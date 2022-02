Неоднозначный поединок. Вест Хэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22

Английская Премьер-лига, 26-й тур

19 февраля, 14:30. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

"Вест Хэм" продолжает свою борьбу за зону Лиги чемпионов. На этот раз он встретится пусть и дома, но с очень неуступчивым в последнее время соперником. "Ньюкасл" после прихода шейхов и Эдди Хау не только потратил солидную для себя (пока мало для богатых клубов) сумму на трансферы, но и выбрался из низа турнирной таблицы. Теперь "сороки" могут доставлять неудобства такой команде, как "молотобойцы".

Лондонцев догнала не слишком удачная серия. Из последних пяти матчей они победили в основное время только в одном, при этом уступив в двух из них. Теперь лигочемпионовские амбиции под сомнением, ведь "Вест Хэм" уже идет на пятом месте в АПЛ, в то же время шестой "Арсенал", седьмой "Вулвз" и восьмой "Тоттенхэм" имеют еще по два-три матча в запасе.

Игроки Мойеса начали хуже играть в обороне, а тот же Антонио откровенно сдал в атакующих наступлениях. Но одним из самых больших плюсов команды все равно остались стандарты (на зависть МЮ), и именно после подачи от угла поля “Вест Хэм” вырвал одно очко в предыдущей встрече чемпионата против “Лестера”.

В том же матче против "лис" конкурент (хотя уже давно там конкуренции нет) Ярмоленко по позиции Боуэн оформил гол+пас, доведя количество забитых в АПЛ в 2022-м до пяти – лучший показатель чемпионата. Джеррод сегодня снова готов рвать и метать, а вот в лазарете "молотобойцев" без изменений: Огбонна и Масуаку не сыграют. Курт Зума, который травмировался на предматчевой разминке с “Лестером”, восстановился и выйдет на поле.

Если брать пять последних матчей в АПЛ, то "Ньюкасл" не только набрал больше очков, чем "Вест Хэм" (11 против семи), а идет в общей сложности на пять позиции среди всех команд. “Сороки” победили в последних трех поединках подряд, окончательно оторвавшись от зоны вылета и закрепившись на 17 позиции. Теперь от 18-го "Норвича" их отделяют четыре зачетных пункта и один матч в запасе.

В этом году подопечные Хау уступили только "Кембридж Юнайтед" – команда из Первой лиги в начале января совершила гостевую сенсацию. События этого поединка сопровождала нереализация, но вот в следующих четырех поединках атакующие игроки "Ньюкасла" исправились, забив шесть голов - это 1/4 от общего количества мячей в чемпионате. Прогресс есть.

Лазарет "сорок" переполнен. Туда недавно попал один из зимних новичков команды Киран Триппьер, сломав стопу. Он составил компанию сразу шести одноклубникам: Уилсону, Льюису, Манкильо, Ритчи, Фернандесу и Хейдену.

