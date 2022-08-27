Ливерпуль - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022

Чемпионат Англии, четвертый тур

27 августа 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Борнмут”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” до сих пор находится в поисках первой победы и сложно представить более удобного соперника для этой цели, чем “Борнмут”, который проиграл “Манчестер Сити” и “Арсеналу” в предыдущих турах.

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Ливерпуль

Кадровый кризис “Ливерпуля” понемногу рассасывается. Хорошая новость состоит в том, что Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Диогу Жота и Жоэль Матип близки к возвращению в основную группу. Плохая – все они остаются недоступны на матч с “Борнмутом”. Продолжают быть травмированными Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен и Рэмзи. У Нуньеса еще два матча дисквалификации.

По словам Клоппа, он провел несколько разговоров с командой о последних ее неудачных результатах. “Ливерпуль” сыграл ниже своих возможностей во всех трех матчах, и его уровень игры в целом соответствует результатам. Поражение “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре стало для “Ливерпуля” первым за 21 матч в АПЛ.

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Хотя на предсезонных сборах “Ливерпуль” не наигрывал схему 4-2-3-1, ряд болельщиков ожидают увидеть в игре с “Борнмутом” каких-то стилистических изменений. В текущей конфигурации 4-3-3 действительно не так эффективна. Но вряд ли Клопп пойдет на этот шаг.

Борнмут

“Борнмут” превзошел все ожидания в первом туре, переиграв на своем поле “Астон Виллу”. Как показала контекст следующих матчей, “Вилла” Джеррарда подошла к сезону не в лучшем состоянии, но все же полностью отнимать заслуги с Скотта Паркера и его команды нельзя. “Борнмут” играл надежно и организованно.

Но этих качеств было мало в матчах с “Манчестер Сити” и “Арсеналом”. “Борнмут” старался играть против двух грандов в узкой схеме 5-4-1, но и “Сити”, и “Арсенал” находили способы пробраться через плотный центр “вишенок”. В игре с “Арсеналом” команда Паркера пропустила два гола в первые 11 минут, и сумела что-то показать только при счете 0:3. Разрыв в классе был очевидный.

Перед игрой с “Ливерпулем” восстановился Доминик Соланке, но против своей бывшей команды 24-летний нападающий все же наверное еще не сыграет. Вне игры остаются Лоу, Фредерикс, Ротуэлл и Станислас.

Статистика команд, цифры и факты

В трех турах “Борнмут” выполнил по воротам соперникам всего 16 ударов – это худший показатель среди всех команд АПЛ.

“Борнмут” проиграл семь из восьми своих матчей на “Энфилде” и один раз сыграл вничью.

Мохамед Салах забивал голы во всех своих шести матчах с “Борнмутом” (восемь мячей в целом).

Египетский форвард “Ливерпуля” поучаствовал в 29 голов в 29 матчах с новичками лиги (18 голов, 11 ассистов)

“Ливерпуль” забивает в каждом домашнем матче АПЛ на “Энфилде” с марта 2021.

“Ливерпуль” забивал по меньшей мере один мяч в 17 предыдущих поединках с “Борнмутом”.

Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута

Ливерпуль

22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)

31.07 “Страсбур” 0:3 (Товарищеский матч)

30.07 “Манчестер Сити” 3:1 (Суперкубок Англии)

Борнмут

23.08 “Норвич” 2:2 (Кубок лиги)

20.08 “Арсенал” 0:3 (АПЛ)

13.08 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)

06.08 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)

30.07 “Реал Сосьедад” 1:2 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9 2 "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-3 +6 7 3 "Лидс Юнайтед" 3 2 1 0 7-3 +4 7 4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 4-1 +3 7 6 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5 7 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5 8 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4 9 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4 10 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4 11 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4 12 "Челси" 3 1 1 1 3-5 -2 4 13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3 14 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 3-7 -4 3 15 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3 16 "Ливерпуль" 3 0 2 1 4-5 -1 2 17 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1 18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1 19 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1 20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

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Личные встречи

В сезоне 2019/20 “Ливерпуль” выиграл у “Борнмута” два матча – 2:1 на своем поле и 3:0 в гостях. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед “Ливерпуля”, одна “Борнмута”, одна ничья.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино, Диас

“Борнмут”: Траверс – Келли, Сенеси, Мифем – Земура, Пирсон, Лерма, Смит – Кристи, Тавернье – Мур

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Борнмут от UA-Football

Ничья или победа “Борнмута” будут очень большой сенсацией. Получится ли команде Паркера добыть результат? Все же “Ливерпулю” во всех турах удавалось создавать моменты и по xG с игры у “красных” второй результат в лиге. Рано или поздно реализация должна улучшиться и вероятно это случится в матче с “Борнмутом”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.