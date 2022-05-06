Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2022

Чемпионат Англии, 36-й тур

7 мая 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 21:45 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" стал первой английской командой, вышедшей в одном сезоне в финал Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги. В субботу "красные" вновь могут на несколько часов возглавить турнирную таблицу АПЛ – "Манчестер Сити" свою игру 36-го тура проведет в воскресенье.

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Ливерпуль

Мало кто рассчитывал на "Вильярреал" после первого полуфинального матча, но в ответной игре команда Эмери смогла навязать игру "Ливерпулю" и выигрывала после первого тайма 2:0. В перерыве Юрген Клопп попросил одного из своих помощников найти для демонстрации футболистам видеоэпизод с каким-то положителным действием в первые 45 минут, но ассистент вернулся с пустыми руками – настолько слабо сыграли "красные". Но тренер "Ливерпуля" нашел что сказать, изменил некоторые тактические нюансы и выпустил на поле Диаса вместо Жоты. Как результат – победа "Ливерпуля" 3:2.

Начиная с девятого января "Ливерпуль" провел 28 матчей и выиграл 24 из них. Две ничьи и поражение были в матчах плей-офф Кубка лиги и Лиги чемпионов, где "красные" все равно вышли в следующий раунд, еще одна ничья – против "Манчестер Сити". В 2022 году Клоппу великолепно удается проводить ротацию состава, поэтому ни о какой усталости не идет речи, конкуренция за место в основе сумасшедшая, трансфер Диаса – неимоверная удача, удается избежать травм ключевых футболистов. Кроме того, Клопп демонстрирует мастерство гейм-менеджмента, своевременно проводя правильные замены в тех матчах, где возникают проблемы.

"Ливерпуль" остается в погоне за "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" Антонио Конте – самый непростой соперник "красных" в последних турах чемпионата. "Шпоры" остаются единственной командой АПЛ, которая в сезоне 2021/22 еще ни разу не проиграла "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Контратакующая модель игры "шпор" с глубокой ролью Харри Кейна и быстрыми вингерами эффектно действует по уязвимым местам двух лучших команд мира. Это понимают в "Ливерпуле" и Юрген Клопп на передматчевой пресс-конференции примерно в таких словах описывал главную изюминку предстоящего матча.

Роберто Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе, но вероятно о его возвращении в состав говорить рано.

Тоттенхэм

Серия из четырех побед "Тоттенхэма" совпала с мини-спадом "Арсеналом" и сделала "шпор" главным претедентом на четвертое место, но затем команда Артеты добыла сверхважные победы над "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенхэм" неожиданно провел два блеклых безголвых матча с "Брайтоном" и "Брентфордом", взяв в них всего одно очко. "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграют между собой на следующей неделе, но разрыв между командами может увелчиться до пяти очков, если "шпоры" проиграют "Ливерпулю", а "канониры" в воскресенье обыграют "Лидс".

Поэтому игра с "Ливерпулем" имеет огромное значение для "Тоттенхэма" и может прямым образом повлиять на то, где команда Антонио Конте будет играть в следующем сезоне: в Лиге чемпионов или Лиге Еврпопы.

"Чтобы взять три очка нам нужно показать фантастическую игру, играть внимательно без мяча, быть сильными и готовиться к тому, что будет тяжело. Одновременно с этим нужно играть смело во владении, не бояться их давления, не выбивать просто мяч. Мы способны провести матч так, как мы этого хотим", – говорит итальянец.

Игру с "Ливерпулем" пропустят фулбеки Регилон и Доэрти, до конца сезона вылетели Скипп и Танганга.

Статистика команд, цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 13 из 14 последних матчей чемпионата Англии (ничья с "Манчестер Сити).

Показатели "Ливерпуля" на своем поле в Премьер-лиге 2021/22 – 14 побед, три ничьи.

В 11 из 14 последних поединков между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" забивали обе команды.

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил восемь голов в последних шести матчах.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" – это второе по результативности противостояние в истории АПЛ (170 голов в 59 матчах).

За шесть матчей до конца сезона "Ливерпуль" забил 139 голов во всех турнирах.

"Тоттенхэм" выиграл всего один из 20 последних матчей против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" проиграл только один из последних 27 домашних поединков АПЛ с "Тоттенхэмом" (18 побед, восемь ничьих)

Последние пять матчей Ливерпуля и Тоттенхэма

Ливерпуль

03.05 "Вильярреал" 3:2 (Лига чемпионов)

30.04 "Ньюкасл" 1:0 (АПЛ)

27.04 "Вильярреал" 2:0 (Лига чемпионов)

24.04 "Эвертон" 2:0 (АПЛ)

19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)

23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)

09.04 "Астон Вилла" 4:0 (АПЛ)

03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)

Личные встречи

До матча первого круга, который завершился результативной ничьей 2:2, "Ливерпуль" выиграл семи из семи матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах. История противостояния в АПЛ – 29 побед "Ливерпуля", 14 "Тоттенхэма", 16 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 5 3 84-21 +63 83 2 "Ливерпуль" 34 25 7 2 86-22 +64 82 3 "Челси" 34 19 9 6 68-29 +39 66 4 "Арсенал" 34 20 3 11 54-41 +13 63 5 "Тоттенхэм" 34 19 4 11 59-39 +20 61 6 "Манчестер Юнайтед" 36 16 10 10 57-52 +5 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 35 15 7 13 53-46 +7 52 8 "Вулверхэмптон" 34 15 4 15 33-32 +1 49 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 10 14 11 34-42 -8 44 10 "Ньюкасл" 35 11 10 14 41-56 -15 43 11 "Лестер Сити" 33 11 9 13 48-54 -6 42 12 "Кристал Пэлас" 34 9 14 11 45-42 +3 41 13 "Астон Вилла" 33 12 4 17 44-46 -2 40 14 "Брентфорд" 35 11 7 17 41-52 -11 40 15 "Саутгемптон" 35 9 13 13 41-59 -18 40 16 "Бернли" 34 7 13 14 31-46 -15 34 17 "Лидс Юнайтед" 34 8 10 16 38-72 -34 34 18 "Эвертон" 33 9 5 19 35-55 -20 32 19 "Уотфорд" 34 6 4 24 32-69 -37 22 20 "Норвич Сити" 34 5 6 23 22-71 -49 21

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Мане, Диас

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулусевски

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Тоттенхэм от UA-Football

Как показала игра с "Вильярреалом", "Ливерпуль" может провалить один тайм, но у него все равно найдутся ресурсы для того, чтобы переломить игру и победить. Команда Юргена Клоппа в своем нынешнем состоянии практически не имеет равных себе соперников. "Тоттенхэм" – неудобная команда для "красных", но если не случится экстраординарных событий должны победить хозяева. Прогноз – победа "Ливерпуля" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.