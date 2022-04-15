Охота на канареек. Манчестер Юнайтед – Норвич. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 16.04.22

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

16 апреля. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Телетрансляция: –

Матч первого круга между командами состоялся в декабре и завершился натужной минимальной победой манкунианцев (0:1). Подопечные Рангника с трудом додавили "Норвич", забив единственный гол в поединке с пенальти на 75-й минуте; отличился, естественно, Криштиану Роналду. В тот день "канарейкам" удалось оказать фавориту максимальное сопротивление.

Из разряда наблюдений. За полгода романа "красных дьяволов" и их временного немецкого менеджера существенного прогресса в игре и результатах команды мы не увидели. Зато можем констатировать, что "Норвич Сити" не сыграет в АПЛ в следующем сезоне.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Манчестер Юнайтед"

В конце ноября поплывшего любимца болельщиков "МЮ" Оле Гуннара Сульшера сменил Ральф Рангник. Сменил на крайне специфических условиях, чем всех и насторожил: тут и приставка "временный", а после окончания контракта – т.н. консультационная основа. В воздухе сами по себе начали витать вопросы. Как адепт видеоанализа, который всю жизнь тренировал средних футболистов, будет управлять раздевалкой, напичканной звездами? Зачем топ-клубу понадобятся рекомендации, если у команды появится нормальный, полноценный тренер? При всем уважении к немецкому идеологу, но, например, Эрик Тен Хаг уже давно доказал всем свою состоятельность.

Читайте также The Athletic: МЮ достиг принципиального соглашения с наставником Аякса

В общем, учитывая, что скачка относительно места в таблице и явного улучшения качества футбола при Рангнике не произошло, напротив эксперимента в исполнении далеких от футбола боссов "МЮ" можно просто поставить блеклую галочку "done". На завершающем этапе сезона все еще решается, в какой группе команд Роналду и компания окажутся по итогу. "Манчестер Юнайтед" не потерял шансы на попадание в ТОП-4, однако сейчас "дьяволы" зависят не столько от своих выступлений, сколько от результатов "Тоттенхэма" и "Арсенала". У лондонских коллективов дальнейший календарь легче, чем у "МЮ".

Читайте также МЮ не будет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка-фаната Эвертона

За март и апрель, а это целых 5 матчей, "Юнайтед" умудрился добыть только одну победу, да и то, трудовой успех с "Тоттенхэмом" (3:2) принес в одиночку Криштиану Роналду, португалец отметился хет-триком. "Сити" деклассировал "дьяволов" в дерби (4:1), "Атлетико" на "Олд Траффорд" оформил путевку в ¼ финала ЛЧ (0:1), также манкунианцы сенсационно уступили на выезде "Эвертону" (1:0). В позитив нельзя занести и домашнюю ничью с унылым "Лестером" (1:1).

"Норвич Сити"

А тут все очень легко и просто. Уже который сезон хобби "канареек" – это дрейф между Чемпионшипом и Высшим дивизионом. Такое впечатление, что они даже не пытаются задержаться в Английской Премьер-лиге. При Фарке баланс "Норвича" был неоправданно смещен в сторону атаки, не смог исправить ситуацию и Дин Смит. Подобный подход иногда предоставляет нам возможность наблюдать за голевыми феериями от знаменитого финского форварда Теэму Пукки, но у собственных ворот 20-я команда чемпионата в 9 поединках из 10 стабильно творит беспредел.

Худшая разница забитых и пропущенных мячей в текущем сезоне АПЛ принадлежит именно "Норвичу"; только проблемный "Лидс Юнайтед" позволил оппонентам натолкать в собственную сетку больше голов, чем "канарейки" (68 против 60). Зато сами "павлины" огорчали соперников в два раза чаще, чем "Норвич". Маленький свет в конце туннеля все же есть – мы ждем команду Смита обратно в вышке в кампании-2022/23! И так по кругу…

Как ни странно, результаты "Норвича" весной во многом схожи с цифрами "МЮ": 6 матчей, 1 победа, 1 ничья и 4 поражения. "Канарейки" проиграли "Ливерпулю" в Кубке (2:1), "Брентфорду" (1:3), "Челси" (1:3) и "Лидсу" в АПЛ (2:1), а в гостях оформили паритет с "Брайтоном" плюс дома уделали соседа по таблице – пострадал "Бернли" (2:0). Что-то из серии – "сам утону, но и тебя на дно с собой утяну".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 7 "Манчестер Юнайтед" 31 14 9 8 49 7 51 20 "Норвич Сити" 31 5 6 20 20 -43 21

Личные встречи

11.12.21 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

27.06.20 КФА "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

11.01.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Норвич" 4:0

27.10.19 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 1:3

07.05.16 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Цифры и факты

– "Норвич" не выиграл 25 последних гостевых матчей АПЛ из 27;

– "Манчестер Юнайтед" победил "Норвич" в 8 последних поединках из 10 во всех турнирах;

– "МЮ" не проиграл в последних 6 домашних матчах АПЛ;

???? "Norwich can provide a threat by getting the first goal. For United, a win against the Canaries is a must if they want to finish the season strongly."@CharDuncker looks ahead to #MUNNOR ⬇️#NCFC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 13, 2022

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "МЮ": Фред, Варан, Кавани, Шоу и Мактоминей. Про насильника Гринвуда общественность уже и забыла. У "Норвича" не смогут сыграть Айда, Кабак, Омобамиделе и Уильямс; под вопросом Гилмор, Плахета и Сарджент.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Де Хеа – Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес – Матич, Погба – Эланга, Фернандеш, Санчо – Роналду

"Норвич Сити", 4-2-3-1: Крул – Байрэм, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Маклин, Норманн – Доуэлл, Ле-Мелу, Рашица – Пукки

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Норвичем" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

2:0. На бумаге вряд ли кто-то захочет сделать ставку на любой другой исход поединка. "МЮ" играет на "Олд Траффорд" против слабейшего и ничем немотивированного соперника. Если манкунианцы умудрятся потерять зачетные пункты (даже на фоне своей не самой хорошей формы), то сделают это исключительно по собственной вине. "Норвич" может рассчитывать разве что на жуткую недооценку со стороны "Юнайтед", однако на завершающем этапе сезона вряд ли в Манчестере позволят себе излишнюю расслабленность.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.