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Неоднозначный поединок. Вест Хэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22
“Сороки” выглядят не таким уж и аутсайдером в этом противостоянии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, 26-й тур
19 февраля, 14:30. "Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
"Вест Хэм" продолжает свою борьбу за зону Лиги чемпионов. На этот раз он встретится пусть и дома, но с очень неуступчивым в последнее время соперником. "Ньюкасл" после прихода шейхов и Эдди Хау не только потратил солидную для себя (пока мало для богатых клубов) сумму на трансферы, но и выбрался из низа турнирной таблицы. Теперь "сороки" могут доставлять неудобства такой команде, как "молотобойцы".
Вест Хэм
Лондонцев догнала не слишком удачная серия. Из последних пяти матчей они победили в основное время только в одном, при этом уступив в двух из них. Теперь лигочемпионовские амбиции под сомнением, ведь "Вест Хэм" уже идет на пятом месте в АПЛ, в то же время шестой "Арсенал", седьмой "Вулвз" и восьмой "Тоттенхэм" имеют еще по два-три матча в запасе.
Игроки Мойеса начали хуже играть в обороне, а тот же Антонио откровенно сдал в атакующих наступлениях. Но одним из самых больших плюсов команды все равно остались стандарты (на зависть МЮ), и именно после подачи от угла поля “Вест Хэм” вырвал одно очко в предыдущей встрече чемпионата против “Лестера”.
Кадры хозяев
В том же матче против "лис" конкурент (хотя уже давно там конкуренции нет) Ярмоленко по позиции Боуэн оформил гол+пас, доведя количество забитых в АПЛ в 2022-м до пяти – лучший показатель чемпионата. Джеррод сегодня снова готов рвать и метать, а вот в лазарете "молотобойцев" без изменений: Огбонна и Масуаку не сыграют. Курт Зума, который травмировался на предматчевой разминке с “Лестером”, восстановился и выйдет на поле.
Windy conditions at Rush Green! ???? pic.twitter.com/CMT92ivNoz— West Ham United (@WestHam) February 18, 2022
Ньюкасл
Если брать пять последних матчей в АПЛ, то "Ньюкасл" не только набрал больше очков, чем "Вест Хэм" (11 против семи), а идет в общей сложности на пять позиции среди всех команд. “Сороки” победили в последних трех поединках подряд, окончательно оторвавшись от зоны вылета и закрепившись на 17 позиции. Теперь от 18-го "Норвича" их отделяют четыре зачетных пункта и один матч в запасе.
В этом году подопечные Хау уступили только "Кембридж Юнайтед" – команда из Первой лиги в начале января совершила гостевую сенсацию. События этого поединка сопровождала нереализация, но вот в следующих четырех поединках атакующие игроки "Ньюкасла" исправились, забив шесть голов - это 1/4 от общего количества мячей в чемпионате. Прогресс есть.
Кадры гостей
Лазарет "сорок" переполнен. Туда недавно попал один из зимних новичков команды Киран Триппьер, сломав стопу. Он составил компанию сразу шести одноклубникам: Уилсону, Льюису, Манкильо, Ритчи, Фернандесу и Хейдену.
???????? Buscando ser melhor a cada dia e em cada treinamento.— Bruno Guimarães (@brunoog97) February 16, 2022
????O mínimo do mínimo é dar meu máximo????
???????????????????????????? Seeking to be better every day and in every training.
The minimum is to give my best @NUFC pic.twitter.com/MVgsysKKsW
Последние пять матчей Вест Хэма и Ньюкасла
Последние пять встреч хозяев
- 13.02. Лестер – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)
- 08.02. Вест Хэм – Уотфорд 1:0 (АПЛ)
- 05.02. Киддерминстер – Вест Хэм 1:2 (после д. в.) (Кубок Англии)
- 22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 13.02. Ньюкасл – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
- 08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)
- 22.01. Лидс – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)
- 15.01. Ньюкасл – Уотфорд 1:1 (АПЛ)
- 08.01. Ньюкасл – Кембридж Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|25
|20
|3
|2
|63
|2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|54
|3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|47
|4
|Манчестер Юнайтед
|25
|12
|7
|6
|43
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|41
|6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|39
|7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|37
|8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|7
|12
|5
|33
|10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|29
|11
|Лестер Сити
|22
|7
|6
|9
|27
|12
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|27
|13
|Кристал Пэлас
|24
|5
|11
|8
|26
|14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|24
|15
|Лидс Юнайтед
|23
|5
|8
|10
|23
|16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|21
|18
|Норвич Сити
|24
|4
|5
|15
|17
|19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|15
|20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|14
Последние пять личных встреч между командами
15.08.21. Ньюкасл – Вест Хем 2:4 (АПЛ)
17.04.21. Ньюкасл – Вест Гем 3:2 (АПЛ)
12.09.20. Вест Хэм – Ньюкасл 0:2 (АПЛ)
05.07.20. Ньюкасл – Вест Хем 2:2 (АПЛ)
02.11.19. Вест Хэм – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Ньюкасл" забил в пяти последних матчах АПЛ подряд.
- В семи из последних 11 домашних поединков "Вест Хэм" победил.
- "Сороки" - вторая снизу команда АПЛ по результатам в гостях: шесть очков за 10 матчей.
- В последних пяти встречах между командами было забито 22 гола.
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Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Ньюкасл
Прогноз на матч Вест Хэм – Ньюкасл от UA-Football
Первый поединок между командами в этом сезоне вышел удивительно удачным на голы, ведь тогда шесть раз мяч побывал в сетях обоих коллективов. В последних матчах и "молотобойцы", и "сороки" удачно находят свои шансы в атаке, в то же время проседая в обороне. Вряд ли соперники обойдутся малым количеством голов и сейчас. Прогноз: Обе забьют.
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