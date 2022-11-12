Разные полюса. Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.11.22

Английская Премьер-лига, 16-й тур

12 ноября, 21:45. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В прошлом сезоне этот матч имел хорошую вывеску, однако в текущем розыгрыше чемпионата это будет встреча одного из аутсайдеров с лидером. "Волки" в последние годы является довольно неудобным соперником для "Арсенала", однако "канониры" сделали большой шаг вперед, а "Вулверхэмптон", в свою очередь, откатился назад.

Интересно, что последний раз они встречались в ту дату, когда началась полномасштабная война. Сколько событий с тех пор произошло, но главное в последние дни это то, что Херсон освобожден от российской оккупации. Слава ЗСУ!

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Вулверхэмптон

В этом сезоне АПЛ "вулвз" праздновали только две победы: против "Саутгемптона" и "Ноттингема". Оба матча завершились скромными 1:0, а голы были забиты в компенсированное время первого тайма (против "святых") и с пенальти (против "лесников"). Далеко не уверенно.

Посреди недели "Вулверхэмптон" преодолел "Лидс" с теми же 1:0 на табло. Только гол 21-летнего Траоре на 85-й минуте помог "волкам" съесть "павлинов" и пройти в следующий раунд Кубка лиги. Опять же эта победа была вырвана на морально-волевых игроков, а не на тренерских установках. Ну, собственно, сегодня и. о. наставника Дэвис проведет последний матч во главе "вулвз". После Чемпионата мира команду на английские стадионы будет выводить Хуан Лопетеги. Но дверью английский специалист вряд ли хлопнет. Перед "Арсеналом" "вулвз" выглядят мальчиками для избиения.

Кадры хозяев

Еще и к полному счастью потерь у "Вулверхэмптона" немало. В поединке против “Брентфорда” Диего Коста был удален с поля. Сегодня будет третий матч подряд, в котором он не сыграет из-за дисквалификации. Также травмы не позволят выйти на поле "Молинью" Чикиньо, Калайджичу, Нету и Хименесу. Еще и Матеус Нуньес и Хонни не до конца восстановились. В общем – много проблем.

Арсенал

А вот лондонцы, как и подобает столичным командам в этом сезоне, вылетели из Кубка лиги. В прошлую среду "канониры" дома уступили "Брайтону" Де Дзерби со счетом 1:3. Причем именно подопечные Артеты забили первыми, но провально провели завершение матча. Хотя в атаке выглядели неплохо, но реализацию не было, а вот у "чаек" – наоборот.

В то же время последнее поражение “Арсенала” в АПЛ датируется еще 4 сентября. После этого лондонцы победили во всех матчах, кроме ничейного поединка против "Саутгемптона". Потеря очков немного позволила подпустить к себе "Манчестер Сити", однако отрыв все равно сохраняется – два зачетных пункта. После паузы на Мундиаль у "канониров" тяжелый календарь, но если хотят стать чемпионом, то нужно побеждать и сегодня, и тогда. Других вариантов нет. "Сити", как всегда, может поймать кураж из нескольконадцать побед подряд.

Кадры гостей

У "Арсенала" не так много потерь, как у соперников. В лазарете находятся только двое: Смит-Роу и Томиасу. Японец вне игры – это практически 100% попадания Александра Зинченко в стартовую одиннадцатку. Тирни пока для Артеты только номер три в списке левых защитников.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

09.11. Вулверхэмптон – Лидс 1:0 (Кубок лиги)

05.11. Вулверхэмптон – Брайтон 2:3 (АПЛ)

29.10. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

23.10. Вулверхэмптон – Лестер 0:4 (АПЛ)

18.10. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.11. Арсенал – Брайтон 1:3 (Кубок лиги)

06.11. Челси – Арсенал 0:1 (АПЛ)

03.11. Арсенал – Цюрих 1:0 (ЛЕ)

30.10. Арсенал – Ноттингем 5:0 (АПЛ)

27.10. ПСВ – Арсенал 2:0 (ЛЕ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 13 11 1 1 31 - 11 34 2 Манчестер Сити 13 10 2 1 39 - 12 32 3 Ньюкасл 14 7 6 1 28 - 11 27 4 Тоттенхэм 14 8 2 4 27 - 18 26 5 Манчестер Юнайтед 13 7 2 4 18 - 19 23 6 Брайтон энд Хоув Альбион 13 6 3 4 22 - 17 21 7 Челси 13 6 3 4 17 - 16 21 8 Ливерпуль 13 5 4 4 25 - 16 19 9 Фулхэм 14 5 4 5 23 - 24 19 10 Кристал Пэлас 13 5 4 4 15 - 17 19 11 Брентфорд 14 3 7 4 21 - 24 16 12 Лидс Юнайтед 13 4 3 6 19 - 22 15 13 Астон Вилла 14 4 3 7 14 - 21 15 14 Лестер Сити 14 4 2 8 23 - 25 14 15 Вест Хэм Юнайтед 14 4 2 8 12 - 15 14 16 Эвертон 14 3 5 6 11 - 14 14 17 Борнмут 14 3 4 7 15 - 32 13 18 Саутгемптон 14 3 3 8 12 - 24 12 19 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8 - 22 10 20 Ноттингем Форест 14 2 4 8 10 - 30 10

Последние пять матчей между командами

24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

10.02.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

02.02.21. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

29.11.20. Арсенал – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

04.07.20. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вулверхэмптон

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football

"Канониры" вряд ли будут впадать в депрессию после вылета из Кубка лиги. В том матче вышел полностью резервный состав, поэтому основа получила отдых. В то же время "волки" играли против "Лидса" практически стартовой одиннадцаткой, поэтому вряд ли они выдержат давление от лондонцев. Прогноз: Победа "Арсенала" в первом тайме и в матче в целом (Т/М 2/2) - КФ 2,31.