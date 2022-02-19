Неоднозначный поединок. Вест Хэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22

Английская Премьер-лига, 26-й тур

19 февраля, 14:30. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

"Вест Хэм" продолжает свою борьбу за зону Лиги чемпионов. На этот раз он встретится пусть и дома, но с очень неуступчивым в последнее время соперником. "Ньюкасл" после прихода шейхов и Эдди Хау не только потратил солидную для себя (пока мало для богатых клубов) сумму на трансферы, но и выбрался из низа турнирной таблицы. Теперь "сороки" могут доставлять неудобства такой команде, как "молотобойцы".

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Вест Хэм

Лондонцев догнала не слишком удачная серия. Из последних пяти матчей они победили в основное время только в одном, при этом уступив в двух из них. Теперь лигочемпионовские амбиции под сомнением, ведь "Вест Хэм" уже идет на пятом месте в АПЛ, в то же время шестой "Арсенал", седьмой "Вулвз" и восьмой "Тоттенхэм" имеют еще по два-три матча в запасе.

Игроки Мойеса начали хуже играть в обороне, а тот же Антонио откровенно сдал в атакующих наступлениях. Но одним из самых больших плюсов команды все равно остались стандарты (на зависть МЮ), и именно после подачи от угла поля “Вест Хэм” вырвал одно очко в предыдущей встрече чемпионата против “Лестера”.

Кадры хозяев

В том же матче против "лис" конкурент (хотя уже давно там конкуренции нет) Ярмоленко по позиции Боуэн оформил гол+пас, доведя количество забитых в АПЛ в 2022-м до пяти – лучший показатель чемпионата. Джеррод сегодня снова готов рвать и метать, а вот в лазарете "молотобойцев" без изменений: Огбонна и Масуаку не сыграют. Курт Зума, который травмировался на предматчевой разминке с “Лестером”, восстановился и выйдет на поле.

Windy conditions at Rush Green! ???? pic.twitter.com/CMT92ivNoz — West Ham United (@WestHam) February 18, 2022

Ньюкасл

Если брать пять последних матчей в АПЛ, то "Ньюкасл" не только набрал больше очков, чем "Вест Хэм" (11 против семи), а идет в общей сложности на пять позиции среди всех команд. “Сороки” победили в последних трех поединках подряд, окончательно оторвавшись от зоны вылета и закрепившись на 17 позиции. Теперь от 18-го "Норвича" их отделяют четыре зачетных пункта и один матч в запасе.

В этом году подопечные Хау уступили только "Кембридж Юнайтед" – команда из Первой лиги в начале января совершила гостевую сенсацию. События этого поединка сопровождала нереализация, но вот в следующих четырех поединках атакующие игроки "Ньюкасла" исправились, забив шесть голов - это 1/4 от общего количества мячей в чемпионате. Прогресс есть.

Кадры гостей

Лазарет "сорок" переполнен. Туда недавно попал один из зимних новичков команды Киран Триппьер, сломав стопу. Он составил компанию сразу шести одноклубникам: Уилсону, Льюису, Манкильо, Ритчи, Фернандесу и Хейдену.

???????? Buscando ser melhor a cada dia e em cada treinamento.



????O mínimo do mínimo é dar meu máximo????



???????????????????????????? Seeking to be better every day and in every training.



The minimum is to give my best @NUFC pic.twitter.com/MVgsysKKsW — Bruno Guimarães (@brunoog97) February 16, 2022

Последние пять матчей Вест Хэма и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

13.02. Лестер – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)

08.02. Вест Хэм – Уотфорд 1:0 (АПЛ)

05.02. Киддерминстер – Вест Хэм 1:2 (после д. в.) (Кубок Англии)

22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

13.02. Ньюкасл – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)

22.01. Лидс – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)

15.01. Ньюкасл – Уотфорд 1:1 (АПЛ)

08.01. Ньюкасл – Кембридж Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 25 20 3 2 63 2 Ливерпуль 24 16 6 2 54 3 Челси 24 13 8 3 47 4 Манчестер Юнайтед 25 12 7 6 43 5 Вест Хэм Юнайтед 25 12 5 8 41 6 Арсенал 22 12 3 7 39 7 Вулверхэмптон 23 11 4 8 37 8 Тоттенхэм 22 11 3 8 36 9 Брайтон энд Хоув Альбион 24 7 12 5 33 10 Саутгемптон 24 6 11 7 29 11 Лестер Сити 22 7 6 9 27 12 Астон Вилла 23 8 3 12 27 13 Кристал Пэлас 24 5 11 8 26 14 Брентфорд 25 6 6 13 24 15 Лидс Юнайтед 23 5 8 10 23 16 Эвертон 22 6 4 12 22 17 Ньюкасл 23 4 9 10 21 18 Норвич Сити 24 4 5 15 17 19 Уотфорд 23 4 3 16 15 20 Бернли 21 1 11 9 14

Последние пять личных встреч между командами

15.08.21. Ньюкасл – Вест Хем 2:4 (АПЛ)

17.04.21. Ньюкасл – Вест Гем 3:2 (АПЛ)

12.09.20. Вест Хэм – Ньюкасл 0:2 (АПЛ)

05.07.20. Ньюкасл – Вест Хем 2:2 (АПЛ)

02.11.19. Вест Хэм – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Ньюкасл" забил в пяти последних матчах АПЛ подряд.

В семи из последних 11 домашних поединков "Вест Хэм" победил.

"Сороки" - вторая снизу команда АПЛ по результатам в гостях: шесть очков за 10 матчей.

В последних пяти встречах между командами было забито 22 гола.

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Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Ньюкасл

Прогноз на матч Вест Хэм – Ньюкасл от UA-Football

Первый поединок между командами в этом сезоне вышел удивительно удачным на голы, ведь тогда шесть раз мяч побывал в сетях обоих коллективов. В последних матчах и "молотобойцы", и "сороки" удачно находят свои шансы в атаке, в то же время проседая в обороне. Вряд ли соперники обойдутся малым количеством голов и сейчас. Прогноз: Обе забьют.