Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.10.2022

Английская Премьер-лига, 10-й тур

9 октября, 21:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая телетрансляция: Setanta Sports Ukraine

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Батл вторых по силе команд в своем городе. Как бы это обидно для фанатов "ирисок" и "манкуниацев" ни звучало, но сейчас реально "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" соответственно выглядят лучше в противостояниях одного населенного пункта. Однако у того же "Эвертона" есть шанс по крайней мере ненадолго сместить подопечных Клоппа в турнирной таблице по итогам сегодняшнего матча.

На протяжении всей кампании Лэмпарда на “Гудисоне” легендарный в прошлом английский футболист сталкивается с критикой. Собственно, именно под ее аккомпанемент он начал и текущий сезон, когда “ириски” стартовали с двух поражений. В то же время "Эвертон" шаг за шагом выбирался из кризиса и после проигрыша "Астон Вилле" 13 сентября ни разу не уступил, четырежды сыграв вничью и трижды взяв верх над соперником.

Главный прогресс Фрэнки – стабилизация игры в обороне. Травмы центрбеков заставили Лэмпарда отказаться от схемы с пятью защитниками. В старте регулярно появляются летние опытные новички Тарковски и Коуди, на флангах едва ли не все выигрывают Миколенко и Патерсон. Особенно виден прогресс Виталия – он очень прилично добавил. Правда, теперь в его обязанности входит больше игры на оборону – в атаке он теперь не так часто, как раньше.

Но вот Патерсон после отличного старта сезона попал в лазарет. 20-летний правый защитник травмировался в матче против Украины в Глазго и до сих пор не восстановился от повреждения колена. Кроме него, сегодняшний поединок пропустят Годфри и Таунсенд. Еще два центрбека уже на финальном этапе восстановления: речь идет о Холгейте и Мине.

