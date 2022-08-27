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Арсенал - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022

Англия
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Арсенал – Фулхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четвертый тур

27 августа 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 18:30 “Фулхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” лидирует в чемпионате после трех туров, взяв девять очков из девяти возможных. В четвертом туре “канониры” сыграют с новичком лиги “Фулхэмом”, который выступает пока в АПЛ без поражений.

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Арсенал

“Это всего лишь три игры, и это ничего не значит, – говорит Артета про положение “Арсенала” в таблице. – Но важно то, что команда играет хорошо, мы забиваем голы, делаем клиншиты”.

Благоприятный календарь, рано проведенные трансферы, пустой лазарет – эти факторы способствовали удачному старту “Арсенале”, но нужно отдать должное Артете и его работе. Наконец-то тренеру “Арсенала” удалось подобрать команду под свое видение футбола и пока к игре “канониров” нет вопросов. Да, “канонирам” пока сложно контролировать все 90 минут матчей, и “Пэлас”, и “Борнмут” в своих поединках иногда перехватывал инициативу. Но “Арсенал” каждую игру начинал мощно, быстро забивал, и в итоге брал максимум очков из возможных.

В игре с “Борнмутом” все было решено в первые 11 минут после дубля Эдегора. После перерыва еще один мяч забил центрбек Салиба.

Салиба стал одним из открытий нового сезона “Арсенала” и кто-то уже сравнивает 21-летнего француза с Рио Фердинандом. В субботу у Салиба будет сложный тест – ему будет противостоять один из лучших бомбардиров лиги Митрович.

Все игроки первой команды “Арсенала” готовы к матчу с “Фулхэмом”.

Фулхэм

После трех туров “Фулхэм” имеет пять очков и положительную разницу мячей. Мало кто ожидал настолько успешного старта от “дачников”.

“Фулхэм” очень хорошо играл в матче первого тура с “Ливерпулем” (2:2), затем менее впечатляющее, но все же добротно в игре с “Вулверхэмптоном” (0:0), и наконец добыл первую победу в прошлом туре, обыграв “Брентфорд” (3:2).

“Фулхэм” забил два гола в первые двадцать минут, затем позволил “пчелам” отыграться, но на 90-й минуте Митрович после кросса Мбабу забил свой третий гол в чемпионате.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Арсенал - Фулгем
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Перед стартом сезона было много опасений, сможет ли сербский форвард развить свои бомбардирские успехи в АПЛ. Пока это ему удается. Во многом игра “Фулхэма” в атаке строится через Митровича. Очень удачным приобретением стал и португальский центрхав Жоау Палинья. Рослый экс-игрок “Спортинга” удачно подключается к стандартам и действует бескомпромиссно с соперниками в центре поля.

Посреди недели “Фулхэм” проиграл команде четвертого дивизиона “Кроули Таун” 0:2 в Кубке лиги, но в этом поединке Марку Силва использовал пока еще не сыгранных новичков и резервистов.

Матч с “Арсеналом” из-за травм пропустят Уилсон и Соломон, под вопросом Кебано.

Статистика команд, цифры и факты

  • Матч с “Фулхэмом” станет для Микеля Артеты сотым в качестве главного тренера “Арсенала”.
  • “Арсенал” впервые с сезона 2004/05 выиграл три стартовых матча АПЛ. Всего в своей истории “канониры” начинали сезон с четырех побед в чемпионате четыре раза.
  • Артета не менял стартовый состав “Арсенала” в трех матчах подряд, каждый раз Александр Зинченко играл с первых минут.
  • В каждом из трех матчей “Арсенал” забивал первый гол до 25-й минуты.
  • “Арсенал” проиграл всего один из 15 матчей “Фулхэму” в Премьер-лиге.
  • “Фулхэм” ни разу во всех турнирах не побеждал “Арсенал” на его поле.
  • Нападающий “Арсенала” Габриэл Жезус поучаствовал в пяти голах своей команды в АПЛ (два гола, три ассиста).
  • Форвард “Фулхэма” Александар Митрович – лидер АПЛ по количеству ударов (15).
  • “Арсенал” не проигрывает на своем поле новичкам лиги с 2010 года (28 побед, пять ничьих).

Последние пять матчей Арсенала и Фулхэма

Арсенал

  • 20.08 “Борнмут” 3:0 (АПЛ)
  • 13.08 “Лестер” 4:2 (АПЛ)
  • 05.08 “Кристал Пэлас” 2:0 (АПЛ)
  • 30.07 “Севилья” 6:0 (Товарищеский матч)
  • 24.07 “Челси” 4:0 (Товарищеский матч)

Фулхэм

  • 23.08 “Кроули Таун” 0:2 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Брентфорд” 3:2 (АПЛ)
  • 13.08 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)
  • 06.08 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
  • 31.07 “Вильярреал” 1:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9
2 "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-3 +6 7
3 "Лидс Юнайтед" 3 2 1 0 7-3 +4 7
4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7
5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 4-1 +3 7
6 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5
7 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5
8 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4
9 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4
10 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4
11 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4
12 "Челси" 3 1 1 1 3-5 -2 4
13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3
14 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 3-7 -4 3
15 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3
16 "Ливерпуль" 3 0 2 1 4-5 -1 2
17 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1
18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1
19 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1
20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

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Личные встречи

В чемпионате 2020/21 “Арсенал” обыграл “Фулхэм” в гостях 3:0, на своем поле добился только ничьи (1:1). Общая статистика в АПЛ – 21 победа “Арсенала”, три “Фулхэма”, шесть ничьих. “Арсенал” еще ни разу не проигрывал “Фулхэму” на своем поле (24 побед, шесть ничьих).

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Бобби Рид, Перейра, Стэйнсфилд – Митрович

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.356
5.80
9.30
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Favbet
1.33
5.70
9.50
Сделать ставку
VBET
1.34
5.80
9.60
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Parimatch
1.31
5.60
10.5
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Прогноз на матч Арсенал – Фулхэм от UA-Football

“Арсеналу”, вероятно, будет сложнее с “Фулхэмом”, чем с соперниками в предыдущих трех турах. Уж очень крепкое производит впечатление команда Марку Силва. Если “Арсенал” сможет забить в первом тайме, ему легче будет довести матч до победы. “Арсенал” забивал первым во всех трех турах, и в четырех из пяти спаррингов. Скорее всего этот трюк команде Артеты удастся провернуть и встрече с “Фулхэмом”. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Фулхэм (Лондон) ставки Александр Зинченко Прогнозы
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