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Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.10.2022

Англия
(1 голосов)

Миколенко и ко будут пытаться остановить звездных "манкунианцев"

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.10.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 10-й тур

9 октября, 21:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая телетрансляция: Setanta Sports Ukraine

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Трансляція матчу Евертон - Манчестер Юнайтед
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Зміст

Батл вторых по силе команд в своем городе. Как бы это обидно для фанатов "ирисок" и "манкуниацев" ни звучало, но сейчас реально "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" соответственно выглядят лучше в противостояниях одного населенного пункта. Однако у того же "Эвертона" есть шанс по крайней мере ненадолго сместить подопечных Клоппа в турнирной таблице по итогам сегодняшнего матча.

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Эвертон

На протяжении всей кампании Лэмпарда на “Гудисоне” легендарный в прошлом английский футболист сталкивается с критикой. Собственно, именно под ее аккомпанемент он начал и текущий сезон, когда “ириски” стартовали с двух поражений. В то же время "Эвертон" шаг за шагом выбирался из кризиса и после проигрыша "Астон Вилле" 13 сентября ни разу не уступил, четырежды сыграв вничью и трижды взяв верх над соперником.

Главный прогресс Фрэнки – стабилизация игры в обороне. Травмы центрбеков заставили Лэмпарда отказаться от схемы с пятью защитниками. В старте регулярно появляются летние опытные новички Тарковски и Коуди, на флангах едва ли не все выигрывают Миколенко и Патерсон. Особенно виден прогресс Виталия – он очень прилично добавил. Правда, теперь в его обязанности входит больше игры на оборону – в атаке он теперь не так часто, как раньше.

Кадры хозяев

Но вот Патерсон после отличного старта сезона попал в лазарет. 20-летний правый защитник травмировался в матче против Украины в Глазго и до сих пор не восстановился от повреждения колена. Кроме него, сегодняшний поединок пропустят Годфри и Таунсенд. Еще два центрбека уже на финальном этапе восстановления: речь идет о Холгейте и Мине.

Манчестер Юнайтед

Реформы в звездной команде – это долгий процесс. Тен Хаг сразу показал, что имеет стержень, когда посадил Роналду на скамью для запасных, а также заставлял "манкунианцев" дополнительно тренироваться после неудачных матчей (которых было в этом сезоне ох как много). Собственно один из них был в прошлом туре: “красные дьяволы” уступили “Манчестер Сити” со счетом 3:6. Да еще и стоит принять во внимание 4:0 в пользу "горожан" в первом тайме. Очередное поражение в Манчестерском дерби

Но не только против таких сильных команд тяжело подопечным тен Хага. Также проблемы были и против… "Омонии" в Лиге Европы в матче в прошлый четверг. “Манкунианцы” вышли почти основным составом, однако только во втором тайме смогли одержать волевую победу. Этот поединок, как и все в этом сезоне, продемонстрировал большие проблемы команды при организации атак. Как только МЮ встречается с мощным оборонительным сопротивлением, сразу же куда-то исчезают моменты у чужих ворот.

Кадры гостей

У тен Хага тоже некоторые важные игроки находятся в лазарете. В общей сложности восстанавливаются от повреждений пятеро футболистов: Варан, Магуайр, Уан-Биссака, ван де Бек и Уильямс. Француз уже на финальном этапе, однако вряд ли сразу будет главный тренер МЮ бросать Рафаэля в бой.

Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)
  • 18.09. Эвертон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 03.09. Эвертон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)
  • 30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)
  • 27.08. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 06.10. Омония – Манчестер Юнайтед 2:3 (ЛЧ)
  • 02.10. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (АПЛ)
  • 15.09. Шериф – Манчестер Юнайтед 0:2 (ЛЧ)
  • 08.09. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1 (ЛЧ)
  • 04.09. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

09.04.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

02.10.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 1:1 (АПЛ)

06.02.21. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:3 (АПЛ)

12.12.20. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)

07.11.20. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 7 2 0 33 - 9 23
2 Арсенал Арсенал 8 7 0 1 20 - 8 21
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 6 2 1 20 - 10 20
4 Челси Челси 8 5 1 2 13 - 10 16
5 Ньюкасл Ньюкасл 9 3 5 1 17 - 9 14
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 8 4 2 2 14 - 9 14
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 4 0 3 11 - 14 12
8 Борнмут Борнмут 9 3 3 3 8 - 20 12
9 Фулхэм Фулхэм 8 3 2 3 13 - 15 11
10 Ливерпуль Ливерпуль 7 2 4 1 18 - 9 10
11 Эвертон Эвертон 8 2 4 2 7 - 7 10
12 Брентфорд Брентфорд 9 2 4 3 16 - 17 10
13 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 7 2 3 2 10 - 10 9
14 Астон Вилла Астон Вилла 8 2 2 4 6 - 10 8
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5 - 9 7
16 Саутгемптон Саутгемптон 9 2 1 6 8 - 17 7
17 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 1 3 3 8 - 11 6
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 1 3 5 3 - 12 6
19 Лестер Сити Лестер Сити 9 1 1 7 15 - 24 4
20 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 8 1 1 6 6 - 21 4

Цифры и факты

  • Во всех четырех домашних матчах "Эвертона" в этом сезоне не было забито больше двух голов.
  • В последних пяти гостевых поединках "Манчестер Юнайтед" отмечался в воротах соперников.
  • В последний раз "ириски" дважды подряд побеждали "манкуниацев" в сезоне 13/14 гг.
  • Меньше "Эвертона" в текущем чемпионате забили только четыре команды.
  • Больше МЮ среди команд топ-10 АПЛ пропустил только "Фулхэм".

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед

Parimatch
3.55
3.60
2.10
Сделать ставку
Favbet
3.58
3.55
2.07
Сделать ставку
VBET
3.57
3.61
2.07
Сделать ставку

Прогноз матча Эвертон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Ириски” постепенно прогрессируют, в то время как “красные дьяволы” до сих пор вовсю качаются на эмоциональных каруселях. Пока у подопечных тен Хага нет баланса, так что против организованного "Эвертона" нужно будет прилагать еще больше усилий. Хотя команда из синего Ливерпуля настроена сегодня на Гудисон Парк забрать по крайней мере одно очко. Прогноз: "Эвертон" не проиграет.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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