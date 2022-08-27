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Ливерпуль - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022

Англия
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Ливерпуль – Борнмут: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четвертый тур

27 августа 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Борнмут”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” до сих пор находится в поисках первой победы и сложно представить более удобного соперника для этой цели, чем “Борнмут”, который проиграл “Манчестер Сити” и “Арсеналу” в предыдущих турах.

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Ливерпуль

Кадровый кризис “Ливерпуля” понемногу рассасывается. Хорошая новость состоит в том, что Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Диогу Жота и Жоэль Матип близки к возвращению в основную группу. Плохая – все они остаются недоступны на матч с “Борнмутом”. Продолжают быть травмированными Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен и Рэмзи. У Нуньеса еще два матча дисквалификации.

По словам Клоппа, он провел несколько разговоров с командой о последних ее неудачных результатах. “Ливерпуль” сыграл ниже своих возможностей во всех трех матчах, и его уровень игры в целом соответствует результатам. Поражение “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре стало для “Ливерпуля” первым за 21 матч в АПЛ.

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Хотя на предсезонных сборах “Ливерпуль” не наигрывал схему 4-2-3-1, ряд болельщиков ожидают увидеть в игре с “Борнмутом” каких-то стилистических изменений. В текущей конфигурации 4-3-3 действительно не так эффективна. Но вряд ли Клопп пойдет на этот шаг.

Борнмут

“Борнмут” превзошел все ожидания в первом туре, переиграв на своем поле “Астон Виллу”. Как показала контекст следующих матчей, “Вилла” Джеррарда подошла к сезону не в лучшем состоянии, но все же полностью отнимать заслуги с Скотта Паркера и его команды нельзя. “Борнмут” играл надежно и организованно.

Но этих качеств было мало в матчах с “Манчестер Сити” и “Арсеналом”. “Борнмут” старался играть против двух грандов в узкой схеме 5-4-1, но и “Сити”, и “Арсенал” находили способы пробраться через плотный центр “вишенок”. В игре с “Арсеналом” команда Паркера пропустила два гола в первые 11 минут, и сумела что-то показать только при счете 0:3. Разрыв в классе был очевидный.

Перед игрой с “Ливерпулем” восстановился Доминик Соланке, но против своей бывшей команды 24-летний нападающий все же наверное еще не сыграет. Вне игры остаются Лоу, Фредерикс, Ротуэлл и Станислас.

Статистика команд, цифры и факты

  • В трех турах “Борнмут” выполнил по воротам соперникам всего 16 ударов – это худший показатель среди всех команд АПЛ.
  • “Борнмут” проиграл семь из восьми своих матчей на “Энфилде” и один раз сыграл вничью.
  • Мохамед Салах забивал голы во всех своих шести матчах с “Борнмутом” (восемь мячей в целом).
  • Египетский форвард “Ливерпуля” поучаствовал в 29 голов в 29 матчах с новичками лиги (18 голов, 11 ассистов)
  • “Ливерпуль” забивает в каждом домашнем матче АПЛ на “Энфилде” с марта 2021.
  • “Ливерпуль” забивал по меньшей мере один мяч в 17 предыдущих поединках с “Борнмутом”.

Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута

Ливерпуль

  • 22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
  • 15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
  • 06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)
  • 31.07 “Страсбур” 0:3 (Товарищеский матч)
  • 30.07 “Манчестер Сити” 3:1 (Суперкубок Англии)

Борнмут

  • 23.08 “Норвич” 2:2 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Арсенал” 0:3 (АПЛ)
  • 13.08 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)
  • 06.08 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
  • 30.07 “Реал Сосьедад” 1:2 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9
2 "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-3 +6 7
3 "Лидс Юнайтед" 3 2 1 0 7-3 +4 7
4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7
5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 4-1 +3 7
6 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5
7 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5
8 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4
9 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4
10 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4
11 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4
12 "Челси" 3 1 1 1 3-5 -2 4
13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3
14 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 3-7 -4 3
15 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3
16 "Ливерпуль" 3 0 2 1 4-5 -1 2
17 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1
18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1
19 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1
20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

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Личные встречи

В сезоне 2019/20 “Ливерпуль” выиграл у “Борнмута” два матча – 2:1 на своем поле и 3:0 в гостях. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед “Ливерпуля”, одна “Борнмута”, одна ничья.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино, Диас

“Борнмут”: Траверс – Келли, Сенеси, Мифем – Земура, Пирсон, Лерма, Смит – Кристи, Тавернье – Мур

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.118
11.5
27.0
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1.13
10.0
22.0
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1.13
10.0
21.0
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Parimatch
1.11
10.5
24.0
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Прогноз на матч Ливерпуль – Борнмут от UA-Football

Ничья или победа “Борнмута” будут очень большой сенсацией. Получится ли команде Паркера добыть результат? Все же “Ливерпулю” во всех турах удавалось создавать моменты и по xG с игры у “красных” второй результат в лиге. Рано или поздно реализация должна улучшиться и вероятно это случится в матче с “Борнмутом”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Борнмут (Англия) ставки Прогнозы
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