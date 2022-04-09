Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.04.2022
Миколенко встретится с "манкунианцами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
9 апреля, 14:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
Текстовый онлайн:
Древнегреческий мыслитель Платон говорил: "Трудные времена порождают сильных людей". К сожалению, в современном футболе это не работает на благо команды, ведь игроки, которые находились на контракте во время спада клуба, могут просто позже покинуть команду. Однако оставить ее с опытом – как раз его сейчас приобретают футболисты и “Эвертона”, и “Манчестер Юнайтед”. Обеим коллективам прогнозировали гораздо более высокие места, перспективы у команд были значительно лучше, однако сейчас они явно не дотягивают до, как минимум, поставленной самим себе планки.
Эвертон
Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард уже сам понимает, что каждая следующая неудача приближает его ко второй в его карьере отставке с двух попыток. Для резюме это точно не самая лучшая статистика, согласитесь. Да, современная позиция "Эвертона" – это явно не заслуга только английского наставника, но он был приглашен, чтобы исправить эту плачевную ситуацию. Пока ему это не под силу.
Сейчас команда идет 17-й в турнирной таблице, опережая всего на одно очко 18-й "Бернли" (он идет в зоне вылета). По иронии судьбы в перенесенном матче 19-го тура, который состоялся в прошлую среду, "ириски" уступили "бордовым" в битве за выживание. Трагичность этому факту добавляет то, что на перерыв команды шли с преимуществом "Эвертона" в счете. Единственные две команды за последние девять матчей, с которыми были доведены победы до финального свистка – это “Ньюкасл” (решающий гол был забит на 90+9 минуте) и нон-лиговый “Борем Вуд” (2:0).
Кадры хозяев
Во время финальных поединков Бенитеса на посту ирисок было много упоминаний о травмах основных игроков. В том числе это и касалось Доминика Калверта-Льюина. Правда, на старте этого года англичанин вернулся, записав на свой счет всего одно голевое действие за 10 встреч – ассист в матче против "Ньюкасла". В общем, у Лэмпарда сейчас практически весь боевой состав. Не хватает только Таунсенда и Дэвиса в лазарете. Гомеш уже занимается в общей группе.
Манчестер Юнайтед
Болельщики "манкунинацев" наверняка уже ждут завершения сезона, чтобы Тен Хаг выводил их команду через Лигу Европы в Лигу чемпионов. "Красные дьяволы" на прошлой неделе почти упустили практические шансы на топ-4 текущего сезона АПЛ, разве должны сложиться сразу несколько факторов. К примеру: одновременный спад сразу нескольких соперников и внезапный подъем МЮ. Пока теоретические шансы, конечно же, остаются, однако, с каждым туром их у “манкунианцев” все меньше и меньше.
За последние четыре тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил всего один раз. Интересно, что 75% этих матчей были сыграны на "Олд Траффорд", а парадоксально то, что у "Тоттенхэма" дома "красные дьяволы" выиграли, а вот с "Лестером" и "Уотфордом" сыграли вничью. Также из последних неудач – это вылет от "Атлетико" в 1/8 финала ЛЧ. Вроде бы в декабре-январе был немного заметен выход из кризиса, но в феврале все свелось на нет.
Кадры команды
Здесь самое интересное. На данный момент в лазарете сразу четверо ведущих игроков: Варан (да, снова), Шоу, Мактоминей и Кавани. И вне игры постоянно кто-то из лидеров – это не новая ситуация для “манкунианцев”. Также по понятным причинам не может играть Гринвуд. А вот у Рашфорда или Магвайра заметен индивидуальный спад – они больше мешают, чем помогают команде. Да еще большинству игроков постоянная нестабильность. Рангнику очень трудно слепить из этого всего что-нибудь путевое.
Putting the work in ????????#MUFC | #EVEMUN pic.twitter.com/6enFAlehVa— Manchester United (@ManUtd) April 8, 2022
Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 06.04. Бернли – Эвертон 3:2 (АПЛ)
- 03.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 20.03. Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (Кубок Англии)
- 17.03. Эвертон – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 13.03. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 02.04. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)
- 15.03. Манчестер Юнайтед – Атлетико 0:1 (Лига чемпионов)
- 12.03. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
- 06.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
- 26.02. Манчестер Юнайтед – Уотфорд 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|5
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|7
|Манчестер Юнайтед
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|9
|Кристал Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|10
|Лестер Сити
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-47
|36
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|14
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|35-54
|34
|15
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|19
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|20
|Норвич Сити
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Последние пять личных встреч между командами
02.10.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 1:1 (АПЛ)
07.08.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (ТМ)
06.02.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:3 (АПЛ)
23.12.20. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)
07.11.20. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Эвертон" имеет возможность победить во второй домашней игре в чемпионате впервые с сентября.
- "Манчестер Юнайтед" победил "ирисок" в АПЛ 37 раз. Рекордом лиги является 38 побед тех же "манкунианцев" над "Тоттенхэмом".
- За 14 домашних матчей в АПЛ в этом сезоне "Эвертон" забил 19 голов, пропустил тоже 19 мячей и набрал 19 очков.
- "Красные дьяволы" забили в 22 последних выездных поединках подряд.
- "Ириски" потерпели семь поражений в последних девяти матчах.
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Самое главное для красных дьяволов, что шансы на Лигу чемпионов еще остаются. Для этого нужно обязательно побеждать, собственно, как и “Эвертону” кровь из носа нужны очки. До конца чемпионата осталось менее четверти пути и финишная прямая близко – окончательные цели уже ясны. Теперь обеим командам нужно их добиться. Сегодня не будет условное сражение за шесть очков, однако цена каждой ошибки может оказаться высокой. А таких ошибок ожидается много, особенно у "Эвертона". Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- Россия вновь пожаловалась Турции по поводу байрактаров и была дипломатично послана
- МИД Польши вызвал посла Франции из-за заявления Макрона о премьере Моравецком
- Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
- Тайм-аут в королевской битве. Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 09.04.22
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника