Челси - Ливерпуль. Анонс и прогноз на финальный матч Кубка Англии на 14.05.2022

Кубок Англии, финал

14 мая 2022. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” 18:45 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

300 минут игрового времени в сезоне 2021/22 сыграли между собой "Челси" и "Ливерпуль", но пока еще ни разу не определили победителя. Два матча чемпионата и финал Кубка лиги с овертаймом завершились вничью, даже в серии пенальти команды тянули до последнего, пробив на двоих 22 удара. Промахнулся только Кепа.

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Челси

Ожидания мало соответствуют результатам. "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ, вышел в финалы Кубка лиги и Кубка Англии, но перед стартом нынешнего сезона от команды Томаса Тухеля ожидали борьбы за золотые медали в АПЛ. Особенно после рекордной попупки Ромелу Лукаку. Но "синие" на дистанции не выдержали гонку с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Травмы ключевых игроков, игровые спады, история со сменой владельца, проблемы с продлением контрактов Кристенсена и Рюдигера – все эти факторы привели к тому, что "синие" остаются третьими в лиге, и из домашних турниров могут рассчитывать только на победу в любимом Кубке Англии.

Для "Челси" это будет пятый финал КА за последние шесть лет. Два последних финальных матчах на "Уэмбли" "синие" проиграли.

Проиграл "Челси" и финал Кубка лиги с "Ливерпулем" в конце февраля. Это была насыщенная на события игра, но каким-то образом она завершилась в основное и дополнительное время со счетом 0:0. В серии пенальти команды реализовали 21 удар, пока с точки не промахнулся вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага.

Дважды вничью (1:1, 2:2) команды сыграли и в Премьер-лиге. По словам Томаса Тухеля, он очень удивится, если финальная игра Кубка Англии тлже не будет равной, очень плотной и интенсивной.

"Челси" выиграл всего два из шести последних матча чемпионата (две ничьи, два поражения) и пока еще не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но все же это остается формальностью.

В матче с "Лидсом" в последнем туре травму получил Ковачич и хорват остается под вопросом перед игрой с "Ливерпулем". Как и Н'Голо Канте, пропустивший последние три игры. Остаются травмированными Хадсон-Одои и Чилуэлл.

Ливерпуль

"Ливерпуль" теоретически еще может сдетаь квадрупл, но мало кто сомневается в том, что "Манчестер Сити" выиграет два оставшиеся матчи. У "красных" остаются финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, и в них еще нужно победить. По словам Юргена Клоппа, для такого клуба как "Ливерпуль" победа только в Кубке лиги за весь сезон – этого мало. Нужно больше трофеев.

"Ливерпуль" выиграл 24 из 31 матчей в 2022 году, и из шести ничьих особенно нужно выделеть одну, с "Тоттенхэмом" в предпоследнем туре (1:1). Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "шпор", которые по его мнению слишком много защищались, но больше слова тренера "Ливерпуля" говорят о его разочаровании неспособности "красных" найти решения против плотной и надежной защиты "шпор".

В этом был особенный тактический нюанс – форварды "Ливерпуля" часто находят пространство в зонах между фулбеками и центральными защитниками, а в игре с "Тоттенхэмом" его (пространства не было). Возможно, и по этой причине "Ливерпулю" еще ни разу не удалось обыграть "Челси" в этом сезоне, также играющему в три центрбека.

Крайне важным будет и противостояние в центре поля. И если "Челси" не уверен, что сможет выставить на игру Ковачича и Канте, известно, что "Ливерпуль" остался без Фабиньо. Но впервые в этом сезоне против "синих" сыграет Тьяго. Перед финалом Кубка лиги маэстро точной передачи получил травму на разминке, он сидел на трибуне, обливаясь слезами разочарования, которые сменились слезами радости после финального промаха Кепы.

Статистика команд, цифры и факты

"Ливерпуль" не проигрывает в 15 матчах подряд, в 2022 году "красные" уступили только в одной игре, в 1/8 Лиги чемпионов с "Интером".

"Ливерпуль" пропускал первым в трех последних матчах во всех турнирах.

Садио Мане забил шсть голов в ворота "Челси" после перехода в "Ливерпуль".

Юргену Клоппу еще ни разу не удалось обыграть Томаса Тухеля после его назначения в "Челси".

"Челси" – самая успешная команда в Кубке Англии третьего тысячелетия (11 финалов, шесть побед).

"Челси" проиграл последние четыре финала на "Уэмбли".

"Ливерпуль" забил 142 гола в 59 матчах сезона 2021/22.

Для "Ливерпуля" это будет первый финал Кубка Англии за десять лет, первый за время работы Юргена Клоппа.

Последние пять матчей Челси и Ливерпуля

Челси

11.05 "Лидс" 3:0 (АПЛ)

07.05 "Вулверхэмптон" 2:2 (АПЛ)

01.05 "Эвертон" 0:1 (АПЛ)

28.04 "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

24.04 "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

Ливерпуль

10.05 "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)

07.05 "Тоттенхэм" 1:1 (АПЛ)

03.05 "Вильярреал" 3:2 (Лига чемпионов)

30.04 "Ньюкасл" 1:0 (АПЛ)

27.04 "Вильярреал" 2:0 (Лига чемпионов)

Личные встречи

Три ничьи в сезоне 2021/22, в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: на "Энфилде" победил "Челси" 1:0, на "Стемфорд Бридж" "Ливерпуль" – 2:0.

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Ориентировочные составы

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Алонсо – Маунт, Пулишич – Хавертц

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Хендерсон, Кейта – Диас, Мане, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Ливерпуль от UA-Football

Ноль голов и 4.4 xG на две команды – таким был финал Кубка лиги между "Челси" и "Ливерпулем". Три ничьи, каждая с разным количетвом забитых голов – 0:0, 1:1 и 2:2. Что будет в этот раз – 3:3? Вероятнее всгео нет. "Челси" в последних турах редко удавалось играть убедительно против сыгранных команд, которой безусловно является "Ливерпуль". Команде Клоппа будет непросто, но у нее будут все возможнсти для триумфа. Прогноз – победа "Ливерпуля" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.