Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.04.2022

Английская Премьер-лига, 32-й тур

9 апреля, 14:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Древнегреческий мыслитель Платон говорил: "Трудные времена порождают сильных людей". К сожалению, в современном футболе это не работает на благо команды, ведь игроки, которые находились на контракте во время спада клуба, могут просто позже покинуть команду. Однако оставить ее с опытом – как раз его сейчас приобретают футболисты и “Эвертона”, и “Манчестер Юнайтед”. Обеим коллективам прогнозировали гораздо более высокие места, перспективы у команд были значительно лучше, однако сейчас они явно не дотягивают до, как минимум, поставленной самим себе планки.

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Эвертон

Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард уже сам понимает, что каждая следующая неудача приближает его ко второй в его карьере отставке с двух попыток. Для резюме это точно не самая лучшая статистика, согласитесь. Да, современная позиция "Эвертона" – это явно не заслуга только английского наставника, но он был приглашен, чтобы исправить эту плачевную ситуацию. Пока ему это не под силу.

Сейчас команда идет 17-й в турнирной таблице, опережая всего на одно очко 18-й "Бернли" (он идет в зоне вылета). По иронии судьбы в перенесенном матче 19-го тура, который состоялся в прошлую среду, "ириски" уступили "бордовым" в битве за выживание. Трагичность этому факту добавляет то, что на перерыв команды шли с преимуществом "Эвертона" в счете. Единственные две команды за последние девять матчей, с которыми были доведены победы до финального свистка – это “Ньюкасл” (решающий гол был забит на 90+9 минуте) и нон-лиговый “Борем Вуд” (2:0).

Кадры хозяев

Во время финальных поединков Бенитеса на посту ирисок было много упоминаний о травмах основных игроков. В том числе это и касалось Доминика Калверта-Льюина. Правда, на старте этого года англичанин вернулся, записав на свой счет всего одно голевое действие за 10 встреч – ассист в матче против "Ньюкасла". В общем, у Лэмпарда сейчас практически весь боевой состав. Не хватает только Таунсенда и Дэвиса в лазарете. Гомеш уже занимается в общей группе.

Манчестер Юнайтед

Болельщики "манкунинацев" наверняка уже ждут завершения сезона, чтобы Тен Хаг выводил их команду через Лигу Европы в Лигу чемпионов. "Красные дьяволы" на прошлой неделе почти упустили практические шансы на топ-4 текущего сезона АПЛ, разве должны сложиться сразу несколько факторов. К примеру: одновременный спад сразу нескольких соперников и внезапный подъем МЮ. Пока теоретические шансы, конечно же, остаются, однако, с каждым туром их у “манкунианцев” все меньше и меньше.

За последние четыре тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил всего один раз. Интересно, что 75% этих матчей были сыграны на "Олд Траффорд", а парадоксально то, что у "Тоттенхэма" дома "красные дьяволы" выиграли, а вот с "Лестером" и "Уотфордом" сыграли вничью. Также из последних неудач – это вылет от "Атлетико" в 1/8 финала ЛЧ. Вроде бы в декабре-январе был немного заметен выход из кризиса, но в феврале все свелось на нет.

Кадры команды

Здесь самое интересное. На данный момент в лазарете сразу четверо ведущих игроков: Варан (да, снова), Шоу, Мактоминей и Кавани. И вне игры постоянно кто-то из лидеров – это не новая ситуация для “манкунианцев”. Также по понятным причинам не может играть Гринвуд. А вот у Рашфорда или Магвайра заметен индивидуальный спад – они больше мешают, чем помогают команде. Да еще большинству игроков постоянная нестабильность. Рангнику очень трудно слепить из этого всего что-нибудь путевое.

Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

06.04. Бернли – Эвертон 3:2 (АПЛ)

03.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

20.03. Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (Кубок Англии)

17.03. Эвертон – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)

13.03. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.04. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

15.03. Манчестер Юнайтед – Атлетико 0:1 (Лига чемпионов)

12.03. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

06.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)

26.02. Манчестер Юнайтед – Уотфорд 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Манчестер Сити 30 23 4 3 70-18 73 2 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72 3 Челси 29 17 8 4 58-23 59 4 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54 5 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54 6 Вест Хэм Юнайтед 31 15 6 10 51-40 51 7 Манчестер Юнайтед 30 14 9 7 49-41 51 8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49 9 Кристал Пэлас 30 8 13 9 42-38 37 10 Лестер Сити 28 10 7 11 43-47 37 11 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36 12 Саутгемптон 30 8 12 10 37-47 36 13 Брайтон энд Хоув Альбион 30 7 13 10 26-36 34 14 Ньюкасл 31 8 10 13 35-54 34 15 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33 16 Лидс Юнайтед 31 7 9 15 35-68 30 17 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25 18 Бернли 29 4 12 13 25-42 24 19 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22 20 Норвич Сити 30 4 6 20 18-63 18

Последние пять личных встреч между командами

02.10.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 1:1 (АПЛ)

07.08.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (ТМ)

06.02.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:3 (АПЛ)

23.12.20. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)

07.11.20. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Эвертон" имеет возможность победить во второй домашней игре в чемпионате впервые с сентября.

"Манчестер Юнайтед" победил "ирисок" в АПЛ 37 раз. Рекордом лиги является 38 побед тех же "манкунианцев" над "Тоттенхэмом".

За 14 домашних матчей в АПЛ в этом сезоне "Эвертон" забил 19 голов, пропустил тоже 19 мячей и набрал 19 очков.

"Красные дьяволы" забили в 22 последних выездных поединках подряд.

"Ириски" потерпели семь поражений в последних девяти матчах.

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Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Самое главное для красных дьяволов, что шансы на Лигу чемпионов еще остаются. Для этого нужно обязательно побеждать, собственно, как и “Эвертону” кровь из носа нужны очки. До конца чемпионата осталось менее четверти пути и финишная прямая близко – окончательные цели уже ясны. Теперь обеим командам нужно их добиться. Сегодня не будет условное сражение за шесть очков, однако цена каждой ошибки может оказаться высокой. А таких ошибок ожидается много, особенно у "Эвертона". Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".