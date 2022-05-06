  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2022

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Ливерпуль – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 36-й тур

7 мая 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 21:45 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" стал первой английской командой, вышедшей в одном сезоне в финал Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги. В субботу "красные" вновь могут на несколько часов возглавить турнирную таблицу АПЛ – "Манчестер Сити" свою игру 36-го тура проведет в воскресенье.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Ливерпуль

Мало кто рассчитывал на "Вильярреал" после первого полуфинального матча, но в ответной игре команда Эмери смогла навязать игру "Ливерпулю" и выигрывала после первого тайма 2:0. В перерыве Юрген Клопп попросил одного из своих помощников найти для демонстрации футболистам видеоэпизод с каким-то положителным действием в первые 45 минут, но ассистент вернулся с пустыми руками – настолько слабо сыграли "красные". Но тренер "Ливерпуля" нашел что сказать, изменил некоторые тактические нюансы и выпустил на поле Диаса вместо Жоты. Как результат – победа "Ливерпуля" 3:2.

Начиная с девятого января "Ливерпуль" провел 28 матчей и выиграл 24 из них. Две ничьи и поражение были в матчах плей-офф Кубка лиги и Лиги чемпионов, где "красные" все равно вышли в следующий раунд, еще одна ничья – против "Манчестер Сити". В 2022 году Клоппу великолепно удается проводить ротацию состава, поэтому ни о какой усталости не идет речи, конкуренция за место в основе сумасшедшая, трансфер Диаса – неимоверная удача, удается избежать травм ключевых футболистов. Кроме того, Клопп демонстрирует мастерство гейм-менеджмента, своевременно проводя правильные замены в тех матчах, где возникают проблемы.

"Ливерпуль" остается в погоне за "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" Антонио Конте – самый непростой соперник "красных" в последних турах чемпионата. "Шпоры" остаются единственной командой АПЛ, которая в сезоне 2021/22 еще ни разу не проиграла "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Контратакующая модель игры "шпор" с глубокой ролью Харри Кейна и быстрыми вингерами эффектно действует по уязвимым местам двух лучших команд мира. Это понимают в "Ливерпуле" и Юрген Клопп на передматчевой пресс-конференции примерно в таких словах описывал главную изюминку предстоящего матча.

Роберто Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе, но вероятно о его возвращении в состав говорить рано.

Тоттенхэм

Серия из четырех побед "Тоттенхэма" совпала с мини-спадом "Арсеналом" и сделала "шпор" главным претедентом на четвертое место, но затем команда Артеты добыла сверхважные победы над "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенхэм" неожиданно провел два блеклых безголвых матча с "Брайтоном" и "Брентфордом", взяв в них всего одно очко. "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграют между собой на следующей неделе, но разрыв между командами может увелчиться до пяти очков, если "шпоры" проиграют "Ливерпулю", а "канониры" в воскресенье обыграют "Лидс".

Поэтому игра с "Ливерпулем" имеет огромное значение для "Тоттенхэма" и может прямым образом повлиять на то, где команда Антонио Конте будет играть в следующем сезоне: в Лиге чемпионов или Лиге Еврпопы.

"Чтобы взять три очка нам нужно показать фантастическую игру, играть внимательно без мяча, быть сильными и готовиться к тому, что будет тяжело. Одновременно с этим нужно играть смело во владении, не бояться их давления, не выбивать просто мяч. Мы способны провести матч так, как мы этого хотим", – говорит итальянец.

Игру с "Ливерпулем" пропустят фулбеки Регилон и Доэрти, до конца сезона вылетели Скипп и Танганга.

Статистика команд, цифры и факты

  • "Ливерпуль" выиграл 13 из 14 последних матчей чемпионата Англии (ничья с "Манчестер Сити).
  • Показатели "Ливерпуля" на своем поле в Премьер-лиге 2021/22 – 14 побед, три ничьи.

  • В 11 из 14 последних поединков между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" забивали обе команды.

  • Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил восемь голов в последних шести матчах.

  • "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" – это второе по результативности противостояние в истории АПЛ (170 голов в 59 матчах).

  • За шесть матчей до конца сезона "Ливерпуль" забил 139 голов во всех турнирах.

  • "Тоттенхэм" выиграл всего один из 20 последних матчей против "Ливерпуля".

  • "Ливерпуль" проиграл только один из последних 27 домашних поединков АПЛ с "Тоттенхэмом" (18 побед, восемь ничьих)

Последние пять матчей Ливерпуля и Тоттенхэма

Ливерпуль

  • 03.05 "Вильярреал" 3:2 (Лига чемпионов)
  • 30.04 "Ньюкасл" 1:0 (АПЛ)
  • 27.04 "Вильярреал" 2:0 (Лига чемпионов)
  • 24.04 "Эвертон" 2:0 (АПЛ)
  • 19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

  • 01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)
  • 23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
  • 16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
  • 09.04 "Астон Вилла" 4:0 (АПЛ)
  • 03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)

Личные встречи

До матча первого круга, который завершился результативной ничьей 2:2, "Ливерпуль" выиграл семи из семи матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах. История противостояния в АПЛ – 29 побед "Ливерпуля", 14 "Тоттенхэма", 16 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 34 26 5 3 84-21 +63 83
2 "Ливерпуль" 34 25 7 2 86-22 +64 82
3 "Челси" 34 19 9 6 68-29 +39 66
4 "Арсенал" 34 20 3 11 54-41 +13 63
5 "Тоттенхэм" 34 19 4 11 59-39 +20 61
6 "Манчестер Юнайтед" 36 16 10 10 57-52 +5 58
7 "Вест Хэм Юнайтед" 35 15 7 13 53-46 +7 52
8 "Вулверхэмптон" 34 15 4 15 33-32 +1 49
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 10 14 11 34-42 -8 44
10 "Ньюкасл" 35 11 10 14 41-56 -15 43
11 "Лестер Сити" 33 11 9 13 48-54 -6 42
12 "Кристал Пэлас" 34 9 14 11 45-42 +3 41
13 "Астон Вилла" 33 12 4 17 44-46 -2 40
14 "Брентфорд" 35 11 7 17 41-52 -11 40
15 "Саутгемптон" 35 9 13 13 41-59 -18 40
16 "Бернли" 34 7 13 14 31-46 -15 34
17 "Лидс Юнайтед" 34 8 10 16 38-72 -34 34
18 "Эвертон" 33 9 5 19 35-55 -20 32
19 "Уотфорд" 34 6 4 24 32-69 -37 22
20 "Норвич Сити" 34 5 6 23 22-71 -49 21

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Мане, Диас

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулусевски

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.47
5.05
7.20
Сделать ставку
Favbet
1.47
4.90
6.50
Сделать ставку
VBET
1.48
5.10
7.00
Сделать ставку

Прогноз на матч Ливерпуль – Тоттенхэм от UA-Football

Как показала игра с "Вильярреалом", "Ливерпуль" может провалить один тайм, но у него все равно найдутся ресурсы для того, чтобы переломить игру и победить. Команда Юргена Клоппа в своем нынешнем состоянии практически не имеет равных себе соперников. "Тоттенхэм" – неудобная команда для "красных", но если не случится экстраординарных событий должны победить хозяева. Прогноз – победа "Ливерпуля" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Антонио Конте Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль ставки Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде