Охота на канареек. Манчестер Юнайтед – Норвич. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 16.04.22

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

16 апреля. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Матч первого круга между командами состоялся в декабре и завершился натужной минимальной победой манкунианцев (0:1). Подопечные Рангника с трудом додавили "Норвич", забив единственный гол в поединке с пенальти на 75-й минуте; отличился, естественно, Криштиану Роналду. В тот день "канарейкам" удалось оказать фавориту максимальное сопротивление.

Из разряда наблюдений. За полгода романа "красных дьяволов" и их временного немецкого менеджера существенного прогресса в игре и результатах команды мы не увидели. Зато можем констатировать, что "Норвич Сити" не сыграет в АПЛ в следующем сезоне.

В конце ноября поплывшего любимца болельщиков "МЮ" Оле Гуннара Сульшера сменил Ральф Рангник. Сменил на крайне специфических условиях, чем всех и насторожил: тут и приставка "временный", а после окончания контракта – т.н. консультационная основа. В воздухе сами по себе начали витать вопросы. Как адепт видеоанализа, который всю жизнь тренировал средних футболистов, будет управлять раздевалкой, напичканной звездами? Зачем топ-клубу понадобятся рекомендации, если у команды появится нормальный, полноценный тренер? При всем уважении к немецкому идеологу, но, например, Эрик Тен Хаг уже давно доказал всем свою состоятельность.

В общем, учитывая, что скачка относительно места в таблице и явного улучшения качества футбола при Рангнике не произошло, напротив эксперимента в исполнении далеких от футбола боссов "МЮ" можно просто поставить блеклую галочку "done". На завершающем этапе сезона все еще решается, в какой группе команд Роналду и компания окажутся по итогу. "Манчестер Юнайтед" не потерял шансы на попадание в ТОП-4, однако сейчас "дьяволы" зависят не столько от своих выступлений, сколько от результатов "Тоттенхэма" и "Арсенала". У лондонских коллективов дальнейший календарь легче, чем у "МЮ".

За март и апрель, а это целых 5 матчей, "Юнайтед" умудрился добыть только одну победу, да и то, трудовой успех с "Тоттенхэмом" (3:2) принес в одиночку Криштиану Роналду, португалец отметился хет-триком. "Сити" деклассировал "дьяволов" в дерби (4:1), "Атлетико" на "Олд Траффорд" оформил путевку в ¼ финала ЛЧ (0:1), также манкунианцы сенсационно уступили на выезде "Эвертону" (1:0). В позитив нельзя занести и домашнюю ничью с унылым "Лестером" (1:1).

А тут все очень легко и просто. Уже который сезон хобби "канареек" – это дрейф между Чемпионшипом и Высшим дивизионом. Такое впечатление, что они даже не пытаются задержаться в Английской Премьер-лиге. При Фарке баланс "Норвича" был неоправданно смещен в сторону атаки, не смог исправить ситуацию и Дин Смит. Подобный подход иногда предоставляет нам возможность наблюдать за голевыми феериями от знаменитого финского форварда Теэму Пукки, но у собственных ворот 20-я команда чемпионата в 9 поединках из 10 стабильно творит беспредел.

Худшая разница забитых и пропущенных мячей в текущем сезоне АПЛ принадлежит именно "Норвичу"; только проблемный "Лидс Юнайтед" позволил оппонентам натолкать в собственную сетку больше голов, чем "канарейки" (68 против 60). Зато сами "павлины" огорчали соперников в два раза чаще, чем "Норвич". Маленький свет в конце туннеля все же есть – мы ждем команду Смита обратно в вышке в кампании-2022/23! И так по кругу…

Как ни странно, результаты "Норвича" весной во многом схожи с цифрами "МЮ": 6 матчей, 1 победа, 1 ничья и 4 поражения. "Канарейки" проиграли "Ливерпулю" в Кубке (2:1), "Брентфорду" (1:3), "Челси" (1:3) и "Лидсу" в АПЛ (2:1), а в гостях оформили паритет с "Брайтоном" плюс дома уделали соседа по таблице – пострадал "Бернли" (2:0). Что-то из серии – "сам утону, но и тебя на дно с собой утяну".

11.12.21 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

27.06.20 КФА "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

11.01.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Норвич" 4:0

27.10.19 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 1:3

07.05.16 АПЛ "Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

– "Норвич" не выиграл 25 последних гостевых матчей АПЛ из 27;

– "Манчестер Юнайтед" победил "Норвич" в 8 последних поединках из 10 во всех турнирах;

– "МЮ" не проиграл в последних 6 домашних матчах АПЛ;

