 23 6 10 7 29-36 -7 28 11 "Астон Вилла" 22 8 3 11 31-35 -4 27 12 "Лестер Сити" 21 7 5 9 34-39 -5 26 13 "Кристал Пэлас" 23 5 10 8 32-35 -3 25 14 "Брентфорд" 24 6 5 13 26-40 -14 23 15 "Лидс Юнайтед" 22 5 8 9 27-43 -16 23 16 "Эвертон" 21 5 4 12 25-38 -13 19 17 "Ньюкасл" 22 3 9 10 24-44 -20 18 18 "Норвич Сити" 23 4 5 14 14-46 -32 17 19 "Уотфорд" 22 4 3 15 23-41 -18 15 20 "Бернли" 20 1 11 8 17-28 -11 14

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Норвич”: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Сарджент, Гилмор, Маклин, Рашица – Пукки, Ида

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Стерлинг, Грилиш, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Норвич – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” в последних турах АПЛ побеждает в довольно экономном стиле – для трех очков хватает одного-двух голов. Встреча “Норвича” с “Манчестер Сити” – это противостояние худшей атаки лиги против лучшей защиты. “Горожане” вероятно прервут свою серию без побед на “Кэрроу Роуд”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.