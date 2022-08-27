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Арсенал - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022
Арсенал – Фулхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четвертый тур
27 августа 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 18:30 “Фулхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” лидирует в чемпионате после трех туров, взяв девять очков из девяти возможных. В четвертом туре “канониры” сыграют с новичком лиги “Фулхэмом”, который выступает пока в АПЛ без поражений.
Арсенал
“Это всего лишь три игры, и это ничего не значит, – говорит Артета про положение “Арсенала” в таблице. – Но важно то, что команда играет хорошо, мы забиваем голы, делаем клиншиты”.
Благоприятный календарь, рано проведенные трансферы, пустой лазарет – эти факторы способствовали удачному старту “Арсенале”, но нужно отдать должное Артете и его работе. Наконец-то тренеру “Арсенала” удалось подобрать команду под свое видение футбола и пока к игре “канониров” нет вопросов. Да, “канонирам” пока сложно контролировать все 90 минут матчей, и “Пэлас”, и “Борнмут” в своих поединках иногда перехватывал инициативу. Но “Арсенал” каждую игру начинал мощно, быстро забивал, и в итоге брал максимум очков из возможных.
В игре с “Борнмутом” все было решено в первые 11 минут после дубля Эдегора. После перерыва еще один мяч забил центрбек Салиба.
Салиба стал одним из открытий нового сезона “Арсенала” и кто-то уже сравнивает 21-летнего француза с Рио Фердинандом. В субботу у Салиба будет сложный тест – ему будет противостоять один из лучших бомбардиров лиги Митрович.
Все игроки первой команды “Арсенала” готовы к матчу с “Фулхэмом”.
Фулхэм
После трех туров “Фулхэм” имеет пять очков и положительную разницу мячей. Мало кто ожидал настолько успешного старта от “дачников”.
“Фулхэм” очень хорошо играл в матче первого тура с “Ливерпулем” (2:2), затем менее впечатляющее, но все же добротно в игре с “Вулверхэмптоном” (0:0), и наконец добыл первую победу в прошлом туре, обыграв “Брентфорд” (3:2).
“Фулхэм” забил два гола в первые двадцать минут, затем позволил “пчелам” отыграться, но на 90-й минуте Митрович после кросса Мбабу забил свой третий гол в чемпионате.
Перед стартом сезона было много опасений, сможет ли сербский форвард развить свои бомбардирские успехи в АПЛ. Пока это ему удается. Во многом игра “Фулхэма” в атаке строится через Митровича. Очень удачным приобретением стал и португальский центрхав Жоау Палинья. Рослый экс-игрок “Спортинга” удачно подключается к стандартам и действует бескомпромиссно с соперниками в центре поля.
Посреди недели “Фулхэм” проиграл команде четвертого дивизиона “Кроули Таун” 0:2 в Кубке лиги, но в этом поединке Марку Силва использовал пока еще не сыгранных новичков и резервистов.
Матч с “Арсеналом” из-за травм пропустят Уилсон и Соломон, под вопросом Кебано.
Статистика команд, цифры и факты
- Матч с “Фулхэмом” станет для Микеля Артеты сотым в качестве главного тренера “Арсенала”.
- “Арсенал” впервые с сезона 2004/05 выиграл три стартовых матча АПЛ. Всего в своей истории “канониры” начинали сезон с четырех побед в чемпионате четыре раза.
- Артета не менял стартовый состав “Арсенала” в трех матчах подряд, каждый раз Александр Зинченко играл с первых минут.
- В каждом из трех матчей “Арсенал” забивал первый гол до 25-й минуты.
- “Арсенал” проиграл всего один из 15 матчей “Фулхэму” в Премьер-лиге.
- “Фулхэм” ни разу во всех турнирах не побеждал “Арсенал” на его поле.
- Нападающий “Арсенала” Габриэл Жезус поучаствовал в пяти голах своей команды в АПЛ (два гола, три ассиста).
- Форвард “Фулхэма” Александар Митрович – лидер АПЛ по количеству ударов (15).
- “Арсенал” не проигрывает на своем поле новичкам лиги с 2010 года (28 побед, пять ничьих).
Последние пять матчей Арсенала и Фулхэма
Арсенал
- 20.08 “Борнмут” 3:0 (АПЛ)
- 13.08 “Лестер” 4:2 (АПЛ)
- 05.08 “Кристал Пэлас” 2:0 (АПЛ)
- 30.07 “Севилья” 6:0 (Товарищеский матч)
- 24.07 “Челси” 4:0 (Товарищеский матч)
Фулхэм
- 23.08 “Кроули Таун” 0:2 (Кубок лиги)
- 20.08 “Брентфорд” 3:2 (АПЛ)
- 13.08 “Вулверхэмптон” 0:0 (АПЛ)
- 06.08 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
- 31.07 “Вильярреал” 1:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-3
|+6
|7
|3
|"Лидс Юнайтед"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|4
|"Тоттенхэм"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|6
|"Ньюкасл"
|3
|1
|2
|0
|5-3
|+2
|5
|7
|"Фулхэм"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|+1
|5
|8
|"Брентфорд"
|3
|1
|1
|1
|8-5
|+3
|4
|9
|"Кристал Пэлас"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|10
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|11
|"Саутгемптон"
|3
|1
|1
|1
|5-7
|-2
|4
|12
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|3-5
|-2
|4
|13
|"Астон Вилла"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|3-7
|-4
|3
|15
|"Борнмут"
|3
|1
|0
|2
|2-7
|-5
|3
|16
|"Ливерпуль"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|-1
|2
|17
|"Эвертон"
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|18
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|19
|"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
|20
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|0
|0
|3
|0-5
|-5
|0
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Личные встречи
В чемпионате 2020/21 “Арсенал” обыграл “Фулхэм” в гостях 3:0, на своем поле добился только ничьи (1:1). Общая статистика в АПЛ – 21 победа “Арсенала”, три “Фулхэма”, шесть ничьих. “Арсенал” еще ни разу не проигрывал “Фулхэму” на своем поле (24 побед, шесть ничьих).
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Бобби Рид, Перейра, Стэйнсфилд – Митрович
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Фулхэм от UA-Football
“Арсеналу”, вероятно, будет сложнее с “Фулхэмом”, чем с соперниками в предыдущих трех турах. Уж очень крепкое производит впечатление команда Марку Силва. Если “Арсенал” сможет забить в первом тайме, ему легче будет довести матч до победы. “Арсенал” забивал первым во всех трех турах, и в четырех из пяти спаррингов. Скорее всего этот трюк команде Артеты удастся провернуть и встрече с “Фулхэмом”. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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