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Ливерпуль - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.08.2022
Ливерпуль – Борнмут: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четвертый тур
27 августа 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Борнмут”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” до сих пор находится в поисках первой победы и сложно представить более удобного соперника для этой цели, чем “Борнмут”, который проиграл “Манчестер Сити” и “Арсеналу” в предыдущих турах.
Ливерпуль
Кадровый кризис “Ливерпуля” понемногу рассасывается. Хорошая новость состоит в том, что Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Диогу Жота и Жоэль Матип близки к возвращению в основную группу. Плохая – все они остаются недоступны на матч с “Борнмутом”. Продолжают быть травмированными Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен и Рэмзи. У Нуньеса еще два матча дисквалификации.
По словам Клоппа, он провел несколько разговоров с командой о последних ее неудачных результатах. “Ливерпуль” сыграл ниже своих возможностей во всех трех матчах, и его уровень игры в целом соответствует результатам. Поражение “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре стало для “Ливерпуля” первым за 21 матч в АПЛ.
Хотя на предсезонных сборах “Ливерпуль” не наигрывал схему 4-2-3-1, ряд болельщиков ожидают увидеть в игре с “Борнмутом” каких-то стилистических изменений. В текущей конфигурации 4-3-3 действительно не так эффективна. Но вряд ли Клопп пойдет на этот шаг.
Борнмут
“Борнмут” превзошел все ожидания в первом туре, переиграв на своем поле “Астон Виллу”. Как показала контекст следующих матчей, “Вилла” Джеррарда подошла к сезону не в лучшем состоянии, но все же полностью отнимать заслуги с Скотта Паркера и его команды нельзя. “Борнмут” играл надежно и организованно.
Но этих качеств было мало в матчах с “Манчестер Сити” и “Арсеналом”. “Борнмут” старался играть против двух грандов в узкой схеме 5-4-1, но и “Сити”, и “Арсенал” находили способы пробраться через плотный центр “вишенок”. В игре с “Арсеналом” команда Паркера пропустила два гола в первые 11 минут, и сумела что-то показать только при счете 0:3. Разрыв в классе был очевидный.
Перед игрой с “Ливерпулем” восстановился Доминик Соланке, но против своей бывшей команды 24-летний нападающий все же наверное еще не сыграет. Вне игры остаются Лоу, Фредерикс, Ротуэлл и Станислас.
Статистика команд, цифры и факты
- В трех турах “Борнмут” выполнил по воротам соперникам всего 16 ударов – это худший показатель среди всех команд АПЛ.
- “Борнмут” проиграл семь из восьми своих матчей на “Энфилде” и один раз сыграл вничью.
- Мохамед Салах забивал голы во всех своих шести матчах с “Борнмутом” (восемь мячей в целом).
- Египетский форвард “Ливерпуля” поучаствовал в 29 голов в 29 матчах с новичками лиги (18 голов, 11 ассистов)
- “Ливерпуль” забивает в каждом домашнем матче АПЛ на “Энфилде” с марта 2021.
- “Ливерпуль” забивал по меньшей мере один мяч в 17 предыдущих поединках с “Борнмутом”.
Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута
Ливерпуль
- 22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
- 15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)
- 31.07 “Страсбур” 0:3 (Товарищеский матч)
- 30.07 “Манчестер Сити” 3:1 (Суперкубок Англии)
Борнмут
- 23.08 “Норвич” 2:2 (Кубок лиги)
- 20.08 “Арсенал” 0:3 (АПЛ)
- 13.08 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)
- 06.08 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
- 30.07 “Реал Сосьедад” 1:2 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-3
|+6
|7
|3
|"Лидс Юнайтед"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|4
|"Тоттенхэм"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|6
|"Ньюкасл"
|3
|1
|2
|0
|5-3
|+2
|5
|7
|"Фулхэм"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|+1
|5
|8
|"Брентфорд"
|3
|1
|1
|1
|8-5
|+3
|4
|9
|"Кристал Пэлас"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|10
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|11
|"Саутгемптон"
|3
|1
|1
|1
|5-7
|-2
|4
|12
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|3-5
|-2
|4
|13
|"Астон Вилла"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|3-7
|-4
|3
|15
|"Борнмут"
|3
|1
|0
|2
|2-7
|-5
|3
|16
|"Ливерпуль"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|-1
|2
|17
|"Эвертон"
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|18
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|19
|"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
|20
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|0
|0
|3
|0-5
|-5
|0
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Личные встречи
В сезоне 2019/20 “Ливерпуль” выиграл у “Борнмута” два матча – 2:1 на своем поле и 3:0 в гостях. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед “Ливерпуля”, одна “Борнмута”, одна ничья.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино, Диас
“Борнмут”: Траверс – Келли, Сенеси, Мифем – Земура, Пирсон, Лерма, Смит – Кристи, Тавернье – Мур
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Борнмут от UA-Football
Ничья или победа “Борнмута” будут очень большой сенсацией. Получится ли команде Паркера добыть результат? Все же “Ливерпулю” во всех турах удавалось создавать моменты и по xG с игры у “красных” второй результат в лиге. Рано или поздно реализация должна улучшиться и вероятно это случится в матче с “Борнмутом”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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