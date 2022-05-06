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Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2022
Ливерпуль – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 36-й тур
7 мая 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 21:45 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Ливерпуль" стал первой английской командой, вышедшей в одном сезоне в финал Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги. В субботу "красные" вновь могут на несколько часов возглавить турнирную таблицу АПЛ – "Манчестер Сити" свою игру 36-го тура проведет в воскресенье.
Ливерпуль
Мало кто рассчитывал на "Вильярреал" после первого полуфинального матча, но в ответной игре команда Эмери смогла навязать игру "Ливерпулю" и выигрывала после первого тайма 2:0. В перерыве Юрген Клопп попросил одного из своих помощников найти для демонстрации футболистам видеоэпизод с каким-то положителным действием в первые 45 минут, но ассистент вернулся с пустыми руками – настолько слабо сыграли "красные". Но тренер "Ливерпуля" нашел что сказать, изменил некоторые тактические нюансы и выпустил на поле Диаса вместо Жоты. Как результат – победа "Ливерпуля" 3:2.
Начиная с девятого января "Ливерпуль" провел 28 матчей и выиграл 24 из них. Две ничьи и поражение были в матчах плей-офф Кубка лиги и Лиги чемпионов, где "красные" все равно вышли в следующий раунд, еще одна ничья – против "Манчестер Сити". В 2022 году Клоппу великолепно удается проводить ротацию состава, поэтому ни о какой усталости не идет речи, конкуренция за место в основе сумасшедшая, трансфер Диаса – неимоверная удача, удается избежать травм ключевых футболистов. Кроме того, Клопп демонстрирует мастерство гейм-менеджмента, своевременно проводя правильные замены в тех матчах, где возникают проблемы.
"Ливерпуль" остается в погоне за "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" Антонио Конте – самый непростой соперник "красных" в последних турах чемпионата. "Шпоры" остаются единственной командой АПЛ, которая в сезоне 2021/22 еще ни разу не проиграла "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Контратакующая модель игры "шпор" с глубокой ролью Харри Кейна и быстрыми вингерами эффектно действует по уязвимым местам двух лучших команд мира. Это понимают в "Ливерпуле" и Юрген Клопп на передматчевой пресс-конференции примерно в таких словах описывал главную изюминку предстоящего матча.
Роберто Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе, но вероятно о его возвращении в состав говорить рано.
Тоттенхэм
Серия из четырех побед "Тоттенхэма" совпала с мини-спадом "Арсеналом" и сделала "шпор" главным претедентом на четвертое место, но затем команда Артеты добыла сверхважные победы над "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенхэм" неожиданно провел два блеклых безголвых матча с "Брайтоном" и "Брентфордом", взяв в них всего одно очко. "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграют между собой на следующей неделе, но разрыв между командами может увелчиться до пяти очков, если "шпоры" проиграют "Ливерпулю", а "канониры" в воскресенье обыграют "Лидс".
Поэтому игра с "Ливерпулем" имеет огромное значение для "Тоттенхэма" и может прямым образом повлиять на то, где команда Антонио Конте будет играть в следующем сезоне: в Лиге чемпионов или Лиге Еврпопы.
"Чтобы взять три очка нам нужно показать фантастическую игру, играть внимательно без мяча, быть сильными и готовиться к тому, что будет тяжело. Одновременно с этим нужно играть смело во владении, не бояться их давления, не выбивать просто мяч. Мы способны провести матч так, как мы этого хотим", – говорит итальянец.
Игру с "Ливерпулем" пропустят фулбеки Регилон и Доэрти, до конца сезона вылетели Скипп и Танганга.
Статистика команд, цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл 13 из 14 последних матчей чемпионата Англии (ничья с "Манчестер Сити).
- Показатели "Ливерпуля" на своем поле в Премьер-лиге 2021/22 – 14 побед, три ничьи.
-
В 11 из 14 последних поединков между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" забивали обе команды.
-
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил восемь голов в последних шести матчах.
-
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" – это второе по результативности противостояние в истории АПЛ (170 голов в 59 матчах).
-
За шесть матчей до конца сезона "Ливерпуль" забил 139 голов во всех турнирах.
-
"Тоттенхэм" выиграл всего один из 20 последних матчей против "Ливерпуля".
-
"Ливерпуль" проиграл только один из последних 27 домашних поединков АПЛ с "Тоттенхэмом" (18 побед, восемь ничьих)
Последние пять матчей Ливерпуля и Тоттенхэма
Ливерпуль
- 03.05 "Вильярреал" 3:2 (Лига чемпионов)
- 30.04 "Ньюкасл" 1:0 (АПЛ)
- 27.04 "Вильярреал" 2:0 (Лига чемпионов)
- 24.04 "Эвертон" 2:0 (АПЛ)
- 19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)
- 23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
- 16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
- 09.04 "Астон Вилла" 4:0 (АПЛ)
- 03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)
Личные встречи
До матча первого круга, который завершился результативной ничьей 2:2, "Ливерпуль" выиграл семи из семи матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах. История противостояния в АПЛ – 29 побед "Ливерпуля", 14 "Тоттенхэма", 16 ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|5
|3
|84-21
|+63
|83
|2
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|86-22
|+64
|82
|3
|"Челси"
|34
|19
|9
|6
|68-29
|+39
|66
|4
|"Арсенал"
|34
|20
|3
|11
|54-41
|+13
|63
|5
|"Тоттенхэм"
|34
|19
|4
|11
|59-39
|+20
|61
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|16
|10
|10
|57-52
|+5
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|15
|7
|13
|53-46
|+7
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|34
|15
|4
|15
|33-32
|+1
|49
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|10
|14
|11
|34-42
|-8
|44
|10
|"Ньюкасл"
|35
|11
|10
|14
|41-56
|-15
|43
|11
|"Лестер Сити"
|33
|11
|9
|13
|48-54
|-6
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|9
|14
|11
|45-42
|+3
|41
|13
|"Астон Вилла"
|33
|12
|4
|17
|44-46
|-2
|40
|14
|"Брентфорд"
|35
|11
|7
|17
|41-52
|-11
|40
|15
|"Саутгемптон"
|35
|9
|13
|13
|41-59
|-18
|40
|16
|"Бернли"
|34
|7
|13
|14
|31-46
|-15
|34
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|8
|10
|16
|38-72
|-34
|34
|18
|"Эвертон"
|33
|9
|5
|19
|35-55
|-20
|32
|19
|"Уотфорд"
|34
|6
|4
|24
|32-69
|-37
|22
|20
|"Норвич Сити"
|34
|5
|6
|23
|22-71
|-49
|21
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Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Мане, Диас
"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулусевски
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Тоттенхэм от UA-Football
Как показала игра с "Вильярреалом", "Ливерпуль" может провалить один тайм, но у него все равно найдутся ресурсы для того, чтобы переломить игру и победить. Команда Юргена Клоппа в своем нынешнем состоянии практически не имеет равных себе соперников. "Тоттенхэм" – неудобная команда для "красных", но если не случится экстраординарных событий должны победить хозяева. Прогноз – победа "Ливерпуля" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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